حملات اسرائیل به لبنان در ۲۴ ساعت گذشته ۱۸ کشته بر جا گذاشت
روزنامه هاآرتص به نقل از مقامهای لبنانی گزارش داد در حملات هوایی اسرائیل طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۸ نفر کشته و ۱۲۴ تن دیگر زخمی شدهاند.
یکی از شرکتکنندگان در تجمع اعتراضی ایرانیان در سانفرانسیسکو به نیلوفر منصوری، خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت: «همه ایرانیان قهرمانان زندگی ما هستند و میخواهیم بگوییم از اینجا پشت شما هستیم.»
او اضافه کرد: «هیچوقت متوقف نمیشویم تا زمانی که جمهوری اسلامی سرنگون شود و همه زندانیان سیاسی آزاد شوند. میلیونها نفر در سراسر دنیا در کنار شما و در کنار شاهزادهمان ایستادهاند.»
ریک اسکات، سناتور جمهوریخواه آمریکایی، در مصاحبه با فاکسنیوز هشدار داد جمهوری اسلامی علیرغم جنگ اخیر، همچنان بهدنبال کشتن آمریکاییها، بازسازی تسلیحات خود و نابودی اسرائیل است.
او افزود حکومت ایران همچنان به حمایت از حماس، حزبالله لبنان و حوثیهای یمن ادامه میدهد.
اسکات همچنین از رویکرد دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تمجید کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با انتشار پیامی مبهم در شبکه اجتماعی تروثسوشال، همزمان با گزارشها درباره احتمال ازسرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، به گمانهزنیها درباره آغاز دوباره درگیریها دامن زد.
شاهزاده رضا پهلوی در نشست «آینده تکنولوژی در ایران» با تشریح وظایف دولت انتقالی پس از فروپاشی جمهوری اسلامی تاکید کرد هدف اصلی، فراهم کردن زمینه روند دموکراتیک برای تعیین شکل نهایی حکومت است. او گفت به نفع هیچ جریانی بهجز «دموکراسی» موضع نخواهد گرفت.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد یک شهروند عراقی به نام محمدباقر سعد داوود الساعدی که به مشارکت در چندین حمله علیه منافع آمریکا در اروپا متهم است، بازداشت و به ایالات متحده منتقل شده است.
ایرانیان در شماری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، آلمان، نروژ، استرالیا، سوئد، نیوزیلند، ژاپن و کره جنوبی، در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، از جمله قطع اینترنت و افزایش شمار اعدامها، دست به تجمع زدند.
شبکه خبری ایبیسی نوشت دادههای دولتی این هفته نشان داد که قیمت مواد غذایی در ایالات متحده در ماه آوریل، سریعتر از هر ماه دیگر در حدود چهار سال گذشته افزایش یافته است.
بر اساس این دادهها، قیمت همه چیز از سوسیس گرفته تا گوجهفرنگی و کیک افزایش داده است.
همچنین قیمت سبزیجات تازه ۱۱.۵ درصد بیشتر از سال گذشته است.
دادههای دفتر آمار کار نشاندهنده آن است که قیمت غذاهای دریایی در این مدت ۶.۲ درصد افزایش یافته است.
برخی از تحلیلگران به ایبیسی گفتند که افزایش قیمت مواد غذایی تا حدودی ناشی از شوک نفتی تاریخی ناشی از جنگ ایران است که باعث افزایش قیمت سوخت شد.
به گفته آنها، افزایش قیمت سوخت برای تامینکنندگان، به معنای افزایش قیمت در قفسههای فروشگاههای مواد غذایی است زیرا این افزایش قیمت سوخت به زنجیره تأمین منتقل میشود.
بری روزن، گروگان پیشین آمریکایی در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همزمان با آتشبس واشینگتن و تهران، «افزایش سریع و نگرانکننده اعدامها» توسط جمهوری اسلامی، نشاندهنده یک استراتژی حسابشده برای سرکوب هرگونه مخالفت است.
او با اشاره به گزارشهای سازمان عفو بینالملل، روزنامه نیویورک تایمز و مرکز حقوق بشر در ایران افزود: «گروههای حقوق بشری تأکید میکنند که این تشدید اعدامها در برههای حساس رخ میدهد، زیرا ممکن است توجه بینالمللی در طول آتشبس رو به کاهش باشد.»