توافق جمهوری اسلامی و پاکستان برای تسهیل تجارت و مبادلات از مرزهای زمینی
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت جمهوری اسلامی، اسکندر مومنی، وزیر کشور پس از دیدار محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران با اشاره به مرزهای زمینی دو کشور گفت: «یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای امروز، موضوع تجارت مرزی بود که توافق شد هم از سوی ایران و هم از سوی پاکستان، تسهیلات و اقداماتی صورت گیرد تا فرایندها کوتاهتر شود و مبادلات مرزی، ترانزیتی، تبادل کالا و تجارت با سهولت بیشتری انجام شود.»
او افزود: «درباره برخی گذرگاههای جدید نیز بحث و بررسیهایی صورت گرفت. در مجموع درباره امنیت مرزها، مبادلات تجاری و روابط فیمابین، گفتوگوهای خوبی انجام شد و ظرفیتهای بسیار مناسبی میان دو کشور وجود دارد.»