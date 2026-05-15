احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد گفت: «آمریکا اگر بخواهد جنگ را ادامه بدهد، قطعا شکست بیشتری عاید او می‌شود، چون امروز قدرت و توان ما با روز اول جنگ خیلی تفاوت دارد، اگرچه ما در روز اول جنگ کمی غافلگیر شدیم اما اکنون رزمندگان ما آماده‌تر شدند و شکست آمریکا از اول بیشتر خواهد بود.»

او افزود: «در این جنگ ثابت شد که پدافند آمریکایی اصلا کارآمد نیست و حتی نتوانست یکی از موشک‌های ما را رهگیری کند، موشک‌های ما نیز با موفقیت به محل مورد نظر اصابت می‌کرد.»

او ادامه داد: «رزمندگان ما توانستند یک ابرقدرت روی کره زمین را به زانو درآورند و از مقام ابرقدرتی ساقط کنند.»