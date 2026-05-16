سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای خواستار تعیین دستمزد ۷۰ میلیون تومانی برای کارگران سال جاری شد.

این تشکل مستقل کارگری اشاره کرد که نبود تعادل میان تأمین هزینه‌های زندگی و حداقل دستمزد، با توجه به رشد قیمت‌ها و تورم قابل انتظار در سال جاری که افزایش قیمت‌ها و حتی کمبود و کمیابی کالاهای اساسی و مایحتاج مردم را در بر خواهد داشت، به عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی کمک می‌کند.

این سندیکا در بیانیه خود تاکید کرد: «طبقه کارگر برای تامین هزینه زندگی و تخفیف فقر موجود، نیازمند مزدی نزدیک به ۷۰ میلیون تومان درسال ۱۴۰۵است» و نوشت: «بیان این مبلغ تنها به معنی اعلام نرخ مزد حداقل نیست. بلکه گویای یک واقعیت غیر قابل انکار است که هزینه های حداقل زندگی خانوار کارگران و زحمتکشان تا مرز ۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است.»

در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه است. این دستمزد همراه با شماری از مزایا برای کارگران مشمول قانون کار که متاهل و دارای فرزند هستند، حدود ۲۵میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.

در این میان، دستمزد کارگران غیر مشمول قانون کار پایین‌تر از مصوبه شورای عالی کار است.