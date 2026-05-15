بهگفته این مقامها، او به اتهام برنامهریزی برای حمله به اماکن یهودی در ایالات متحده، از جمله یک کنیسه در شهر نیویورک، تحت پیگرد قرار گرفته است.
قرار است الساعدی جمعه در دادگاه فدرال منهتن حاضر شود. هنوز مشخص نیست او چگونه بازداشت و به ایالات متحده منتقل شده است.
الیزابت تسورکوف، پژوهشگر روسی-اسرائیلی که در مارس ۲۰۲۳ هنگام انجام تحقیقات دکترا در عراق توسط این گروه گروگان گرفته شده بود، در واکنش به بازداشت و انتقال او به آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «او فکر میکرد سفر به خارج از منطقه عراق و ایران ایده خوبی است. او بازداشت شده و به آمریکا منتقل شده است.»
تسورکوف به مدت ۹۰۳ روز گروگان گروه کتائب حزبالله گروگان بود و در سپتامبر ۲۰۲۵ آزاد شد.
بر اساس شکایتی کیفری که جمعه ۲۵ اردیبهشت علنی شد، محمد باقر سعد داوود الساعدی متهم است که از اواخر فوریه تاکنون دستکم ۱۸ حمله در اروپا و کانادا را در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی برنامهریزی کرده است.
طبق این شکایت، الساعدی یکی از فرماندهان کتائب حزبالله است؛ گروهی شبهنظامی در عراق که بهعنوان نیروی نیابتی سپاه پاسداران عمل میکند و به تهران در گسترش نفوذ خود در منطقه، از جمله از طریق حمله به نیروهای آمریکایی و اهداف دیپلماتیک، کمک کرده است.
در این شکایت آمده است که الساعدی قصد داشته آمریکاییها و یهودیان را در لسآنجلس و نیویورک به قتل برساند و برنامهریزی برای حمله به یک کنیسه در نیویورک را آغاز کرده بود.
در شکایت آمده است که الساعدی و همدستانش دستکم ۱۸ حمله تروریستی در اروپا و دو حمله دیگر در کانادا را برنامهریزی و هماهنگ کردهاند و مسئولیت آنها را بر عهده گرفتهاند. همچنین او متهم شده که دیگران را برای انجام حملات در داخل آمریکا، از جمله در نیویورک، هدایت و هماهنگ کرده است.
در کیفرخواست همچنین گفته شده که او بهعنوان یکی از رهبران کتائب حزبالله، قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران را میشناخت. سلیمانی در سال ۲۰۲۰ در حمله نظامی آمریکا کشته شد.
دولت آمریکا همچنین اعلام کرده که الساعدی با ابومهدی المهندس، رهبر وقت کتائب حزبالله که او نیز در همان حمله سال ۲۰۲۰ کشته شد، همکاری نزدیک داشته است.
کتائب حزبالله به حمله به پایگاههای ارتش آمریکا در عراق و سوریه متهم شده و از سوی ایالات متحده بهعنوان یک سازمان تروریستی خارجی شناخته میشود. این گروه مدتها یکی از مهمترین اجزای شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه بوده است.
کتائب حزبالله که پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ شکل گرفت، به یکی از مهمترین گروههای تشکیلدهنده نیروهای موسوم به بسیج مردمی تبدیل شد؛ ائتلافی از گروههای شبهنظامی که بعدها در ساختار امنیتی عراق ادغام شد.
با وجود این، مقامهای آمریکایی میگویند این گروه همچنان بهطور نزدیک از سپاه پاسداران دستور میگیرد و در پیشبرد نفوذ منطقهای تهران،از جمله از طریق حمله به نیروهای آمریکایی و اهداف دیپلماتیک، نقش دارد.
دامنه فعالیت این گروه فراتر از خاورمیانه چندان روشن نیست و سابقه مستندی از عملیاتهای گسترده جهانی ندارد. در مقایسه با برخی دیگر از متحدان جمهوری اسلامی، از جمله حزبالله لبنان و حماس در غزه، کتائب حزبالله در جنگهای دو سال گذشته در خاورمیانه تا حد زیادی دستنخورده باقی مانده است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در ماه مارس اعلام کرد که این گروه یک خبرنگار آمریکایی به نام شلی کیتلسون را در بغداد ربوده و بعدا آزاد کرده است.