شهروندان با ارسال پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال، از وخامت اوضاع معیشت در ایران، به‌ویژه کمبود و گرانی دارو، خبر دادند.

در ادامه، گزیده‌ای از این پیام‌ها آمده است:

- «برای اولین بار بعد از ۹ اسفند سال گذشته با هزار بدبختی به اینترنت وصل شدم. شربت لیسکانتین (صرع و تشنج) از ۹۰۰ هزار تومن سال قبل شده ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومن. گیر هم نمی‌آد.»

- «گرانی شدید و کم‌یابی دارو در ایران تشدید شده است. قیمت هر شیت ویتامین‌های ب۶ و ب۱۲ به یک میلیون و سیصد هزار تومان رسیده و بسیاری از بیماران دیگر توان خرید ندارند.»

- «من در شهر قدس در داروخانه کار می کنم. پدری اومده بود برای بچه‌اش دارو بگیره و پول کافی نداشت. می‌خواست با کالابرگ، دارو بگیره که نمی‌شد. دنبال راهی می‌گشت که اونو بفروشه تا دارو بگیره.»