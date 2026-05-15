سه تکه سینه مرغ؛ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
یک شهروند از اراک با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال میگوید یک بسته حاوی سه تکه مرغ که سال گذشته حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خریداری میکرده را ۲۵ اردیبهشت به قیمت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خریده است.
احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد گفت: «آمریکا اگر بخواهد جنگ را ادامه بدهد، قطعا شکست بیشتری عاید او میشود، چون امروز قدرت و توان ما با روز اول جنگ خیلی تفاوت دارد، اگرچه ما در روز اول جنگ کمی غافلگیر شدیم اما اکنون رزمندگان ما آمادهتر شدند و شکست آمریکا از اول بیشتر خواهد بود.»
او افزود: «در این جنگ ثابت شد که پدافند آمریکایی اصلا کارآمد نیست و حتی نتوانست یکی از موشکهای ما را رهگیری کند، موشکهای ما نیز با موفقیت به محل مورد نظر اصابت میکرد.»
او ادامه داد: «رزمندگان ما توانستند یک ابرقدرت روی کره زمین را به زانو درآورند و از مقام ابرقدرتی ساقط کنند.»
به گزارش فاکسنیوز، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا جمعه در گفتوگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاستجمهوری آمریکا گفت واشینگتن ممکن است برای خارج کردن «غبار هستهای» ناشی از حملات سال ۲۰۲۵ به تاسیسات هستهای ایران، در مقطعی وارد ایران شود.
ترامپ گفت: «در زمان مناسب، یا وارد میشویم یا آن را تحویل میگیریم. فکر میکنم احتمالا آن را تحویل میگیریم، اما اگر این اتفاق نیفتد، وارد خواهیم شد.»
او در اشاره به ایران افزود: «فکر میکنم آنها کاملا شکست خواهند خورد و هیچ خطری متوجه ما نخواهد بود.»
ترامپ همچنین گفت آمریکا تجهیزات لازم برای خارج کردن این مواد را در اختیار دارد و افزود: «هیچکس دیگری این تجهیزات را ندارد، شاید چین چنین تجهیزاتی داشته باشد.»
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پس از دیدار با سوبرامانیام جایشانکار، وزیر خارجه هند، در حاشیه نشست بریکس در دهلینو، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت درباره تحولات منطقه گفتوگو کرده و توضیح داده است که تهران «همواره وظیفه تاریخی خود بهعنوان حافظ امنیت در تنگه هرمز را انجام خواهد داد.»
او افزود جمهوری اسلامی «شریکی قابل اعتماد» برای کشورهای دوست است و آنها میتوانند به امنیت تجارت و بازرگانی خود اطمینان داشته باشند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد دومین روز از دور تازه گفتوگوها میان نمایندگان لبنان و اسرائیل در ساختمان این وزارتخانه در واشینگتن برگزار میشود و فضای مذاکرات «مثبت و سازنده» ارزیابی شده است.
رسیدگی به پرونده سه متهم حمله به پارکینگی در مجاورت دفتر ایراناینترنشنال در لندن آغاز شده است. بر اساس حکم دادگاه مقدماتی، متهمان قرار است بهمنماه محاکمه شوند.
جلسه محاکمه مقدماتی این سه نفر ساعت ۱۰ صبح (به وقت محلی) جمعه ۲۵ اردیبهشت در دادگاه کیفری مرکزی انگلستان، موسوم به اولد بیلی، به ریاست قاضی چیما گراب برگزار شد.
طبق روال، محاکمه مقدماتی میتواند مشخص کند که آیا شواهد کافی برای ادامه رسیدگی به پرونده از سوی دادگاه کراون وجود دارد یا خیر.
دادگاه کراون بخشی از نظام کیفری انگلستان و ولز است که به جرائم جدی مانند قتل و تروریسم رسیدگی میکند. این دادگاهها با حضور قاضی و هیات منصفه برگزار و پروندههای سنگین به آنها ارجاع میشوند.
