به صدا درآمدن آژیر هشدار در شهر متولا در شمال اسرائیل
ارتش اسرائیل اعلام کرد آژیر هشدار پس از نفوذ یک «پرنده متخاصم» به حریم هوایی شهر متولا در شمال این کشور به صدا درآمده است و بررسی جزییات این حادثه ادامه دارد.
ایلنا گزارش داده که تیم شهرداری گرگان، صدرنشین لیگ ناتمام بسکتبال ایران و مدافع عنوان قهرمانی، به دلیل مشکلات مالی از مسابقات انتخابی غرب آسیا کنارهگیری کرده است. شهرداری گرگان سومین تیمی است که انصراف میدهد؛ پیش از این طبیعت و کاله از حضور در این رقابتها انصراف داده بودند.
پس از نیمهکاره ماندن لیگ برتر بسکتبال ایران، فدراسیون تصمیم گرفت چهار تیم برتر جدول ردهبندی، از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در قالب تورنمنتی متمرکز و دورهای به مصاف یکدیگر بروند تا تکلیف نماینده باشگاهی ایران در فصل آینده مسابقات قهرمانی غرب آسیا مشخص شود.
شهرداری گرگان، استقلال تهران، کاله آمل و طبیعت اسلامشهر بهعنوان تیمهای اول تا چهارم جدول ردهبندی، باید در این رقابتها شرکت میکردند، اما کاله و طبیعت اعلام انصراف کردند و نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم جایگزین آنها شدند.
شهرداری گرگان قرار بود در نخستین دیدار خود مقابل استقلال تهران به میدان برود.
اکنون با انصراف شهرداری گرگان، مدافع عنوان قهرمانی و صدرنشین لیگ ناتمام این فصل، عملاً فقط استقلال تهران بهعنوان یکی از چهار تیم بالای جدول در این رقابتها حضور دارد.
به نوشته ایلنا، مدیران این تیم تاکنون تنها توانستهاند ۴۰ درصد مطالبات بازیکنان و کادر فنی را پرداخت کنند؛ این در حالی است که طبق مصوبه سازمان لیگ بسکتبال، تیمهای حاضر در مسابقات انتخابی غرب آسیا باید دستمزدها را بهطور کامل پرداخت کرده باشند.
نکته قابل توجه این است که شهرداری گرگان نماینده بسکتبال ایران در فصل فعلی مسابقات غرب آسیا نیز هست و باید در هفتههای آینده برای دیدار معوقه مقابل آستانه به قزاقستان سفر کند.
ایرانیان مقیم استکهلم سوئد در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، از جمله قطع اینترنت و افزایش شمار بازداشتها و اعدامها، دست به تجمع زدند.
یکی از شرکتکنندگان در این تجمع به مهران عباسیان، خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت: «ما پشت مردم داخل کشور هستیم و تا روز آزادی ایران به خیابانها میآییم.»
در روزهای اخیر، مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی نسبت به سلامت و جان فاطمه سپهری، زندانی سیاسی، ابراز نگرانی کردند.
آنها از ایرانیان خارج از کشور خواستند صدای این زندانی سیاسی باشند.
پیامهای مخاطبان با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال، با اشاره به بحران سوخت اعلام کرد پس از مراجعه به چند جایگاه سوخت در مشهد، سرانجام توانسته است پس از حدود یک ساعت انتظار، با کارت سوخت سههزار تومانی تنها ۱۵ لیتر بنزین دریافت کند.
پیام این مخاطب با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.
مهتاب قلیزاده، روزنامهنگار اقتصادی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال، به افزایش بهای خوراکیها در ایران پرداخت و گفت نرخ ارز تاثیر شدیدی بر قیمت مواد غذایی دارد.
او افزود: «برخلاف تصویری از خودکفایی که سالها برای آن تبلیغ شده، ساختار تولید مواد غذایی در ایران بهطور کامل داخلی نیست.»