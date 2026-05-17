هشدار تخلیه ارتش اسرائیل برای ۴ روستا در جنوب لبنان
همزمان با ادامه تنشها در منطقه، ارتش اسرائیل برای چهار روستا در منطقه صیدا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد.
نشست «آینده تکنولوژی در ایران» با هدف بررسی فرصتهای بخش فناوری در دوران پس از جمهوری اسلامی و نقش متخصصان ایرانی خارج از کشور در این روند، در سانفرانسیسکو برگزار شد.
شاهزاده رضا پهلوی در این نشست گفت ایران میتواند به الگویی مانند کره جنوبی تبدیل شود، اما حکمرانی جمهوری اسلامی کشور را به سمت وضعیتی مشابه کره شمالی برده است.
آرش آزرمی، دبیر بخش اقتصادی ایراناینترنشنال، درباره این نشست توضیح میدهد.
ولیالله بیاتی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد وضعیت «نه جنگ، نه صلح» آسیب زیادی به کشور وارد میکند.
او گفت: «مذاکرات باید ادامه پیدا کند، اما در عین حال دست ما روی ماشه است و آمادگی کامل برای ادامه نبرد وجود دارد.»
بیاتی ادامه داد: «اینکه امروز دشمن امارات را تشویق کرده تا یکی از جزایر ایرانی را اشغال کند، یک خطای بزرگ برای کشورهای عربی خواهد بود. اگر این اتفاق رخ دهد، جمهوری اسلامی امارات را اشغال خواهد کرد و جنگ منطقهای خواهد شد.»
فدراسیون فوتبال افغانستان از پایان کار مجید مرتضایی، سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال این کشور خبر داد. افغانستان برای اولینبار با مرتضایی در جام قهرمانی آسیا حاضر شد و سهمیه حضور در جام جهانی را هم به دست آورد. او همچنین در جام جهانی ۲۰۲۴ افغانستان را به مرحله یکهشتم نهایی رساند.
فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشت که به دلیل نقش ارزشمند مجید مرتضایی در رشد، پیشرفت و رقم زدن افتخارات تازه برای فوتسال افغانستان، به گونه ویژه از او تقدیر شده است.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «فعالانه» از وکلای تسخیری برای تسهیل و تسریع سیستماتیک اعدام معترضان بازداشتشده بهره میگیرد. این سازمان افزود این وکلا با خودداری از برقراری ارتباط با خانواده متهمان آنان را از روند دادرسی بیاطلاع نگه میدارند.
به نوشته این سازمان، مستندات نشان میدهد وکلای تسخیری بلافاصله پس از صدور حکم، با ثبت درخواست تجدیدنظر، موکلان خود را از مهلت قانونی محروم میکنند و با ایجاد موانع عامدانه در مسیر دسترسی به وکلای مستقل، زمینه اجرای سریع احکام اعدام را فراهم میسازند.
این سازمان نوشت بازداشتشدگان اعتراضات بدون دفاع موثر میمانند؛ وکلای تسخیری اعترافات اجباری و ادعاهای شکنجه را به چالش نمیکشند و مدارک تبرئهکننده ارائه نمیدهند. در نتیجه دادگاهها بر اساس شواهد بدون اعتراض حکم اعدام صادر و دیوان عالی کشور نیز احکام را بدون بررسی حقوقی واقعی تایید میکند.
این سازمان هشدار داد این اقدامات نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه است و اعدامها را براساس حقوق بینالملل در زمره اعدامهای خودسرانه قرار میدهد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت مسیر «اقتدار» و «ایستادگی» در برابر فشارهای خارجی از «مدیریت صحیح منابع، صرفهجویی و ارتقای بهرهوری» میگذرد.
او اضافه کرد: «مساجد بهواسطه برخورداری از سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و نقش تاریخی خود در ساماندهی امور اجتماعی، میتوانند محور اصلی ترویج فرهنگ صرفهجویی، مسئولیتپذیری اجتماعی و اصلاح سبک زندگی در کشور باشند.»
پزشکیان ادامه داد: «باید با مردم با صداقت سخن گفت و واقعیتهای پیشرو و تبعات ناشی از فشارهای خارجی را بهدرستی تبیین کرد. نمیتوان شرایط کشور را عادی جلوه داد.»
رییس دولت جمهوری اسلامی افزود: «کشور درگیر یک جنگ ترکیبی و اقتصادی است و عبور موفق از این شرایط نیازمند مشارکت فعال مردم، بهویژه در کاهش مصارف زائد است.»