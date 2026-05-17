به نوشته این سازمان، مستندات نشان می‌دهد وکلای تسخیری بلافاصله پس از صدور حکم، با ثبت درخواست تجدیدنظر، موکلان خود را از مهلت قانونی محروم می‌کنند و با ایجاد موانع عامدانه در مسیر دسترسی به وکلای مستقل، زمینه اجرای سریع احکام اعدام را فراهم می‌سازند.

این سازمان نوشت بازداشت‌شدگان اعتراضات بدون دفاع موثر می‌مانند؛ وکلای تسخیری اعترافات اجباری و ادعاهای شکنجه را به چالش نمی‌کشند و مدارک تبرئه‌کننده ارائه نمی‌دهند. در نتیجه دادگاه‌ها بر اساس شواهد بدون اعتراض حکم اعدام صادر و دیوان عالی کشور نیز احکام را بدون بررسی حقوقی واقعی تایید می‌کند.

این سازمان هشدار داد این اقدامات نقض سیستماتیک دادرسی عادلانه است و اعدام‌ها را براساس حقوق بین‌الملل در زمره اعدام‌های خودسرانه قرار می‌دهد.