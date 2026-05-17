تشکیل ۳۵ پرونده قضایی در کرمان برای ایرانیان خارج از کشور به اتهام «همکاری با دشمن»
خبرگزاری حکومتی مهر به نقل از دادستانی کرمان گزارش داد «برای افرادی که در خارج از کشور اقامت دارند و به نحوی با دشمن همکاری کردهاند»، ۳۵ پرونده قضایی تشکیل شده است.
ایرانیان مقیم ملبورن استرالیا در یکی دیگر از آخر هفتههای اعتراضی ایرانیان خارج از کشور، با حضور در مرکز این شهر یاد قربانیان جنایات جمهوری اسلامی را گرامی داشتند.
این تجمع در حمایت از زندانیان سیاسی، مخالفت با اعدامها و برای رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی جهان برگزار شد.
علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
پایگاه خبری واینت گزارش داد با وجود ضربالاجلها و تهدیدهای فزاینده دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، او هنوز تصمیم نهایی خود را در خصوص ازسرگیری کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی اتخاذ نکرده است.
بر اساس این گزارش، مقامهای امنیتی اسرائیل احتمال آغاز مجدد درگیریها در روزهای آینده را «۵۰-۵۰» ارزیابی میکنند.
این در حالی است که ارتش اسرائیل و موساد در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و رایزنیهای فشردهای میان ایالات متحده و اسرائیل برای سناریوهای مختلف نظامی در جریان است.
عبدالغفور امانزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، از افزایش ۲۰ هزار تومانی قیمت گندم خبر داد و گفت: «نگرانی اصلی کشاورزان بابت پرداخت مطالبات و پول گندم است.»
او اضافه کرد: «از آغاز فصل برداشت تا امروز حدود ۴۵ روز میگذرد، اما متاسفانه دیناری بابت این مساله به کشاورزان پرداخت نشده است.»
محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراهای مجلس، اعلام کرد «شروط ۱۰ گانه» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، «خط قرمز هر مذاکرهای است».
او گفت: «این ۱۰ شرط شامل عبور کنترلشده از تنگه هرمز با هماهنگی نیروهای مسلح ایران، پایان جنگ علیه همه اجزای محور مقاومت، بیرون رفتن نیروهای رزمی آمریکا از تمامی پایگاههای منطقه، پرداخت کامل خسارت ایران، رفع همه تحریمها، پذیرش حق غنی سازی ایران و آزاد شدن کلیه اموال و داراییهای بلوکهشده ایران در خارج از کشور است.»
جوکار همچنین دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، را «گستاخ و شرور» خواند و افزود جمهوری اسلامی «هرگز» به آمریکا و ترامپ اعتماد ندارد.
روزنامه تهرانتایمز، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، نوشت محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا باعث تغییر استراتژیک در لجستیک و ترانزیت منطقهای شده است.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در این رابطه توضیح میدهد.