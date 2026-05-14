احتمال شنیده شدن صدای «انفجارهای کنترلشده» در بندرعباس
استانداری هرمزگان از احتمال شنیده شدن صدای «انفجارهای کنترلشده» در بندرعباس، در پنجشنبه خبر داد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید نوشت دیدار دونالد ترامپ و شی جینپینگ مثبت بوده است.
او گفت دو طرف در این دیدار، راههای تقویت همکاریهای اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند.
این مقام کاخ سفید ادامه داد: «دو کشور توافق کردند که تنگه هرمز باید باز بماند و ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.»
به گفته او، رهبران دو کشور بر ادامه همکاریها برای جلوگیری از ورود پیشسازهای فنتانیل به ایالات متحده تاکید کردند.
این مقام کاخ سفید افزود افزایش واردات محصولات کشاورزی آمریکا به چین، گسترش دسترسی کسبوکارهای آمریکایی به بازار چین و رشد سرمایهگذاریهای پکن از دیگر مواردی بود که در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت.
وضعیت بحرانی دارو، بهویژه گرانی و کمبود داروهای خاص در ایران، تشدید شده است. ایلنا، خبرگزاری کار ایران، گزارش داد کمبود برخی داروهای سرطان و افزایش شدید قیمت آنها، روند درمان بیماران مبتلا به سرطان را با مشکلات جدی روبهرو کرده است.
تایوان در واکنش به اظهارات اخیر شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، پکن را «تنها عامل ناامنی» در منطقه معرفی کرد.
میشل لی، سخنگوی کابینه تایوان، گفت: «تهدید نظامی چین تنها منبع ناامنی در تنگه تایوان و منطقه گسترده هند-اقیانوسیه است.»
شی پیشتر گفته بود استقلال تایوان با صلح «سازگار نیست».
شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، پنجشنبه پس از نشستی کلیدی با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، از «بازتعریف» روابط دوجانبه سخن گفت.
او افزود دو طرف توافق کردهاند ایجاد یک رابطه سازنده و از نظر راهبردی باثبات، جهتگیری روابط دوجانبه را در سه سال آینده و فراتر از آن مشخص خواهد کرد.
به گزارش منابع رسمی دولت چین، شی و ترامپ همچنین «در مورد خاورمیانه تبادل نظر کردند».
چین بار دیگر مجوز صادرات صدها کارخانه گوشت گاو آمریکا را معلق کرد. این اقدام تنها چند ساعت پس از انتشار گزارش رویترز درباره تایید مجدد این مجوزها در حاشیه نشست دونالد ترامپ و شی جینپینگ در پکن صورت گرفت.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در وبسایت گمرک چین، وضعیت ثبت بیش از ۴۰۰ واحد فرآوری گوشت گاو آمریکا که پیشتر در پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت «فعال» اعلام شده بود، دوباره به «منقضیشده» تغییر یافت.
بیش از ۴۰۰ کارخانه که در مجموع حدود ۶۵ درصد از تاسیسات ثبتشده آمریکا برای صادرات گوشت گاو به چین را تشکیل میدهند، طی یک سال گذشته بهدلیل عدم تمدید مجوز، امکان صادرات خود را از دست داده بودند.
تمدید این مجوزها میتوانست دستاوردی مهم برای صنعت گوشت گاو آمریکا محسوب شود؛ بهویژه پس از آنکه کاخ سفید اعلام کرده بود این موضوع در مذاکرات واشینگتن و پکن مطرح خواهد شد.