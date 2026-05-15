جلسه محاکمه مقدماتی این سه نفر ساعت ۱۰ صبح (به وقت محلی) جمعه ۲۵ اردیبهشت در دادگاه کیفری مرکزی انگلستان، موسوم به اولد بیلی، به ریاست قاضی چیما گراب برگزار شد.

طبق روال، محاکمه مقدماتی می‌تواند مشخص کند که آیا شواهد کافی برای ادامه رسیدگی به پرونده از سوی دادگاه کراون وجود دارد یا خیر.

دادگاه کراون بخشی از نظام کیفری انگلستان و ولز است که به جرائم جدی مانند قتل و تروریسم رسیدگی می‌کند. این دادگاه‌ها با حضور قاضی و هیات منصفه برگزار و پرونده‌های سنگین به آن‌ها ارجاع می‌شوند.

بر اساس حکم جلسه مقدماتی، متهمان ۲۵ ژانویه ۲۰۲۷ (پنجم بهمن ۱۴۰۵) در دادگاه کیفری مرکزی محاکمه خواهند شد.

این سه نفر که شهروند بریتانیا هستند، ماه گذشته در دادگاه مجیستریت وست‌مینستر حضور یافته بودند.

دادگاه در جلسه محاکمه مقدماتی درباره مجرم بودن یا بی‌گناهی متهمان، تصمیمی اتخاذ نمی‌کند و اعلام رسمی دفاعیات آن‌ها، شامل پذیرش یا رد اتهامات، در مراحل بعدی انجام خواهد گرفت.

با این حال، گفت‌وگوها درباره احتمال توافق بر سر اقرار به جرم می‌تواند از همین مرحله آغاز شود.

از متهمان پرونده چه می‌دانیم؟

دو متهم بزرگسال این پرونده اویسین مک‌گینس ۲۱ ساله و ناتان دان ۱۹ ساله هستند. متهم سوم یک پسر ۱۵ ساله است که به‌دلیل ملاحظات قانونی نامش فاش نخواهد شد.

هر سه نفر با اتهام «آتش‌سوزی عمدی به قصد به خطر انداختن جان افراد» روبه‌رو هستند. مک‌گینس علاوه بر این، به «رانندگی خطرناک» حین تعقیب پلیس نیز متهم شده است.

مک‌گینس و دان تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت خواهند ماند. متهم سوم نیز تحت نظارت نهادهای محلی خواهد بود.

پیش‌تر در ۲۸ فروردین، پلیس بریتانیا این سه نفر را به تلاش برای «حمله از طریق ایجاد حریق» متهم کرد.

جزییات حادثه

حمله به پارکینگی در مجاورت دفتر ایران‌اینترنشنال در لندن عصر ۲۶ فروردین به وقوع پیوست.

اندکی پیش از ساعت ۲۰:۱۵ به وقت محلی، تیم امنیتی از ورود یک خودروی مشکوک که قصد داشت از ورودی اصلی وارد محوطه‌ای شود که ساختمان ایران‌اینترنشنال در آن قرار دارد، جلوگیری کرد.

اندکی بعد، مهاجمان به پارکینگ ساختمان مجاور، در فاصله‌ تنها چند متری از استودیوهای این شبکه، کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال ۲۷ فروردین در بیانیه‌ای در واکنش به این رویداد، تهدیدهای فزاینده علیه روزنامه‌نگاران مستقلی را که به سانسور و سرکوب تن نمی‌دهند، محکوم کرد .

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال تاکید کرد این شبکه بدون ترس و تسلیم در برابر ارعاب به کار خود ادامه خواهد داد.