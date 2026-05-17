امتحانات دانشآموزان پایههای هفتم تا دهم در تهران بهصورت مجازی برگزار میشود
مدیرکل آموزشوپرورش استان تهران اعلام کرد ️با موافقت شورای تامین استان، امتحانات دانشآموزان پایههای هفتم تا دهم بهصورت مجازی برگزار خواهد شد.
مدیرکل آموزشوپرورش استان تهران اعلام کرد ️با موافقت شورای تامین استان، امتحانات دانشآموزان پایههای هفتم تا دهم بهصورت مجازی برگزار خواهد شد.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال پس از جلسه با دبیرکل فیفا گفت: «جلسه خیلی خوبی بود؛ ۱۰ موردی که گفته بودیم را شنیدند و برای هرکدام راه حلهایی ارائه کردند. امیدوارم تیم ملی به جام جهانی برود و نتایج خوبی بگیرد.» این درحالی است که ماتیاس گرافستروم از اظهارنظر دراینباره خودداری کرد
ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا پس از جلسه با مهدی تاج، در پاسخ به سوالی درباره تضمینهای مورد نظر فدراسیون فوتبال ایران برای ویزا و ورود تیم ملی به آمریکا و کانادا گفت: «ما درباره تمام مسائل مرتبط گفتوگو کردیم.»
او گفت: «فکر میکنم اینجا جای مطرح کردن جزئیات نیست. اما در مجموع نشست بسیار مثبتی بود و مشتاق ادامه گفتوگوها هستیم. درست مانند گفتوگوهایی که با همه فدراسیونهای عضو داریم و مشتاق برگزاری جام جهانی هیجانانگیزی در آمریکا، کانادا و مکزیک هستیم. متشکرم.»
گرافستروم گفت: «فرصت داشتیم درباره برخی مسائل اجرایی صحبت کنیم؛ همانطور که با تمام فدراسیونهای عضو این کار را انجام میدهیم.»
این گفتگوها درحالی است که رویترز صبح شنبه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که متیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا، در دیدار با مقامهای فدراسیون فوتبال ایران در استانبول، درباره حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ «اطمینان خاطر» خواهد داد.
تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶ باید هر سه دیدار مرحله گروهی خود را در ایالات متحده برگزار کند، اما از زمان شروع حملات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۴، حضور این تیم در جام جهانی در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
این ابهام پس از آن افزایش یافت که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه ورود به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا در ونکوور را دریافت نکرد.
آمریکا و کانادا که همراه با مکزیک میزبان جام جهانی هستند، سپاه پاسداران را «نهاد تروریستی» طبقهبندی کردهاند و اعلام کردهاند به افراد دارای ارتباط با این نهاد اجازه ورود نخواهند داد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، بهعنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین منصوب شده است.
بر اساس این گزارش، پیشتر علی لاریجانی و عبدالرضا رحمانی فضلی چنین مسئولیتی را عهدهدار بودند.
خبرگزاری تسنیم، دیگر رسانه وابسته به سپاه، نیز به نقل از «یک منبع مطلع» نوشت قالیباف با پیشنهاد مسعود پزشکیان و تایید مجتبی خامنهای، این سمت را بر عهده گرفته است.
علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در سفر به ترکیه با هاکان فیدان، وزیر خارجه این کشور، دیدار و گفتوگو کرد.
به گفته منابع دیپلماتیک، دو طرف درباره تحولات سیاسی و امنیتی منطقه و همچنین همکاریهای دوجانبه رایزنی کردند.
نرگس هورخش، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
انجمن صنفی روزنامهنگاران با صدور بیانیهای نسبت به اعلام جرم علیه روزنامهنگاران تحت فشار «گروههای صاحب نفوذ» و «موجسازیهای سیاسی» ابراز نگرانی کرد.
این انجمن تاکید کرد ورود قوه قضاییه باید صرفا پس از احراز مستند تخلف و بر اساس قانون مطبوعات باشد، نه در واکنش به فشار خیابانی یا فضای مجازی.
انجمن صنفی روزنامهنگاران هشدار داد صدور احکام در فضای هیجانی و تحت تاثیر فشارهای غیرقضایی میتواند اعتبار دستگاه قضا را مخدوش و بیاعتمادی عمومی ایجاد کند.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد قطع اینترنت در ایران در هفتادونهمین روز و دوازدهمین هفته خود ادامه دارد.
نتبلاکس افزود این سیاست سانسور فراگیر، ماهیت مشارکت مدنی را دگرگون کرده است.
به گفته این نهاد، حکومت با کنترل جریان اطلاعات، شهروندان را در سرزمین خود «صرفا به تماشاگر» بدل کرده است.