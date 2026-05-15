تاکید وزیر خارجه مصر بر ضرورت ادامه دیپلماسی میان تهران و واشینگتن
بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در گفتوگوی تلفنی با سرگئی لاوروف، همتای روس خود، بر ضرورت در اولویت قرار گرفتن مسیر دیپلماسی و مذاکرات میان آمریکا و حکومت ایران تاکید کرد.
بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در گفتوگوی تلفنی با سرگئی لاوروف، همتای روس خود، بر ضرورت در اولویت قرار گرفتن مسیر دیپلماسی و مذاکرات میان آمریکا و حکومت ایران تاکید کرد.
کانال ۱۱ اسرائیل به نقل از منابع اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد اسرائیل در پیامی روشن به واشینگتن، خواستار بازگشت به درگیری با جمهوری اسلامی شده است.
بابک اسحاقی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
عبدالخالق ویس، معاون فدراسیون شطرنج افغانستان، به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان یک سال پس از ممنوع و حرام اعلام کردن شطرنج و بستن فدراسیون و باشگاههای این ورزش، اکنون مسابقات آنلاین شطرنج را نیز ممنوع کردهاند.
او گفت پیش از این، باشگاههای شطرنج در دو بخش حضوری و آنلاین فعالیت داشتند. پس از بسته شدن فدراسیون و باشگاهها، تنها شمار محدودی از باشگاهها برای زنده نگه داشتن این رشته، مسابقات آنلاین برگزار میکردند.
به گفته او، طالبان در یکی دو روز گذشته مسئولان برگزارکننده مسابقات آنلاین شطرنج را به نهادهای امنیتی فراخوانده و سپس آنان را به اداره امر به معروف معرفی کردهاند.
معاون فدراسیون شطرنج افغانستان گفت مسئولان این اداره با تهدید و فشار، از برگزارکنندگان تعهد گرفتهاند که دیگر حق برگزاری مسابقات آنلاین شطرنج را ندارند.
او تاکید کرد شطرنج یک بازی فکری است و هیچ تهدید یا خطری برای کسی ایجاد نمیکند و به همین دلیل، ممنوعیت این ورزش برای بسیاری شگفتانگیز و پرسشبرانگیز است.
یک دانشآموز پایه دهم رشته علوم انسانی در پیامی به ایراناینترنشنال گفت با وجود نهایی نبودن امتحانات امسال، از هماکنون بابت سال آینده نگران است.
به گفته او، کیفیت آموزش و شرایط یادگیری در سال تحصیلی جاری «افتضاح» بوده و دانشآموزان عملا آموزش موثری دریافت نکردهاند.
پیام این دانشآموز که در یک مدرسه غیردولتی تحصیل میکند، با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال، به مقایسه واکنش جامعه جهانی به قطع اینترنت در ایران و نوار غزه پرداخت و گفت در قبال قطعی ارتباطات در غزه واکنشهای گسترده جهانی دیده شد، اما درباره بحران ایران چنین توجهی وجود ندارد.
پیام این مخاطب با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.
یک مقام ارشد امارات متحده عربی در گفتوگو با پایگاه خبری واینت اعلام کرد انتشار خبر سفر بنیامین نتانیاهو به این کشور در جریان جنگ ایران، نقض توافقات میان دو طرف بوده است.
او افزود دو طرف متعهد شده بودند این سفر محرمانه باقی بماند.