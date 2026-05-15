او گفت پیش از این، باشگاه‌های شطرنج در دو بخش حضوری و آنلاین فعالیت داشتند. پس از بسته شدن فدراسیون و باشگاه‌ها، تنها شمار محدودی از باشگاه‌ها برای زنده نگه داشتن این رشته، مسابقات آنلاین برگزار می‌کردند.

به گفته او، طالبان در یکی دو روز گذشته مسئولان برگزارکننده مسابقات آنلاین شطرنج را به نهادهای امنیتی فراخوانده و سپس آنان را به اداره امر به معروف معرفی کرده‌اند.

معاون فدراسیون شطرنج افغانستان گفت مسئولان این اداره با تهدید و فشار، از برگزارکنندگان تعهد گرفته‌اند که دیگر حق برگزاری مسابقات آنلاین شطرنج را ندارند.

او تاکید کرد شطرنج یک بازی فکری است و هیچ تهدید یا خطری برای کسی ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل، ممنوعیت این ورزش برای بسیاری شگفت‌انگیز و پرسش‌برانگیز است.