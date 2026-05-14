شریعتمداری: چرا برای بازپسگیری بحرین اقدامی نمیشود؟
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان نوشت: «اکنون با توجه به ماجرای جدایی بحرین از ایران که تمامی اسناد آن نیز موجود است، آیا در این واقعیت که بحرین کماکان بخشی از سرزمین ایران است، کمترین تردیدی هست؟ اگر تردیدی نیست که نیست، چرا برای بازپسگیری آن اقدامی نمیشود؟»
او ادامه داد: «انتظار آن است و انتظاری شایسته و بایسته نیز هست که جمهوری اسلامی، سازوکار قانونی بازپسگیری بحرین را در دستور کار فوری خود قرار دهد و یقین داشته باشد که در اسناد و مدارک قانونی کشورمان برای اثبات حاکمیت خود بر این جزیره که استان چهاردهم ایران بوده است، کمترین خدشه و خللی وجود ندارد.»
شریعتمداری افزود: «چرا باید بخشی از سرزمین ایران اسلامی نه فقط در اختیار بیگانگان باشد، بلکه به پایگاه آمریکا و اسرائیل تبدیل شود؟»