ترامپ با انتشار تصویری نمادین: آرامش قبل از طوفان بود
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی تروث سوشال تصویری نمادین منتشر کرد که در آن، او در کنار یک مقام نظامی ارشد روی یک ناو در دریا دیده میشود و در پسزمینه، قایقهای جمهوری اسلامی در دریای طوفانی نمایش داده شده است.
روی این تصویر عبارت «این، آرامش پیش از طوفان بود» نوشته شده است؛ جملهای که معمولا برای اشاره به وقوع وقایع بزرگ پس از یک دوره سکوت یا آرامش بهکار میرود.
شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از سخنرانی خود در نشست آینده تکنولوژی در ایران گفت: «جامعه جهانی باید از مردم ایران برای تغییر حکومت حمایت کند و افزود این اقدام نه تنها به سود مردم ایران بلکه به نفع خود کشورهای حامی نیز خواهد بود.»
او افزود: «باید این درک مشترک در سطح جهانی شکل بگیرد که با وجود جمهوری اسلامی هیچ کشوری نمیتواند احساس امنیت و آرامش پایدار داشته باشد.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «بسیاری از جنبشهای سیاسی در جهان بدون حمایت خارجی به موفقیت نرسیدهاند و افزود این موضوع درباره ایران نیز مصداق دارد.»
او خطاب به کشورهای جهان تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ثابت کرده غیرقابل اعتماد است و افزود اگر به دنبال شریک واقعی هستید به مردم ایران نگاه کنید.»
روزنامه تایم در گزارشی تحلیلی به بررسی رویکرد عربستان سعودی در مقابل رفتار تهاجمی جمهوری اسلامی پرداخته و با اشاره به حملات اعلامنشده عربستان به مواضعی در خاک ایران، نوشته است که ریاض همزمان با دیپلماسی، در خفا بهدنبال اتحادهای نظامی تازه و آماده استفاده از نیروی نظامی است.
بهنوشته تایم با ادامه بنبست در دیپلماسی، نگرانیها در خلیج فارس درباره دور تازهای از درگیری با ایران در حال افزایش است و این نگرانی بیش از همه در عربستان سعودی دیده میشود.
تایم افزوده بسیاری از اقدامات ریاض در هفتههای اخیر در هالهای از محرمانگی قرار داشته است. اما در حالی که وزیران سعودی در ظاهر از کاهش تنش و حسن همجواری سخن میگفتند، اکنون روشن شده که این کشور پشتپرده تلاش میکرد با استفاده از قدرت اقتصادی و نظامی خود، روند تحولات را شکل دهد.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که نیروهای سعودی در جریان مرحله فعال جنگ، حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی انجام دادهاند؛ اقداماتی که در آن زمان علنی نشد. همچنین پنجشنبه گزارش شد که مقامهای سعودی ایده یک پیمان عدمتجاوز میان کشورهای خاورمیانه را بهعنوان راهی برای حفظ صلح پس از پایان جنگ بررسی کردهاند.
عربستان سعودی با داشتن بزرگترین صادرات نفت منطقه، میزبانی از مهمترین اماکن مقدس اسلامی، جمعیتی بیش از ۳۶ میلیون نفر و نیروی هوایی قدرتمند، همواره خود را رهبر کشورهای عرب خلیج فارس دانسته است.
اما همین موقعیت، آن را به هدف طبیعی جمهوری اسلامی تبدیل کرده که در پی سلطه منطقهای است.
بهنوشته تایم دشمنی جمهوری اسلامی با عربستان سعودی در موارد به چنان حملات مسلحانهای انجامیده که در نقاط دیگر جهان میتوانست به جنگی آشکار منجر شود.