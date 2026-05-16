حملات ارتش اسرائیل به مواضع حزبالله در جنوب لبنان
نیروی هوایی اسرائیل از آغاز حملات خود علیه زیرساختهای حزبالله در چند منطقه در جنوب لبنان خبر داد.
نیروی هوایی اسرائیل از آغاز حملات خود علیه زیرساختهای حزبالله در چند منطقه در جنوب لبنان خبر داد.
وحید شریعت، رییس انجمن روانپزشکان ایران، در مصاحبه با ایلنا گفت: «کمبود دارو در حوزه روانپزشکی جدی است و نسبت به شرایط پیش از جنگ، بهطور قابل توجهی تشدید شده است.»
او افزود: «در ماههای اخیر، کمبود قابل توجهی در برخی اقلام دارویی مشاهده شده است که برخی از آنها از پیش از آغاز جنگ تشدید یافته و برخی دیگر کاملا جدید هستند.»
شریعت اختلال در روند تولید، نبود مواد اولیه، محدود شدن توزیع بهمنظور آمادهسازی بازار برای افزایش قیمت و تلاش برخی افراد برای ذخیرهسازی دارو بهدلیل ترس از جنگ را از عوامل اصلی بحران داروهای روانپزشکی عنوان کرد.
علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور، ️گفت: «با وجود توقف جنگ، همچنان شرایط ناپایدار است و طبیعتا کشور در وضعیت جنگی قرار دارد.»
او با اشاره به محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران اضافه کرد: «مرزهای جایگزین در شمال، غرب و شرق کشور فعال شدهاند و با تدابیر ویژهای که به استانداران واگذار شده، روند تامین کالاهای اساسی بهخوبی در حال انجام است.»
زینیوند ادامه داد: «گرانی برخی کالاها قابل انکار نیست و دولت نیز از این موضوع آگاه است. تمرکز ستاد تنظیم بازار بر کنترل این موارد است و همزمان افزایش احتمالی یارانهها و اقداماتی مانند مهلت در پرداخت اقساط و مالیات برای کاهش فشار معیشتی مردم در حال بررسی و برنامهریزی است.»
او همچنین خواستار «همراهی» مردم با دولت در حوزههای برق، آب، بنزین و گاز شد.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، ۲۶ اردیبهشت اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون وارد دوازدهمین هفته خود شده و به روز هفتادوهشتم رسیده است.
نتبلاکس مدتزمان خاموشی دیجیتال در ایران را «بیسابقه» خواند و افزود این سیاست جمهوری اسلامی کشوری با ۹۰ میلیون جمعیت را تا حد زیادی از دسترسی به اینترنت محروم کرده و پیامدهای سنگینی برای حقوق بشر، اقتصاد و آزادیهای اساسی به همراه داشته است.
نشست دو روزه بریکس در دهلینو بدون صدور بیانیه مشترک درباره بحران خاورمیانه پایان یافت.
هند، رییس دورهای نشست، اعلام کرد اختلاف نظر عمیق میان اعضا، مانع دستیابی به موضع مشترک شده است.
راضیه دانش، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
اسرائیل از هدف قرار گرفتن عزالدین حداد، فرمانده شاخه نظامی حماس و از طراحان تهاجم هفتم اکتبر، در حمله هوایی به نوار غزه خبر داد.
او بلندپایهترین مقام حماس به شمار میرود که پس از توافق آتشبس در غزه هدف قرار گرفته است.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.