دادگستری همدان، اموال ۴۷ نفر از ایرانیان ساکن خارج کشور را مصادره کرد
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد با اقدامات دادگستری همدان، اموال ۴۷ نفر از ایرانیان ساکن خارج کشور مصادره شده است.
شی جینپینگ از دیدار با دونالد ترامپ ابراز خرسندی کرد و گفت: «دیدار امروز ما بیتردید توجه جهانی را جلب میکند.»
او اضافه کرد: «همواره بر این باور بودهام که منافع مشترک چین و آمریکا بیش از اختلافات دوجانبه است. موفقیت هر یک از دو کشور میتواند فرصتی برای طرف مقابل باشد و روابط باثبات میان چین و آمریکا به سود جهان است. دو طرف از همکاری سود میبرند و از تقابل زیان میبینند. چین و آمریکا باید بهجای رقیب، شریک باشند.»
شی ادامه داد: «جهان به دوراهی دیگری رسیده است. آیا چین و آمریکا میتوانند از "تله توسیدید" عبور کنند و الگوی تازهای از روابط کشورهای بزرگ بسازند؟ آیا میتوانیم با هم با چالشهای جهانی روبهرو شویم و ثبات بیشتری برای جهان فراهم کنیم؟ آیا میتوانیم آیندهای روشن برای روابط دوجانبهمان به سود رفاه دو ملت و آینده بشریت بسازیم؟»
به گفته او، این پرسشها برای تاریخ، جهان و مردم «حیاتی» هستند.
«تله توسیدید» یک مفهوم در روابط بینالملل است و به وضعیتی گفته میشود که قدرتگیری یک کشور، ترس قدرت مسلط را برمیانگیزد و رقابت میان آنها میتواند به تنش یا حتی جنگ منجر شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با اشاره به حضور شماری از بزرگترین فعالان اقتصادی آمریکا در سفر به چین، تاکید کرد شرکتهای برتر آمریکایی آماده گسترش همکاریهای تجاری با پکن هستند.
ترامپ گفت: «ما بزرگترین بازرگانان و بهترین شرکتهای جهان را در اختیار داریم و همه آنها امروز اینجا هستند تا به چین ادای احترام کنند. آنها در انتظار فرصت تجارت و انجام کسبوکار هستند.»
او خطاب به رییسجمهوری چین ادامه داد: «کسانی هستند که میگویند این شاید بزرگترین نشست تاریخ باشد. آنها هرگز چیزی شبیه به این را به خاطر نمیآورند... افتخار است که دوست شما باشم. رابطه میان چین و ایالات متحده از هر زمان دیگری بهتر خواهد شد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سخنانی شی جینپینگ، همتای چینی خود، را «رهبری بزرگ» خواند و گفت روابط شخصی آنها به حل سریع اختلافات میان دو کشور کمک کرده است.
ترامپ با اشاره به سابقه ارتباط خود با شی افزود: «ما مدت طولانی است که یکدیگر را میشناسیم و این طولانیترین رابطه میان رهبران دو کشور در مقایسه با روسای جمهور پیشین بوده است که برای من افتخار بزرگی است.»
او ادامه داد: «هر زمان مشکلی پیش میآمد، با یکدیگر تماس میگرفتیم و خیلی سریع آن را حل میکردیم.»
رییسجمهوری آمریکا خطاب به شی تاکید کرد: «ما قرار است آیندهای فوقالعاده با هم داشته باشیم. شما رهبر بزرگی هستید. به همه میگویم شما رهبر بزرگی هستید.»
شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، در دیدار با مدیران شرکتهای بزرگ آمریکایی که در سفر دونالد ترامپ به پکن حضور دارند، اعلام کرد درهای اقتصاد چین بیش از گذشته گشوده خواهد شد و شرکتهای آمریکایی فرصتهای بیشتری برای فعالیت در بازار این کشور خواهند داشت.
او این اظهارات را در نشست «تالار بزرگ خلق» و در حضور چهرههایی چون ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیسایکس، جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا و تیم کوک، مدیرعامل اپل، مطرح کرد.
رسانه دولتی چین گزارش داد دونالد ترامپ با حضور در «معبد آسمان» پکن، از یکی از بزرگترین و مشهورترین معابد تاریخی چین بازدید کرد.
انتخاب نمادین معبد آسمان (تیانتان) در پکن، پیامی در راستای تاکید بر حفظ «نظم آسمانی» و همزیستی مسالمتآمیز تلقی میشود.
این معبد از مراکز مهم آیینهای کنفوسیوسی به شمار میرود و در دوران دو سلسله پایانی چین، یعنی مینگ و چینگ، محل برگزاری آیینها و حضور امپراتوران بوده است.