شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی ویدیویی در ایکس، گفت: «در روزهایی که شما با شجاعت در برابر رژیم اشغالگر ایران ایستادهاید، این نظام منفور و منزوی، همچنان به تجاوز به جان و مال مردم ادامه میدهد تا سرنگونی حتمی خود را اندکی به تعویق اندازد.»
او درباره «کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی ایران» به دو موضوع اشاره کرد و نوشت: «نخست، موضوع مسئولیت کیفری افرادی که با ساختارهای سرکوبگر جمهوری اسلامی همکاری میکنند؛ و دوم، موضوع مصادره اموال معترضان و خانوادههای آنان.»
شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد: «این کمیته اکنون نخستین نظر مشورتی خود را صادر کرده و پیام آن روشن است: این اقدامات، همکاریهای ساده یا بیاهمیت نیستند؛ بلکه "یاریرسانی به جنایت علیه بشریت" محسوب میشوند.»
او افزود: «هیچ مقام، هیچ دستور و هیچ بهانهای نمیتواند مسئولیت کیفری فردی را از میان ببرد. بنابراین، هر فردی که آگاهانه و داوطلبانه با ساختارهای سرکوبگر رژیم همکاری کند، چه در داخل و چه در خارج از ایران، باید بداند که در معرض مسئولیت کیفری قرار خواهد گرفت.»
شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از این پیام درباره اقدامات جمهوری اسلامی در مصادره اموال شهروندان گفت: «نهتنها افرادی که در صدور دستور، اجرای آن، یا تسهیل این مصادرهها نقش دارند در معرض مسئولیت قرار خواهند گرفت، بلکه کسانی که آگاهانه و داوطلبانه به خرید و فروش این اموال میپردازند نیز باید پاسخگو باشند. این مسئولیت، استفاده از اموال یا داراییهای آنان برای جبران خسارت واردشده به مالکان اصلی را نیز شامل میشود.»
او در پایان تاکید کرد: «بنابراین، به همه کسانی که امروز در صدد همکاری با دستگاه سرکوب رژیم هستند هشدار میدهم: پیش از آنکه دست به اقدامی بزنید که به مردم ایران آسیب جانی، مالی و یا اجتماعی برساند، به آینده خود و خانوادهتان بیندیشید. به آن روز بیندیشید که ایران آزاد خواهد شد؛ روزی که حقیقت پنهان نخواهد ماند؛ روزی که اسامی آشکار خواهد شد؛ روزی که هیچ متجاوز و جنایتکاری از پاسخگویی در برابر قانون در امان نخواهد ماند.»
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در پیامی از بند زنان زندان اوین به مناسبت اعطای جایزه «آزادی نوشتن» از سوی انجمن قلم آمریکا، نوشت: «مینویسیم حتی اگر آزادیمان به بند کشیده شود؛ حتی اگر مورد تهدید و تحدید قرار بگیریم و وادار به تبعید یا فدای جان شویم.»
ایرایی در این پیام نوشت، «اینجا بیپروا نوشتن از رنج مردمانی که ستم را به پیکار برمیخیزند، مجرمانه است و آنان که با قلم تباهی درد را به چشم جهانیان پدیدار میکنند، در سکوت فرسوده میشوند و مجرماند و سزاوار محاکمه!»
او به فقر، نابرابری، سرکوب و «کشتار سیستماتیک» در ایران اشاره کرد و نوشت نوشتن از رنج مردم «تحت ستم»، با همه هزینهها و محدودیتها، «روزنه امیدی» برای ادامه مبارزه است.
این زندانی سیاسی همچنین نوشت «ارتجاع حاکم، آزادی اندیشه و جسارت بیان را برنمیتابد، آنگاه که قلم بر چوبههای دار افراشته حمله میبرد و از فقر و نابرابری روایت میکند و بازتابی میشود از سفرههای خالی و قیام گرسنگان را نوید میدهد.»
او در پایان تاکید کرد: «ما از خفگی رها خواهیم شد و میدانیم این جز در حرکتی مشترک میسر نخواهد بود.»
دو مقام آمریکایی اعلام کردند که پنتاگون برنامههای خود برای اعزام چهار هزار نیرو از آمریکا به لهستان و استقرار در این کشور را لغو کرده است.
بهگزارش رویترز، ژنرال کریستوفر لانو، رییس موقت ستاد ارتش آمریکا، جمعه در جریان شهادت خود در برابر کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان این تصمیم را تایید کرد.
او توضیح زیادی درباره علت این تصمیم نداد و گفت: «به نظر رسید که منطقیترین کار این بود که این تیپ، استقرار خود را در منطقه عملیاتی انجام ندهد.»
جو کورتنی، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، به لانو گفت این تصمیم «پیامی وحشتناک» درباره تعهد ترامپ به اروپا ارسال میکند.
او گفت: «صادقانه بگویم، فقط دشمنان ما نیستند که این موضوع را زیر نظر دارند؛ متحدان ما هم نگاه میکنند.»
مایک راجرز، عالیترین عضو جمهوریخواه این کمیته، و آدام اسمیت، عالیترین عضو دموکرات آن، هر دو این اقدام را مورد انتقاد قرار دادند و ابراز نارضایتی کردند که کنگره نه از این تصمیم مطلع شده و نه طبق قانون با آن مشورت شده است.
راجرز گفت: «ما نمیدانیم دقیقا چه اتفاقی در حال رخ دادن است، اما میتوانم بگویم از آنچه مطرح شده خوشحال نیستیم، بهویژه چون هیچگونه مشورت قانونی با ما صورت نگرفته است.» او هشدار داد که اگر پنتاگون بخواهد شمار نیروها در اروپا را به کمتر از حداقل تعیینشده کاهش دهد، کنگره برای آن «هزینه» ایجاد خواهد کرد.
اسمیت نیز اشاره کرد که ارتش آمریکا پیشاپیش یک تیم مقدماتی از سربازان را برای آمادهسازی این استقرار به لهستان فرستاده بود و زمانی که دستور پیت هگست، وزیر دفاع، صادر شد، تجهیزات نیز در حال ارسال بودند.
او گفت: «این تصمیمی بسیار قابل توجه است که در آخرین لحظه، تیمی را که در حال اعزامش هستید، متوقف کنید. اگر راهبردی پشت این تصمیم وجود دارد، شما باید از آن مطلع باشید و بتوانید آن را به ما توضیح دهید.»
تصمیمی در ادامه تصمیم خروج نیروها از آلمان
دو هفته پیش، پنتاگون اعلام کرده بود که ۵ هزار نیرو را از آلمان، عضو ناتو، خارج خواهد کرد؛ اقدامی که بخشی از آن به دلیل شکاف فزاینده بر سر جنگ علیه جمهوری اسلامی میان ترامپ و اروپا ارزیابی شده بود.
در حالی که نیروهای آمریکایی در اروپا در حال بازآرایی هستند، یک مقام آمریکایی به رویترز گفت که هنوز مشخص نیست آیا تصمیم مربوط به لهستان نیز با هدف تحقق همین کاهش نیرو در آلمان اتخاذ شده یا خیر.
این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، افزود ممکن است نیروهایی که قرار بود به صورت چرخشی به لهستان اعزام شوند، از نقاط دیگری در اروپا تامین شوند.
ژنرال لانو از گمانهزنی درباره اعزام نیروهای جایگزین از دیگر نقاط اروپا خودداری کرد و گفت این موضوع به نظر فرمانده نیروهای آمریکایی در اروپا بستگی دارد.
دان بیکن، نماینده جمهوریخواه از ایالت نبراسکا، گفت با مقامهای لهستانی گفتوگو کرده و آنها از این تصمیم کاملا غافلگیر شدهاند. او این اقدام را «شرمآور» و «مایه آبروریزی برای کشور ما» توصیف کرد.
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، گفت تضمینهایی دریافت کرده که امنیت لهستان تحت تاثیر هیچیک از تصمیمات مربوط به حضور نیروهای آمریکایی قرار نخواهد گرفت.او در یک نشست خبری گفت: «من تضمینهایی دریافت کردهام و این برای من نیز مهم است که این تصمیمات ماهیتی لجستیکی دارند و به طور مستقیم بر توان بازدارندگی و امنیت ما تاثیر نخواهند گذاشت.»
بازنگری حضور نظامی ایالات متحده در اروپا
در چارچوب بازنگری حضور نظامی ایالات متحده در اروپا و پس از درخواستهای ترامپ مبنی بر اینکه ناتو نقش بیشتری در دفاع از اروپا بر عهده بگیرد، انتظار میرود این حضور کاهش یابد. پنتاگون هنوز مشخص نکرده که آرایش آینده نیروهای خود در سراسر قاره اروپا را چگونه طراحی خواهد کرد.
پنتاگون درباره تصمیمش در مورد لهستان اعلام کرد که این تصمیم نتیجه «یک فرآیند جامع و چندلایه» بوده است. جوئل والدز، سخنگوی پنتاگون، گفت: «این تصمیم ناگهانی و دقیقه نودی نبوده و گزارش کردن آن به این شکل نادرست خواهد بود.»
رویترز ماه گذشته از یک ایمیل داخلی پنتاگون خبر داد که شامل گزینههایی برای تنبیه متحدان ناتو بود که به باور واشینگتن، از عملیات آمریکا در جنگ علیه حکومت ایران حمایت نکردهاند؛ از جمله تعلیق اسپانیا از ناتو و بازنگری در موضع آمریکا نسبت به ادعای بریتانیا بر جزایر فالکلند.
قانونگذاران هر دو حزب سال گذشته بندی را در «قانون مجوز دفاع ملی» تصویب کردند که مانع از کاهش شمار نیروهای آمریکایی در اروپا به کمتر از ۷۶ هزار نفر میشود.
با این حال، دولت همچنان اختیاراتی دارد. این قانون به رییسجمهور اجازه میدهد شمار نیروها را به کمتر از ۷۶ هزار نفر کاهش دهد، مشروط بر اینکه تایید کند با متحدان ناتو مشورت کرده و ارزیابیهای مستقلی درباره تاثیر این اقدام بر امنیت آمریکا، اتحاد ناتو و بازدارندگی در برابر تجاوز روسیه انجام داده است.
در اواخر سال گذشته میلادی، حدود ۸۵ هزار نیروی آمریکایی در اروپا حضور داشتند.
نخستوزیر و وزیر دفاع اسرائیل در بیانیهای اعلام کردند ارتش این کشور عزالدین حداد، فرمانده شاخه نظامی حماس، را در یک حمله هوایی هدف قرار داده است.
بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتس در این بیانیه نوشتند که دستور کشتن حداد را صادر کردهاند؛ کسی که فرمانده شاخه نظامی این گروه «تروریستی» است و «یکی از طراحان کشتار ۷ اکتبر» محسوب میشود.
آنها گفتند: «حداد مسئول قتل، ربایش و آسیب به هزاران غیرنظامی اسرائیلی و سربازان ارتش اسرائیل بود. او گروگانهای ما را در اسارت وحشیانه نگه داشت، عملیاتهای تروریستی علیه نیروهای ما را هدایت کرد و از اجرای توافقی که با میانجیگری رئیسجمهور آمریکا، ترامپ، برای برچیدن تسلیحات حماس و غیرنظامیسازی نوار غزه انجام شده بود، خودداری کرد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «ارتش اسرائیل و شاباک بهطور کامل در حال اجرای سیاست دولت مبنی بر عدم مهار تهدیدها و خنثیسازی پیشدستانه دشمنان ما هستند.»
آنها افزودند: «این پیامی روشن به همه قاتلانی است که در پی جان ما هستند: دیر یا زود، اسرائیل به شما خواهد رسید.»
ارتش اسرائیل هنوز درباره این حمله اظهارنظر نکرده است.