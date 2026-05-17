روزنامه تلگراف در گزارشی تحقیقی خبر داد یک شرکت رسانه‌ای مستقر در لندن مرتبط با نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی، از مجوز حمایت مالی ویزای نیروی «کار ماهر» برای انتقال برخی افراد به بریتانیا استفاده کرده است.

این موضوع به گفته کارشناسان امنیتی می‌تواند خطر سوءاستفاده اطلاعاتی و فعالیت‌های خصمانه در خاک بریتانیا را افزایش دهد.

به گزارش تلگراف، شرکت «راد مدیا ورلد» (RAD Media World) که در شمال غرب لندن ثبت شده، با نهادهایی از جمله پرس‌تی‌وی، رسانه دولتی جمهوری اسلامی، و هیسپان تی‌وی، شبکه اسپانیایی‌زبان وابسته به حکومت ایران، ارتباط دارد و از طریق حمایت مالی از ویزای نیروی کار ماهر، افرادی را به‌طور قانونی وارد بریتانیا کرده است.

منابع دولتی بریتانیا در پاسخ به این روزنامه تایید کرده‌اند که این شرکت توانسته برای تعدادی از افراد، ویزای کاری دریافت کند، هرچند گفته شده شمار این افراد محدود بوده است.

ویزای نیروی کار ماهر در بریتانیا می‌تواند تا پنج سال اعتبار داشته باشد و دارندگان آن امکان انتقال اعضای خانواده خود را نیز دارند. تنها کارفرمایانی که از سوی وزارت کشور بریتانیا تایید شده‌اند، اجازه حمایت مالی از این نوع ویزا را دارند.

