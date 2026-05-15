مقام ارشد اماراتی: نظام بینالملل اکنون به تفاهم میان قدرتهای بزرگ نیاز دارد
انور قرقاش، مشاور رییس امارات متحده عربی، با اشاره به سفر دونالد ترامپ به چین در ایکس نوشت: «روابط مثبت و سازنده میان آمریکا و چین یک منفعت سیاسی و اقتصادی جهانی به شمار میرود، زیرا تاثیری مستقیم بر ثبات، رشد و رفاه جهانی دارد.»
او افزود: «نظام بینالملل امروز بیش از هر زمان دیگری به تفاهم میان قدرتهای بزرگ نیاز دارد، نه به تنش و شکاف.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه در آخرین دور گفتوگوهایش با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، از دستاوردهای اقتصادی سخن گفت که واکنش مثبتی در بازارها ایجاد نکرد، در حالی که پکن درباره نحوه برخورد واشینگتن با تایوان هشدار داد و گفت «جنگ ایران» هرگز نباید آغاز میشد.
ترامپ نخستین رییسجمهوری آمریکاست که از زمان سفر قبلی خود در سال ۲۰۱۷ به چین، بار دیگر به این کشور سفر میکند. کشوری که مهمترین رقیب راهبردی و اقتصادی واشینگتن به شمار میرود.
خبرگزاری رویترز جمعه ۲۵ اردیبهشت نوشت که ترامپ در آستانه انتخابات حساس میاندورهای آمریکا تلاش کرده با کسب نتایج ملموس، «محبوبیت آسیبدیده» خود را ترمیم کند.
رییسجمهوری آمریکا که در کنار شی روی صندلیهای قرمز تزئینی در مجموعه مجلل «ژونگنانهای» (Zhongnanhai) - باغ سلطنتی سابق و محل استقرار رهبران چین - نشسته بود، گفت: «چند توافق تجاری فوقالعاده انجام دادهایم. توافقهایی عالی برای هر دو کشور.»
پیش از آن، دو رهبر در فضای باز قدم زده و گفتوگو کرده بودند. جایی که ترامپ از زیبایی گلهای رز تعریف کرد و شی وعده داد بذر این گلها را برای او بفرستد.
سپس دو طرف در ضیافتی شامل کوفته خرچنگ، صدف کونگپائو و دامپلینگ میگو شرکت کردند.
خلاصه کوتاه منتشرشده از سوی واشینگتن درباره گفتوگوهای ۲۴ اردیبهشت ترامپ و شی بر تمایل مشترک دو کشور برای بازگشایی تنگه هرمز - که در پی جنگ ایران عملا بسته شده - و همچنین علاقه چین به خرید نفت آمریکا به منظور کاهش وابستگی به انرژی خاورمیانه تمرکز داشت.
در شرایط عادی، یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از تنگه هرمز عبور میکند.
مقامهای آمریکایی گفتند دو کشور درباره فروش محصولات کشاورزی، گوشت گاو و انرژی به چین نیز توافق کردند و در زمینه ایجاد سازوکارهایی برای مدیریت تجارت آینده پیشرفت داشتند.
دو طرف همچنین انتظار دارند حدود ۳۰ میلیارد دلار کالای غیرحساس را برای تجارت شناسایی کنند.
با این حال، جزییات این توافقها محدود بود و نشانهای از پیشرفت درباره فروش تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی «اچ۲۰۰» (H200) شرکت «انویدیا» (Nvidia) به چین دیده نشد. موضوعی که با حضور دقیقه آخری جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، در این سفر اهمیت بیشتری پیدا کرده بود.
ترامپ به شبکه فاکسنیوز گفت چین با خرید ۲۰۰ هواپیمای بوئینگ موافقت کرده است؛ نخستین خرید هواپیماهای تجاری آمریکایی از سوی چین در نزدیک به یک دهه گذشته.
اما این رقم بسیار کمتر از حدود ۵۰۰ فروندی بود که بازارها انتظار داشتند و همین مساله باعث شد سهام بوئینگ بیش از چهار درصد سقوط کند.
چیم لی، تحلیلگر ارشد چین در «اکونومیست اینتلیجنس یونیت» (Economist Intelligence Unit)، گفت: «این نشست شاید از نظر راهبردی برای بازارها اطمینانبخش باشد، اما از نظر محتوایی ناامیدکننده بود.»
به گفته او، مهمترین دستاورد نشست شاید حفظ آتشبس شکننده تجاری باشد که دو رهبر در دیدار آبان ۱۴۰۴ بر سر آن توافق کردند. توافقی که طی آن ترامپ تعرفههای سه رقمی علیه کالاهای چینی را متوقف کرد و شی نیز از محدود کردن صادرات مواد معدنی کمیاب عقب نشست.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا که ترامپ را در این سفر همراهی میکند، ۲۵ اردیبهشت به بلومبرگ گفت هنوز درباره تمدید این آتشبس پس از پایان مهلت آن در اواخر امسال، تصمیمی گرفته نشده است.