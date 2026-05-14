نایبرییس اتحادیه زنان کارگر: نشانههای گسترش فقر در جامعه مشهود است
فاطمه وحدت، نایبرییس اتحادیه زنان کارگر: نشانههای گسترش فقر در جامعه مشهود است، این روزها آدمها را میبینیم که حتی برای خرید نان دچار مشکل هستند.
بیبیسی جهانی گزارش داد با توجه به بحران جهانی انرژی ناشی از جنگ ایران، انتظار میرفت این مناقشه به محور اصلی گفتوگوهای مقامات آمریکا و چین تبدیل شود.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، پیش از ورود به پکن گفته بود واشنگتن خواستار آن است که چین نقش فعالتری در مهار تنشها و حلوفصل بحران ایران ایفا کند.
با این حال، بیانیه وزارت خارجه چین درباره دیدار دونالد ترامپ و شی جینپینگ نشان میدهد که موضوع ایران جایگاه پررنگی در مذاکرات نداشته است.
در این بیانیه، تمرکز اصلی بر مسائل تجاری و پرونده تایوان بوده و تنها اشارهای کلی به «وضعیت خاورمیانه» و تبادل نظر دو طرف درباره مسائل بینالمللی شده است.
بیبیسی جهانی افزود در حالی که آمریکا تلاش میکند با جلب حمایت پکن، جمهوری اسلامی را به میز مذاکره بازگرداند، چین ترجیح داده بدون ورود مستقیم به درگیری، بهصورت محتاطانه و پشتپرده نقش میانجی را ایفا کند.
منوچهر متکی، نماینده مجلس و وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی، گفت برخی از پهپادهایی که به ایران حمله کردند متعلق به امارات متحده عربی بوده است. او تاکید کرد که «حجت بر تمام کشورهای منطقه تمام شده است.»
متکی گفت این اطلاعات «قابل کتمان نیست».
متکی با اشاره به روابط جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه افزود: «یک مسئلهای داریم که در ۴۷ سال گذشته تحت تاثیر دیگران، کشورهای منطقه روابط صادقانه و خوبی با ما نداشتند. اما ما حسن همسایگی را رعایت کردیم.»
سخنگوی شورای امور سرزمین اصلی تایوان (نهاد دولت تایپه در امور چین) اعلام کرد تاکنون هیچ «پیام غیرمنتظرهای» از نشست رهبران چین و آمریکا در پکن مخابره نشده و تایپه در خصوص این دیدار، ارتباط نزدیکی با واشینگتن دارد.
او حفظ صلح و ثبات در سراسر تنگه تایوان را مورد «اجماع منطقه و جهان» دانست و گفت: «چین باید درباره تجاوزگری نظامی خود علیه تایوان تامل کند. چین باید ارعاب و تهدید نظامی تایوان را کاهش دهد.»
این مقام دولت تایوان با اشاره به سخنان اخیر شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، افزود: «ما از اظهارات چین در این نشست [با دونالد ترامپ] چندان شگفتزده نیستیم.»
شی پیشتر هشدار داده بود «عدم مدیریت درست» مناقشه تایوان میتواند روابط پکن و واشینگتن را تحت تاثیر قرار دهد.
همزمان، رویترز گزارش داد در بیانیه رسمی کاخ سفید درباره دیدار شی و ترامپ، اشارهای به تایوان نشده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید نوشت دیدار دونالد ترامپ و شی جینپینگ مثبت بوده است.
او گفت دو طرف در این دیدار، راههای تقویت همکاریهای اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند.
این مقام کاخ سفید ادامه داد: «دو کشور توافق کردند که تنگه هرمز باید باز بماند و ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.»
به گفته او، رهبران دو کشور بر ادامه همکاریها برای جلوگیری از ورود پیشسازهای فنتانیل به ایالات متحده تاکید کردند.
این مقام کاخ سفید افزود افزایش واردات محصولات کشاورزی آمریکا به چین، گسترش دسترسی کسبوکارهای آمریکایی به بازار چین و رشد سرمایهگذاریهای پکن از دیگر مواردی بود که در این دیدار مورد بررسی قرار گرفت.
وضعیت بحرانی دارو، بهویژه گرانی و کمبود داروهای خاص در ایران، تشدید شده است. ایلنا، خبرگزاری کار ایران، گزارش داد کمبود برخی داروهای سرطان و افزایش شدید قیمت آنها، روند درمان بیماران مبتلا به سرطان را با مشکلات جدی روبهرو کرده است.
