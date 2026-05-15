یک نماینده مجلس: بهترین ابزار برای مقابله با این جنگ، صرفهجویی است
روحالله موسوی، نماینده مجلس، گفت: «دشمن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود در جنگ نظامی، اقتصاد کشور را هدف قرار داده و بهترین ابزار برای مقابله با این جنگ، صرفهجویی است.»
تام کاتن، سناتور جمهوریخواه، طرحی با عنوان «قانون عدم پناه امن برای خانواده تروریستها» معرفی کرده است که هدف آن لغو ویزاهای فعلی و جلوگیری از صدور ویزای جدید برای اعضای نزدیک خانواده افراد مرتبط با تروریسم است.
این اقدام پس از آن مطرح شد که گزارشها نشان داد دو تن از بستگان قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، بهصورت قانونی در ایالات متحده زندگی میکردند.
بر اساس اعلام وزارت امنیت داخلی آمریکا، حمیده سلیمانی افشار ۴۷ ساله و سارینا سادات حسینی ۲۵ ساله، که بهترتیب خواهرزاده و نوهخواهرزاده قاسم سلیمانی هستند، در ماه آوریل بازداشت شدند. این وزارتخانه اعلام کرد هر دو نفر در سال ۲۰۱۹ از سوی قضات مهاجرت آمریکا پناهندگی دریافت کرده بودند.
به گفته وزارت امنیت داخلی آمریکا، حمیده سلیمانی افشار با وجود دریافت گرینکارت از طریق پناهندگی، در درخواست تابعیت خود در ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که دستکم چهار بار پس از دریافت اقامت دائم به ایران سفر کرده است.
متن این طرح مبنای دائمی جدیدی برای «غیرقابل پذیرش بودن» ایجاد میکند که بر اساس آن، همسر، والدین، فرزندان، خواهر و برادر، پدربزرگ و مادربزرگ، نوهها، خواهرزادهها و برادرزادههای دشمنان خطرناک خارجی دیگر واجد شرایط دریافت ویزا یا مهاجرت به آمریکا نخواهند بود.
آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، درباره وضعیت ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی که بهدلیل عدم تمدید گذرنامه از سوی حکومت ایران با مشکلات اقامتی روبهرو شدهاند، اعلام کرد که دولت ایتالیا «در کنار آزادی ایستاده» و به تلاش خود برای حمایت از دموکراسی و مردم ایران ادامه میدهد.
تایانی جمعه ۲۵ اردیبهشت در جریان جلسه پرسش و پاسخ در مجلس سنا، به پرسش مارکو لومباردو، سناتور حزب آزیونه، درباره مساله صدور اجازه اقامت در ایتالیا برای مخالفان جمهوری اسلامی در صورت عدم تمدید گذرنامه از سوی حکومت ایران پاسخ داد.
او تاکید کرد که دولت ایتالیا در حال بررسی راهحلهای عملی برای حمایت از شهروندان ایرانی مقیم این کشور است؛ بهویژه هزاران نفری که گذرنامههایشان منقضی شده یا بهزودی منقضی خواهد شد.
بهگفته او، وزارت کشور ایتالیا در حال ارزیابی پیامدهای حقوقی این مساله، هم در سطح پروندههای فردی و هم در چارچوب کلی قوانین موجود، با هدف یافتن راهحلی سریع و موثر است.
در صورت تصویب این قانون، وزیر خارجه آمریکا موظف خواهد شد ظرف ۳۰ روز پس از شناسایی وضعیت «غیرقابل پذیرش»، هرگونه ویزای موجود متعلق به این اعضای خانواده را لغو کند.
با اعلام باشگاه بایرن مونیخ، قرارداد مانوئل نویر، دروازهبان ۴۰ ساله این تیم تا سال ۲۰۲۷ تمدید شد. نویر دراینباره گفت: «اینجا همه شرایط فراهم است. با این تیم میتوانیم هر حریفی را شکست دهیم. برای این تصمیم بسیار خوشحال هستم.»
از سوی دیگر اسون اولرایش، دیگر گلر بایرن همزمان با نویر قراردادش را تا ۲۰۲۷ تمدید کرد.
تمدید قرارداد نویر به معنای ادامه حضور مورد انتظار او در دروازه بایرن است؛ و شاید حتی بازگشت احتمالیاش به تیم ملی در جام جهانی پیشرو.
به گزارش شبکه زد دی اف آلمان، ونسان کمپانی، سرمربی بایرن درباره احتمال بازگشت نویر به تیم ملی گفت: «همکارم اکنون تحت فشار است تا فهرست تیم ملی را برای جام جهانی ببندد. سرمربی بایرن نباید درباره آن اظهار نظر کند. باید به او آرامش داد تا فهرستش را تنظیم کند.
با این حال، او نظر خود را درباره رتبهبندی دروازهبانان آلمان پنهان نکرد و گفت: «ما بهترین دروازهبان آلمانی را داریم.» او تاکید کرد منظورش عملکرد نویر برای باشگاه و ادامه این روند در آینده است.
وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که این کشور و امارات متحده عربی بر سر چارچوب یک مشارکت راهبردی دفاعی به توافق رسیدهاند. این توافق در جریان سفر نارندرا مودی به ابوظبی و در میانه تشدید تنشها میان امارات و جمهوری اسلامی به دست آمده است.
وزارت امور خارجه هند، جمعه ۲۵اردیبهشت، افزود که دو کشور در جریان این سفر، همچنین توافقنامههایی درباره ذخایر راهبردی نفت و تأمین گاز نفتی مایع (الپیجی) امضا کردهاند.
در بیانیه وزارت امور خارجه هند آمده است: «دو طرف بر تعمیق همکاریهای صنعتی دفاعی و همکاری در زمینه نوآوری و فناوری پیشرفته، آموزش، رزمایشها، امنیت دریایی، دفاع سایبری، ارتباطات امن و تبادل اطلاعات توافق کردهاند.»
پیش از این سفر، منابع هندی به رویترز گفته بودند که مودی احتمالا درباره قراردادهای بلندمدت تامین انرژی گفتوگو خواهد کرد و همچنین بهدنبال جلب حمایت برای گسترش ذخایر راهبردی نفت هند خواهد بود.
تقویت روابط دفاعی و انرژی امارات و هند در شرایطی صورت میگیرد که در جریان جنگ اخیر، روابط تهران و ابوظبی به شدت تیره شد و جمهوری اسلامی حملات پهپادی و موشکی را علیه تاسیسات نفت و انرژی امارات انجام داد.
همچنین روزنامه والاستریت ژٰورنال ۲۱ اردیبهشت بهنقل از منابع آگاه خبر داد که امارات متحده عربی بهطور مخفیانه حملاتی علیه جمهوری اسلامی انجام و در یکی از این حملات در ماه آوریل پالایشگاه نفتی جزیره لاوان ایران را هدف قرار داده است.
در حالی که هند، امارات و جمهوری اسلامی عضو بریکس هستند، وزارت امور خارجه هند جمعه در پایان نشست سالانه وزیران امور خارجه این گروه در دهلی نو به جای انتشار بیانیه مشترک، بیانیهای به عنوان رییس نشست صادر کرد و اعلام کرد میان برخی اعضا درباره وضعیت خاورمیانه اختلاف نظر وجود دارد.
بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی بازارهای جهانی انرژی را متلاطم و حملونقل و تجارت در سراسر منطقه را مختل کرده است.
تاثیر خروج امارات از اوپک بر کمک به هند
با تصمیم امارات برای خروج از اوپک در ماه گذشته، انتظار میرود ظرفیت تولید این کشور افزایش یابد و به واردکنندگانی مانند هند کمک کند.
طبق توافق نفتی اعلامشده در روز جمعه، احتمال افزایش ذخیرهسازی نفت خام شرکت دولتی نفت ابوظبی «ادنوک» در هند تا سقف ۳۰ میلیون بشکه وجود دارد. این شرکت در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که این توافق همچنین امکان ذخیرهسازی نفت خام در فجیره امارات را بهعنوان بخشی از ذخایر راهبردی هند بررسی میکند.
شرکت «ادنوک» همچنین اعلام کرد که گسترش تامین و فرصتهای تجاری گاز نفتی مایع (الپیجی) با شرکت «ایندین اویل کورپوریشن» را بررسی خواهد کرد.
سلطان احمد الجابر، مدیرعامل و مدیر اجرایی «ادنوک»، گفت: «مقیاس و مسیر رشد هند، آن را به یکی از تعیینکنندهترین بازارهای انرژی عصر ما تبدیل کرده است. با شتاب گرفتن تقاضا همزمان با رشد سریع جمعیت، اهمیت مشارکت انرژی میان امارات و هند بیش از پیش حیاتی میشود.»
نگاه امارات و هند به روابط نزدیک عربستان و پاکستان
امارات متحده عربی سومین شریک تجاری بزرگ هند است. دهلی نو و ابوظبی در ماه ژانویه قراردادی سه میلیارد دلاری برای خرید گاز طبیعی مایع (الانجی) امارات از سوی هند امضا کرده بودند. همچنین نامهای برای همکاری در جهت شکلگیری یک مشارکت راهبردی دفاعی میان دو کشور امضا شد.
این توافقها پس از آن صورت گرفت که پاکستان، رقیب دیرینه هند، سال گذشته توافق دفاعی متقابلی با عربستان سعودی امضا کرد.
پاکستان به میانجی اصلی میان واشینگتن و تهران برای پایان دادن به جنگی تبدیل شده که با حملات ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی در نهم اسفند آغاز شد. همچنین پاکستان برای تقویت دفاع عربستان سعودی پس از آنکه این کشور هدف صدها حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفت، اقدام کرده است.
ریاض ماه گذشته اعلام کرد که سه میلیارد دلار دیگر برای کمک به پاکستان در پوشش بازپرداخت بدهی اسلامآباد به امارات ارائه خواهد کرد.
وزارت امور خارجه هند همچنین جمعه از سرمایهگذاریهای پنج میلیارد دلاری امارات متحده عربی خبر داد و به توافقهای پیشین از جمله خرید ۶۰ درصد سهام بانک «آربیال» از سوی «امیراتس انبیدی» به ارزش سه میلیارد دلار در سال گذشته، و سرمایهگذاری یک میلیارد دلاری شرکت «آیاچسی» ابوظبی در پروژه «سمّان» اشاره کرد.