ترامپ شنبه ۲۶ اردیبهشت تصویری تولیدشده با هوش مصنوعی را در حساب کاربری خود منتشر کرد که او را در کنار یک دریادار نیروی دریایی آمریکا و در برابر دریایی طوفانی با چند کشتی نشان می‌دهد؛ از جمله کشتی‌ای با پرچم جمهوری اسلامی ایران.

روی این تصویر جمله «این آرامش پیش از طوفان بود» درج شده بود؛ پیامی که در شرایط افزایش تنش‌ها میان واشینگتن و تهران، توجه‌ها را به خود جلب کرده است.

انتشار این پست در حالی صورت گرفته که گزارش‌ها از آمادگی نظامی گسترده آمریکا و اسرائیل برای احتمال ازسرگیری حملات به ایران حکایت دارد. نیویورک تایمز شنبه گزارش داد که دو کشور در حال انجام آماده‌سازی‌های فشرده برای حملات احتمالی جدید علیه حکومت ایران، احتمالاً از اوایل هفته آینده، هستند.

به نوشته این روزنامه، این گسترده‌ترین آرایش نظامی از زمان برقراری آتش‌بس به شمار می‌رود.

ترامپ: برای توافق، تضمین واقعی از ایران می‌خواهم

ترامپ روز جمعه در اظهاراتی اعلام کرد ممکن است با تعلیق ۲۰ ساله برنامه هسته‌ای ایران موافقت کند، اما تاکید کرد که چنین توافقی تنها در صورتی قابل قبول خواهد بود که جمهوری اسلامی «تضمینی واقعی» ارائه دهد.

او هنگام بازگشت از سفر به چین و در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیمای اختصاصی ریاست‌جمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا آخرین پیشنهاد ایران را رد کرده است، گفت: «آن را بررسی کردم و اگر جمله اول را دوست نداشته باشم، کل پیشنهاد را کنار می‌گذارم.»

ترامپ توضیح داد نخستین بخش پیشنهاد [حکومت] ایران برای او «غیرقابل قبول» بوده، زیرا از نظر او تهران با کنار گذاشتن کامل فعالیت‌های هسته‌ای موافقت نکرده است.

او افزود: «اگر آن‌ها هر نوع فعالیت هسته‌ای داشته باشند، دیگر ادامه نامه را نمی‌خوانم.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین در پاسخ به پرسشی درباره کافی بودن تعلیق ۲۰ ساله برنامه هسته‌ای ایران گفت: «۲۰ سال کافی است، اما سطح تضمینی که از آن‌ها دریافت می‌کنیم کافی نیست. باید واقعاً ۲۰ سال باشد، نه یک ۲۰ سال ساختگی.»

هشدار درباره پایان صبر آمریکا

ترامپ پنج‌شنبه نیز در گفت‌وگویی با شان هنیتی، مجری شبکه فاکس نیوز ، هشدار داده بود که صبر او در قبال [حکومت] ایران رو به پایان است.

او در این مصاحبه گفت: «دیگر خیلی صبر نخواهم کرد. آن‌ها باید توافق کنند. هر فرد عاقلی توافق می‌کند، اما شاید آن‌ها دیوانه باشند.»

این مصاحبه تنها چند ساعت پس از آن منتشر شد که ترامپ در پیامی دیگر در تروث سوشال تلویحاً اشاره کرده بود جنگ علیه [حکومت] ایران هنوز پایان نیافته و عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ممکن است ادامه پیدا کند.

اظهارات اخیر ترامپ و انتشار پیام «آرامش پیش از طوفان» در حالی مطرح می‌شود که آینده مذاکرات میان واشینگتن و تهران نامشخص باقی مانده و هم‌زمان گزارش‌ها از افزایش آمادگی‌های نظامی آمریکا و اسرائیل، نگرانی‌ها درباره احتمال ازسرگیری درگیری را افزایش داده است.

