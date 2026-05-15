این اقدام پس از آن مطرح شد که گزارش‌ها نشان داد دو تن از بستگان قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، به‌صورت قانونی در ایالات متحده زندگی می‌کردند.

بر اساس اعلام وزارت امنیت داخلی آمریکا، حمیده سلیمانی افشار ۴۷ ساله و سارینا سادات حسینی ۲۵ ساله، که به‌ترتیب خواهرزاده و نوه‌خواهرزاده قاسم سلیمانی هستند، در ماه آوریل بازداشت شدند. این وزارتخانه اعلام کرد هر دو نفر در سال ۲۰۱۹ از سوی قضات مهاجرت آمریکا پناهندگی دریافت کرده بودند.

به گفته وزارت امنیت داخلی آمریکا، حمیده سلیمانی افشار با وجود دریافت گرین‌کارت از طریق پناهندگی، در درخواست تابعیت خود در ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که دست‌کم چهار بار پس از دریافت اقامت دائم به ایران سفر کرده است.

متن این طرح مبنای دائمی جدیدی برای «غیرقابل پذیرش بودن» ایجاد می‌کند که بر اساس آن، همسر، والدین، فرزندان، خواهر و برادر، پدربزرگ و مادربزرگ، نوه‌ها، خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌های دشمنان خطرناک خارجی دیگر واجد شرایط دریافت ویزا یا مهاجرت به آمریکا نخواهند بود.