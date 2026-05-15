کاخ سفید اعلام کرد در جریان سفر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به چین، دو طرف توافق کردند که تنگه هرمز باید باز بماند و جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

ترامپ در گفت‌وگو با شان هانیتی، مجری شبکه فاکس‌نیوز، هشدار داد صبر او در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است و بار دیگر از تهران خواست با واشینگتن به توافق برسد.

شش کشور عربی حوزه خلیج فارس با شکایت از جمهوری اسلامی به شورای امنیت، خواستار دریافت غرامت از تهران شدند. آن‌ها همچنین موضع تهران درباره اداره یا وضع قواعد جدید برای تنگه هرمز را محکوم کردند.

بر اساس گزارش‌ها، یک کشتی که در نزدیکی بندر فجیره امارات متحده عربی لنگر انداخته بود، از سوی افراد ناشناس توقیف و به سمت آب‌های ایران هدایت شده است.

