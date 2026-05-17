دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، با انتشار پیامی مبهم در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال، هم‌زمان با گزارش‌ها درباره احتمال ازسرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، به گمانه‌زنی‌ها درباره آغاز دوباره درگیری‌ها دامن زد.

شاهزاده رضا پهلوی در نشست «آینده تکنولوژی در ایران» با تشریح وظایف دولت انتقالی پس از فروپاشی جمهوری اسلامی تاکید کرد هدف اصلی، فراهم کردن زمینه روند دموکراتیک برای تعیین شکل نهایی حکومت است. او گفت به نفع هیچ جریانی به‌جز «دموکراسی» موضع نخواهد گرفت.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد یک شهروند عراقی به نام محمدباقر سعد داوود الساعدی که به مشارکت در چندین حمله علیه منافع آمریکا در اروپا متهم است، بازداشت و به ایالات متحده منتقل شده است.

ایرانیان در شماری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، آلمان، نروژ، استرالیا، سوئد، نیوزیلند، ژاپن و کره جنوبی، در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، از جمله قطع اینترنت و افزایش شمار اعدام‌ها، دست به تجمع زدند.

