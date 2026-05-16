نیروی هوایی ارتش اسرائیل راکتهای حزبالله لبنان را رهگیری کرد
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور چند راکت شلیکشده از سوی حزبالله به سمت نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان را رهگیری کرد.
به گفته ارتش اسرائیل، این حمله تلفاتی در بر نداشته است.
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه در بیانیهای خواستار تعیین دستمزد ۷۰ میلیون تومانی برای کارگران سال جاری شد.
این تشکل مستقل کارگری اشاره کرد که نبود تعادل میان تأمین هزینههای زندگی و حداقل دستمزد، با توجه به رشد قیمتها و تورم قابل انتظار در سال جاری که افزایش قیمتها و حتی کمبود و کمیابی کالاهای اساسی و مایحتاج مردم را در بر خواهد داشت، به عمیقتر شدن فاصله طبقاتی کمک میکند.
این سندیکا در بیانیه خود تاکید کرد: «طبقه کارگر برای تامین هزینه زندگی و تخفیف فقر موجود، نیازمند مزدی نزدیک به ۷۰ میلیون تومان درسال ۱۴۰۵است» و نوشت: «بیان این مبلغ تنها به معنی اعلام نرخ مزد حداقل نیست. بلکه گویای یک واقعیت غیر قابل انکار است که هزینه های حداقل زندگی خانوار کارگران و زحمتکشان تا مرز ۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است.»
در حال حاضر، پایه دستمزد کارگران مشمول قانون کار حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه است. این دستمزد همراه با شماری از مزایا برای کارگران مشمول قانون کار که متاهل و دارای فرزند هستند، حدود ۲۵میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است.
در این میان، دستمزد کارگران غیر مشمول قانون کار پایینتر از مصوبه شورای عالی کار است.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «فعالانه از وکلای تسخیری برای تسهیل و تسریع سیستماتیک اعدام معترضان بازداشتشده بهره میگیرد.»
به گفته این سازمان حقوق بشری، «جمعی از وکلای حقوق بشری داخل ایران در نامهای افشاگرانه، برخی از وکلای تسخیری را همدستان دستگاه امنیتی در محاکمات نمایشی دانستهاند که بهجای دفاع از موکلانشان، به نهادهای امنیتی خدمت میکنند.»
بر اساس این گزارش، این نامه نخستینبار در حسابهای رسانههای اجتماعی آموزشکده توانا منتشر شده است.
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که مستنداتی را مشاهده کرده است که نشان میدهند برخی وکلای تسخیری معترضان بلافاصله پساز صدور حکم، به ثبت درخواست رسمی تجدیدنظر برای موکلانشان اقدام میکنند و بدینترتیب، آنها را از مهلت قانونی ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی محروم میکنند.
گزارش این سازمان حقوق بشری حاکی از آن است که «این افراد با ایجاد موانع عامدانه در مسیر دسترسی متهمان به وکلای مستقل و ثبت زودهنگام درخواست تجدیدنظر، عملاً راه را برای اجرای احکام اعدام هموار میکنند.»
سازمان حقوق بشر ایران ضمن جلب توجه جامعه بینالملل به این محاکمات نمایشی، هشدار داد که نقض سیستماتیک اصول دادرسی عادلانه، این اعدامها را براساس قوانین بینالمللی حقوق بشری، در زمره اعدامهای خودسرانه و غیرقانونی قرار میدهد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد که جواد علیکردی، وکیل و برادر خسرو علیکردی (وکیل دادگستری جانباخته)، توسط یکی از شعبههای دادگاه انقلاب اسلامی در مشهد جمهوری اسلامی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به نوشته ههنگاو، این حکم در شرایطی صادر شده که وی همچنان در زندان وکیلآباد مشهد محبوس است و تاکنون اطلاع دقیقی از عناوین اتهامی مندرج در حکم صادر شده در دسترس نیست.
جواد علیکردی شامگاه ۲۱ آذرماه سال گذشته، پس از انتشار ویدیویی در اعتراض به بازداشت گسترده شرکتکنندگان در مراسم هفتم برادرش بازداشت شد. وی در آن ویدیو ضمن به چالش کشیدن روایت رسمی حکومت درباره مرگ مشکوک برادرش، اعلام کرده بود که اسناد محرمانهای در این باره در اختیار دارد.
ههنگاو اشاره کرد که خسرو علیکردی، وکیل خانوادههای دادخواه، ۱۴ آذر سال گذشته«به طرز مشکوکی در دفتر کار خود جان باخت.»
به نوشته این سازمان حقوق بشری، در حالی که نهادهای حکومتی علت مرگ را «ایست قلبی» اعلام کردند، خانواده علیکردی با اشاره به شواهدی چون خونریزی غیرعادی، این روایت را رد کرده و خواهان شفافسازی شده بودند؛ امری که منجر به برخورد امنیتی شدید با اعضای این خانواده و بازداشت جواد علیکردی شد.
مارک لوین، روزنامهنگار و تحلیلگر محافظهکارآمریکایی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما باید به آزادی مردم ایران کمک کنیم، و میتوانیم این کار را انجام دهیم. میتوانیم این کار را بدون حضور نیروهایمان در میدان انجام دهیم. بدون یک جنگ ابدی.»
او افزود: «میتوانیم این کار را انجام دهیم. آنها را آموزش دهیم. مسلح کنیم. از آنها حمایت کنیم. و دیگر هرگز نگران سلاحهای هستهای رژیم ایران نخواهیم بود.»
لوین اشاره کرد که نه تنها ایران «بلکه خاورمیانه نیز به گونهای که حتی نمیتوانیم تصور کنیم، به سمت بهتر شدن تغییر خواهد کرد.»
او نوشت: «این رژیم باید نابود شود. زمان آن فرا رسیده است.»
مایک پمپئو، وزیر خارجه در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ، به شبکه خبری فاکس گفت: «محاصره ما علیه ایران مؤثر است - اما زمان میبرد. هر روز که میگذرد، رژیم ایران فقیرتر میشود و بنای قدرتش فرسودهتر میشود.»
او خواستار آن شد که «باید صبر استراتژیک لازم» برای گذر از این وضعیت به کار گرفته شود.