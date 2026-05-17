تجمع اعتراضی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در فرانسه و ایتالیا
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند ایرانیان مقیم بوردو فرانسه و تورین ایتالیا شنبه ۲۶ اردیبهشت علیه سیاستهای جمهوری اسلامی و قطع اینترنت در ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران با صدور بیانیهای نسبت به اعلام جرم علیه روزنامهنگاران تحت فشار «گروههای صاحب نفوذ» و «موجسازیهای سیاسی» ابراز نگرانی کرد.
این انجمن تاکید کرد ورود قوه قضاییه باید صرفا پس از احراز مستند تخلف و بر اساس قانون مطبوعات باشد، نه در واکنش به فشار خیابانی یا فضای مجازی.
انجمن صنفی روزنامهنگاران هشدار داد صدور احکام در فضای هیجانی و تحت تاثیر فشارهای غیرقضایی میتواند اعتبار دستگاه قضا را مخدوش و بیاعتمادی عمومی ایجاد کند.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد قطع اینترنت در ایران در هفتادونهمین روز و دوازدهمین هفته خود ادامه دارد.
نتبلاکس افزود این سیاست سانسور فراگیر، ماهیت مشارکت مدنی را دگرگون کرده است.
به گفته این نهاد، حکومت با کنترل جریان اطلاعات، شهروندان را در سرزمین خود «صرفا به تماشاگر» بدل کرده است.
ایرانیان مقیم ملبورن استرالیا با حضور در مرکز این شهر، در همبستگی با مردم ایران، سرود «ایایران» را همخوانی کردند.
علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
عثمان سالاری، نایبرییس کمیسیون قضایی مجلس، در مصاحبه با ایسنا گفت: «اگر مجوز مذاکرهای داده میشود، این امر در چارچوب مشخص و با جزییات است. بازوی مشورتی رهبری، شورای عالی امنیت ملی است و تصمیمات و مصوبات این شورا پس از تایید رهبری لازمالاجرا خواهد بود.»
او افزود: «هر تصمیم و مصوبهای که در شورای عالی امنیت ملی تصویب و به تایید رهبری برسد، برای همه دستگاهها لازمالاجراست و مجلس نیز حق ورود و مداخله در آن را ندارد.»
به گفته سالاری، مذاکرات با «اذن رهبری و مصوبه شورای عالی امنیت ملی» انجام شد و مجلس از «حق تعیین خطمشی» برای این شورا برخوردار نیست.
روحالله رحیمپور، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت دونالد ترامپ بهطور همزمان دو مسیر را در قبال پرونده جمهوری اسلامی دنبال میکند.
به گفته او، نخستین محور «دیپلماسی اجبار» است؛ راهبردی که ترامپ از طریق آن میکوشد تهران را به بازگشت به میز مذاکره، پذیرش شروط واشینگتن و تسلیم وادار کند.
رحیمپور افزود محور دوم، آمادهسازی فضای روانی و رسانهای برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی است؛ اقدامی که با هدف «بسترسازی و توجیهپذیر کردن» چنین سناریویی دنبال میشود.