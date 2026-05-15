فرزند عبدالرحیم موسوی: جنازه پدرم ۳۰ روز زیر آوار مانده بود
فرزند عبدالرحیم موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، به صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت که جنازه پدرش که در نخستین روز حملات اسرائیل و آمریکا به دفتر علی خامنهای کشته شد، نزدیک به ۳۰ روز زیر آوار مانده بود.
موسوی پس از کشته شدن محمد باقری در جنگ ۱۲ روزه، بهعنوان رییس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد.
پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد افشین پیروانی برای سفر به کشوری غیر از آمریکا با او هماهنگ کرده بود.
او گفت: «تصمیم پیروانی برای سفر به آمریکا شخصی بود. او قبلا هم به این کشور سفر کرده بود، اما به نظر من در این شرایط سفر به آمریکا درست نبود.»
حدادی افزود: «پیروانی با من هماهنگ کرده بود که برای دیدن خانوادهاش به کشور دیگری برود. خانواده او به دلیل شرایط جنگی نگران بودند، اما درباره سفر به آمریکا به من چیزی نگفته بود.»
باشگاه پرسپولیس ماه گذشته از اخراج افشین پیروانی، مدیر تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه، به دلیل «سفر به آمریکا» همزمان با عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد این سفر «مورد تأیید ارکان مدیریتی باشگاه نبوده است.»
با این حال، حدادی امروز گفت دلیل اخراج پیروانی حاضر نشدن او در تمرینات بوده، نه سفر به آمریکا. او گفت: «نکته مهم این است که تمرینات ما آغاز شد و او در تمرینات حضور پیدا نکرد. در باشگاه کمیته انضباطی داریم که درباره او تصمیم گرفت؛ همانطور که درباره سروش رفیعی و میلاد محمدی تصمیم گرفته شد و جریمه مالی شدند.»
وزارت امور خارجه آمریکا جمعه ۲۵ اردیبهتش اعلام کرد اسرائیل و لبنان با تمدید ۴۵ روزه آتشبسی که رییسجمهوری ایالات متحده در ۲۷ فروردین اعلام کرده بود، موافقت کردهاند.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت: «توقف درگیریها از ۱۶ آوریل به مدت ۴۵ روز تمدید میشود تا امکان پیشرفت بیشتر فراهم شود.»
وزارت امور خارجه آمریکا مذاکرات اسرائیل و لبنان را که در روزهای پنجشنبه و جمعه در واشینگتن برگزار شد، «بسیار سازنده» خواند و اعلام کرد دو طرف در تاریخهای دوم و سوم ژوئن بار دیگر مذاکرات را از سر خواهند گرفت.
سفیر اسرائیل در واشینگتن اعلام کرد پس از دو روز مذاکره با مقامهای لبنانی و آمریکایی، اکنون منتظر مراحل بعدی گفتوگوها است.
او گفت مذاکرات صلح «صریح و سازنده» بوده و قرار است در دو مسیر امنیتی و سیاسی ادامه پیدا کند.
بهگفته سفیر اسرائیل، روند مذاکرات با فراز و نشیب همراه خواهد بود، اما احتمال موفقیت آن بالا است.
او تاکید کرد امنیت شهروندان و نیروهای نظامی اسرائیل در تمام مراحل مذاکرات در اولویت قرار دارد.
گفتوگوهای این هفته سومین دیدار طرفین از زمانی بود که اسرائیل پس از شلیک موشک از سوی حزبالله در دوم مارس، سه روز پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، حملات هوایی خود به لبنان را تشدید کرد. اسرائیل ماه گذشته نیز تهاجم زمینی خود را در جنوب لبنان گسترش داده بود.
جنگ اسرائیل در لبنان که همزمان با درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی جریان دارد، از زمان اعلام آتشبس از سوی ترامپ در ۲۷ فروردین ادامه داشته، هرچند از آن زمان درگیریها عمدتا به جنوب لبنان محدود شده است.
پیشتر، دفتر ریاستجمهوری لبنان دوشنبه ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد جوزف عون، رییسجمهوری این کشور، از ایالات متحده خواسته است اسرائیل را برای توقف حملات، پایبندی به آتشبس و خودداری از تخریب خانهها در جنوب لبنان تحت فشار قرار دهد.
دفتر ریاستجمهوری لبنان در بیانیهای اعلام کرد که عون در دیدار با میشل عیسی، سفیر آمریکا در لبنان، بر «ضرورت فشار بر اسرائیل برای توقف آتش و عملیات نظامی و همچنین تخریب و خانهها با بولدوزر» تاکید کرد.
بر اساس این بیانیه، عون و عیسی همچنین «تحولات مرتبط» با دور سوم مذاکراتی را که قرار است در واشینگتن میان نمایندگان دولتهای لبنان و اسرائیل برگزار شود، بررسی کردند.
آمریکا ماه گذشته میلادی میزبان دو دور مذاکرات میان سفیران اسرائیل و لبنان در واشینگتن بود. این مذاکرات، بالاترین سطح تماس میان دو کشور در دهههای اخیر محسوب میشود.
پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد افشین پیروانی برای سفر به کشوری غیر از آمریکا با او هماهنگ کرده بود: «تصمیم پیروانی برای سفر به آمریکا شخصی بود. او قبلاً هم به این کشور سفر کرده بود، اما به نظر من در این شرایط سفر به آمریکا درست نبود.»
حدادی گفت: «پیروانی با من هماهنگ کرده بود که برای دیدن خانوادهاش به کشور دیگری برود. خانواده او به دلیل شرایط جنگی نگران بودند، اما درباره سفر به آمریکا به من چیزی نگفته بود.»
باشگاه پرسپولیس ماه گذشته از اخراج افشین پیروانی، مدیر تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه، به دلیل «سفر به آمریکا» همزمان با عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد این سفر «مورد تأیید ارکان مدیریتی باشگاه نبوده است.»
با این حال، حدادی امروز گفت دلیل اخراج پیروانی حاضر نشدن او در تمرینات بوده، نه سفر به آمریکا: «نکته مهم این است که تمرینات ما آغاز شد و او در تمرینات حضور پیدا نکرد. در باشگاه کمیته انضباطی داریم که درباره او تصمیم گرفت؛ همانطور که درباره سروش رفیعی و میلاد محمدی تصمیم گرفته شد و جریمه مالی شدند.»
مقامهای فدرال در آمریکا اعلام کردند که محمد باقر سعد داوود الساعدی، از فرماندهان کتائب حزبالله عراق، از گروههای نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی متهم شده است که دیگران را به حمله به منافع آمریکایی و اسرائیلی هدایت و تشویق کرده است.
بهگفته این مقامها، او به اتهام برنامهریزی برای حمله به اماکن یهودی در ایالات متحده، از جمله یک کنیسه در شهر نیویورک، تحت پیگرد قرار گرفته است.
قرار است الساعدی جمعه در دادگاه فدرال منهتن حاضر شود. هنوز مشخص نیست او چگونه بازداشت و به ایالات متحده منتقل شده است.
بر اساس شکایتی کیفری که جمعه ۲۵ اردیبهشت علنی شد، محمد باقر سعد داوود الساعدی متهم است که از اواخر فوریه تاکنون دستکم ۱۸ حمله در اروپا و کانادا را در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی برنامهریزی کرده است.