هند از حمله به تاسیسات هستهای براکه در امارات متحده عربی ابراز نگرانی کرد
دولت هند با انتشار بیانیهای نگران عمیق خود از حمله به تاسیسات هستهای براکه در امارات متحده عربی را ابراز کرد.
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمهوری اسلامی، گفت: اگر امارات متحده عربی به همکاری با آمریکا و اسرائیل علیه ما ادامه دهد، با شدت بیشتری با آنها برخورد خواهیم کرد.
او افزود: «امارات متحده عربی به خودیخود عددی نیست و تنها به پشتوانه آمریکا و اسرائیل توانسته است توطئههایی را علیه جمهوری اسلامی رقم بزند.»
کوثری گفت: «اینها همسایگان ما هستند، همیشه رعایت حال آنها را کردهایم و میخواهیم آنها را از دامن اسرائیل نجات دهیم.»
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، حملات پهپادی به نیروگاه هستهای براکه در امارات متحده عربی را محکوم کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هدف قرار دادن تاسیسات انرژی هستهای صلحآمیز، خطرات جدی برای جان انسانها و محیط زیست ایجاد میکند.»
کارنی نوشت: «کانادا در کنار دوستانش در امارات متحده عربی ایستاده است و بر نیاز فوری به خویشتنداری و کاهش تنش در منطقه تاکید میکند.»
رابرت گیتس، وزیر دفاع پیشین آمریکا، گفت که با وجود جنگ ایران کنترل داخلی در این کشور «تا حد زیادی» حفظ شده است، که باعث میشود وقوع یک قیام مدنی در آینده نزدیک نامحتمل باشد.
او به شبکه خبری سیبیاس گفت: «پس از رویدادهای اخیر تظاهراتِ هرچند محدود و کوچک هم در خیابان دیده نشده است. مردم مرعوب شدهاند و در حال حاضر نگران خوراک و نیازهای اولیهشان هستند.»
گیتس افزود که ممکن است پس از پایان جنگ، قیامی رخ دهد، اما گفت که احتمالا اعتراضات به تغییر رژیم منجر نخواهد شد.
او گفت: «آنچه معمولا در رژیمهایی مانند این میبینید، آن است که تغییر رژیم از خیابانها انجام نمیشود، بلکه خود رژیم شروع به فروپاشی میکند و افرادی درون رژیم هستند که میخواهند رویکرد متفاوتی اتخاذ کنند، بنابراین یک مبارزه داخلی برای کنترل شکل میگیرد.»
سناتور لیندسی گراهام، عضو جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا، گفت: «رژیم ایران دههها صرف تامین مالی تروریسم، تهدید متحدان ما و شعار مرگ بر آمریکا کرده است» و تاکید کرد: «هیچ چیز نشان نمیدهد که آنها تغییر کرده باشند.»
او به شبکه خبری انبیسی گفت: «من در کنار رییسجمهوری، خواستار پاسخگو کردن واقعی ایران و تغییر پایدار در این کشور هستم، چیزی که آمریکاییها را ایمن نگه دارد.»
نظرسنجی جدید شبکه خبری سیبیاس میگوید از هر ده آمریکایی، هفت نفر میگویند که از رویکرد اقتصادی دولت دونالد ترامپ ناامید یا عصبانی هستند.
۶۵ درصد میگویند سیاستهای ترامپ، دستکم در کوتاهمدت، اقتصاد را بدتر میکند و تنها ۲۷ درصد میگویند که مدیریت او در مورد تورم را تأیید میکنند.
بر اساس این نظرسنجی، آمریکاییها همچنین اقتصاد را «نامشخص» توصیف میکنند و این نشان دهنده نگرانیهای کوتاهمدت و بلندمدت آنها است.
سیبیاس نوشت همزمان با فشار ناشی از افزایش قیمت بنزین بر مردم، آنها احساس نمیکنند که شفافیتی در مورد آنچه در ایران یا تنگه هرمز بهطور روزمره اتفاق میافتد، وجود دارد.