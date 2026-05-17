شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» در تجمع ایرانیان مقیم مونترال
بر اساس ویدیوهای ارسالی به ایراناینترنشنال، ایرانیان مقیم مونترال کانادا شنبه ۲۶ اردیبهشت در اعتراض به اقدامات حکومت ایران و قطع اینترنت تجمع کردند و شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» سردادند.
بر اساس ویدیوهای ارسالی به ایراناینترنشنال، ایرانیان مقیم مونترال کانادا شنبه ۲۶ اردیبهشت در اعتراض به اقدامات حکومت ایران و قطع اینترنت تجمع کردند و شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» سردادند.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد قطع اینترنت در ایران در هفتادونهمین روز و دوازدهمین هفته خود ادامه دارد.
نتبلاکس افزود این سیاست سانسور فراگیر، ماهیت مشارکت مدنی را دگرگون کرده است.
به گفته این نهاد، حکومت با کنترل جریان اطلاعات، شهروندان را در سرزمین خود «صرفا به تماشاگر» بدل کرده است.
ایرانیان مقیم ملبورن استرالیا با حضور در مرکز این شهر، در همبستگی با مردم ایران، سرود «ایایران» را همخوانی کردند.
علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
عثمان سالاری، نایبرییس کمیسیون قضایی مجلس، در مصاحبه با ایسنا گفت: «اگر مجوز مذاکرهای داده میشود، این امر در چارچوب مشخص و با جزییات است. بازوی مشورتی رهبری، شورای عالی امنیت ملی است و تصمیمات و مصوبات این شورا پس از تایید رهبری لازمالاجرا خواهد بود.»
او افزود: «هر تصمیم و مصوبهای که در شورای عالی امنیت ملی تصویب و به تایید رهبری برسد، برای همه دستگاهها لازمالاجراست و مجلس نیز حق ورود و مداخله در آن را ندارد.»
به گفته سالاری، مذاکرات با «اذن رهبری و مصوبه شورای عالی امنیت ملی» انجام شد و مجلس از «حق تعیین خطمشی» برای این شورا برخوردار نیست.
روحالله رحیمپور، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت دونالد ترامپ بهطور همزمان دو مسیر را در قبال پرونده جمهوری اسلامی دنبال میکند.
به گفته او، نخستین محور «دیپلماسی اجبار» است؛ راهبردی که ترامپ از طریق آن میکوشد تهران را به بازگشت به میز مذاکره، پذیرش شروط واشینگتن و تسلیم وادار کند.
رحیمپور افزود محور دوم، آمادهسازی فضای روانی و رسانهای برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی است؛ اقدامی که با هدف «بسترسازی و توجیهپذیر کردن» چنین سناریویی دنبال میشود.
اسکاینیوز با استناد به دادههای شرکت اطلاعات دریایی «ویندوارد» گزارش داد از زمان آغاز جنگ ایران، بیش از یک میلیون مورد اختلال جیپیاس در خاورمیانه و خلیج فارس به ثبت رسیده است؛ رقمی که ۹۸ درصد از کل موارد ثبتشده در جهان را تشکیل میدهد.
بر اساس این گزارش، حجم گستردهای از اختلال و جعل سیگنال در اطراف تنگه هرمز شناسایی شده؛ منطقهای راهبردی که همزمان صحنه مقابله نظامی با پهپادها و تلاش برخی شناورها برای گریز از ردیابی است.
توماس ویتینگتون، کارشناس جنگ الکترونیک در اندیشکده RUSI، گفت جمهوری اسلامی، آمریکا و چند کشور حوزه خلیج فارس در ایجاد اختلال جیپیاس دست دارند.
او افزود حکومت ایران این فناوری را بهخوبی توسعه داده و در آن مهارت پیدا کرده است.