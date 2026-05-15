ارتش اسرائیل از حمله به مواضع حزبالله در جنوب لبنان خبر داد
ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله به مواضع زیرساختی حزبالله در منطقه صور، در جنوب لبنان، را آغاز کرده است.
پیشتر، ارتش اسرائیل برای چند روستا در حومه شهر صور هشدار تخلیه صادر کرده بود.
اصغر فرهادی در پاسخ به ایراناینترنشنال، کشته شدن معترضان «بیگناه» در جریان انقلاب ملی ایرانیان را محکوم کرد و گفت مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیرنظامیان در جنگ به معنی موافقت با کشته شدن معترضان نیست. فرهادی گفت کشته شدن هر انسانی یک جنایت است؛ چه در جنگ، اعدام و اعتراضات.
فرهادی در نشست خبری فیلم «داستانهای موازی» در جشنواره کن گفت: «ماههای گذشته و اواخر دورانی که مشغول ساختن این فیلم بودم، دو اتفاق بسیار دردناک در کشورم رخ داد.»
او افزود: «یکی از این اتفاقات کشته شدن شمار زیادی از آدمهای بیگناه، از جمله کودکان و غیرنظامیان، در جنگ بود و مدتی پیش از آن نیز معترضان بیگناهی در خیابانها کشته شدند.»
این کارگردان ایرانی گفت: «هر دو بسیار دردناک است و هیچگاه فراموش نخواهد شد. مخالفت با کشته شدن بیگناهان و غیرنظامیان به معنی موافقت با کشته شدن گروهی دیگر در خیابانها نیست.»
فرهادی ادامه داد: «همدلی با کشتهشدگان در خیابانها نیز به معنی همدلی نکردن با کسانی که در جنگ کشته شدند نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایت است؛ چه در جنگ، چه در اعدام و چه کشتن معترضان.»
او در پایان گفت بسیار دردناک است که در قرن حاضر با وجود این همه پیشرفت، همچنان شاهد کشته شدن انسانهای بیگناه هستیم.
هندوراس بهطور رسمی سپاه پاسداران و حماس را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد.
وزارت خارجه هندوراس در بیانیهای اعلام کرد این تصمیم در راستای موضع ثابت هندوراس در محکومیت تروریسم و تامین مالی آن «در تمامی اشکال و مظاهر» اتخاذ شده و نشاندهنده تعهد این کشور به همکاریهای بینالمللی برای پیشگیری و مقابله با تهدیدات تروریستی است.
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، با انتشار پیامی در ایکس، از دولت هندوراس بابت اقدام علیه سپاه و حماس تمجید کرد.
در این پیام آمده است: «این اقدام گام مهم دیگری برای تقویت جبهه جهانی مبارزه با تروریسم است؛ تروریسمی که امنیت سراسر جهان، از جمله آمریکای لاتین، را تهدید میکند.»
نیویورکتایمز گزارش داد برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، احتمال کشته شدن غیرنظامیان در حمله هوایی به میناب در ۹ اسفند ۱۴۰۴ را تایید کرده است.
او به سناتورهای آمریکایی گفت تخریب یک مدرسه در ایران که مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند ۱۷۵ نفر در آن کشته شدهاند، ممکن است بر اثر اصابت یک بمب آمریکایی رخ داده باشد.
این مقام آمریکایی افزود این تنها مورد احتمالی تلفات غیرنظامیان است که در کارزار بیش از ۱۳ هزار و ۶۰۰ حمله هوایی از آن اطلاع دارد.
به نوشته نیویورکتایمز، کوپر گفت حمله به این مدرسه همچنان در دست بررسی است و ارتش آمریکا هنوز مسئولیت آن را نپذیرفته است.
پیامهای رسیده از شهروندان به مدیابات ایراناینترنشنال، از گرانی، کمبود و حتی نایاب شدن دارو حکایت دارد. مخاطبان از افزایش شدید قیمتها و دشواری دسترسی به داروهای مورد نیاز خبر دادند.
جزییات بیشتر با لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
هند در پایان نشست سالانه وزیران خارجه بریکس در دهلینو، به جای انتشار بیانیه مشترک، «بیانیه رییس نشست» را منتشر کرد و اعلام کرد میان برخی اعضا درباره وضعیت خاورمیانه اختلافنظر وجود دارد.
رویترز گزارش داد گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، اتیوپی، مصر، جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی و اندونزی است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی در جنگ تهران با آمریکا و اسرائیل در دو سوی مقابل قرار دارند؛ جنگی که در جریان آن، جمهوری اسلامی بیش از هر کشور دیگر حوزه خلیج فارس، امارات متحده عربی را هدف قرار داده است.