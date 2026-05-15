خبرگزاری رویترز جمعه ۲۵ اردیبهشت به نقل از مقامهای فنلاند نوشت فعالیت مشکوک پهپادی در آسمان منطقه پایتخت این کشور، دیگر تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب نمیشود و شرایط در حال بازگشت به وضعیت عادی است.
فنلاند و کشورهای حوزه بالتیک شامل استونی، لتونی و لیتوانی در هفتههای اخیر با مجموعهای از موارد نقض حریم هوایی روبهرو بودهاند. رخدادهایی که در برخی موارد به پهپادهای اوکراینی مرتبط دانسته شدهاند که در مسیر حمله به روسیه وارد حریم هوایی این کشورها شدهاند.
با این حال، هنوز مشخص نیست حادثه جمعه نیز از همین نوع بوده باشد.
نیروهای دفاعی فنلاند پیشتر در واکنش به این وضعیت، جنگندهها و دیگر نیروهای امدادی را به حالت آمادهباش درآورده بودند، اما در بیانیهای تاکید کردند که این کشور با «تهدید نظامی مستقیم» مواجه نیست.
ماری رانتانن، وزیر کشور فنلاند، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «خطر پایان یافته است. مردم میتوانند با امنیت به محل کار و مدرسه بروند.»
بر اساس اطلاعیه منتشرشده در وبسایت فرودگاه هلسینکی، تردد هوایی پس از سه ساعت توقف از سر گرفته شد.
حادثه هلسینکی تازهترین نمونه از نگرانیهای امنیتی درباره فعالیتهای پهپادی در اطراف زیرساختهای هوایی اروپاست.
در ماههای اخیر، چندین فرودگاه و حریم هوایی در اروپا بهدلیل مشاهده پهپادهای ناشناس یا فعالیتهای مشکوک پهپادی با توقف موقت پروازها، محدودیت پروازی یا آمادهباش امنیتی روبهرو شدند.
این رخدادها، همزمان با ادامه جنگ روسیه و اوکراین، نگرانی مقامهای اروپایی را درباره امنیت فرودگاهها، بنادر و تاسیسات حساس افزایش داده است.
کشورهای حوزه بالتیک و شمال اروپا نیز در ماههای اخیر تدابیر نظارتی و واکنشی خود را در برابر تهدیدهای پهپادی تقویت کردهاند.
پتری اورپو، نخستوزیر فنلاند، صبح ۲۵ اردیبهشت در بیانیهای در ایکس اعلام کرد: «مقامها در حال اقدام هستند. نیروهای دفاعی قابلیتهای نظارتی و واکنش خود را تقویت کردهاند. از همه میخواهم اطلاعیههای مقامهای رسمی را دنبال کنند.»
این تحولات در حالی رخ میدهد که اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای صادرات نفت روسیه تشدید کرده است؛ از جمله حملات گسترده به بنادر پریمورسک و اوست-لوگا در دریای بالتیک.
در همین حال، ائتلاف دولت لتونی، ۲۴ اردیبهشت در پی اختلافات داخلی بر سر نحوه برخورد با یکی از حوادث پهپادی اخیر فروپاشید.
این اتفاق پس از تصمیم اویکا سیلینا، نخستوزیر لتونی، برای برکناری آندریس اشپرودس، وزیر دفاع این کشور، در آخر هفته گذشته رخ داد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ۲۳ اردیبهشت اعلام کرد کییف کارشناسانی را برای کمک به حفاظت از آسمان لتونی به این کشور اعزام خواهد کرد.