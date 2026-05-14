به گفته شهروندان، نیروهای حکومتی با قطع سراسری برق در جریان اعتراضات، به سوی مردم شلیک کردند و دست‌کم ۵۳ نفر در سرکوب خونین این دو شب در نجف‌آباد کشته شدند.

این گزارش درباره پنج تن از کشته‌شدگان آن دو شب است.

امیرحسین زینلی؛ شلیک به سرباز ۲۶ ساله

امیرحسین زینلی، ۲۶ ساله، شامگاه ۱۸ دی مقابل کلانتری ۱۲ نجف‌آباد مورد اصابت مستقیم گلوله جنگی ماموران قرار گرفت. او سرباز وظیفه بود و تنها مدت کوتاهی از آغاز خدمت سربازی‌اش می‌گذشت.

برخی منابع خبر دادند زینلی زمانی که برای کمک به یک زن مجروح اقدام کرده بود، هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفت و کشته شد.

امیرحسین خدادادی؛ رویای ناتمام یک کافه‌

امیرحسین خدادادی، ۲۷ ساله، جوان دیگری بود که شب ۱۸ دی‌ در نجف‌آباد کشته شد.

به گفته نزدیکانش، او و نامزدش به‌صورت شبانه‌روزی در یک کافه کار می‌کردند و رویای راه‌اندازی کافه خودشان را داشتند.

ماموران حکومتی، پیکر او را پس از گذشت یک هفته به خانواده تحویل دادند.

امید قاسمی؛ پدر دو کودک کشته شد

امید قاسمی نافچی، ۳۷ ساله و پدر یک دختر پنج ساله و یک پسر ۱۰ ساله، ۱۸ دی بر اثر اصابت گلوله جنگی به قلبش در نجف‌آباد اصفهان کشته شد.

پیکر او را در شهرکرد به خاک سپردند.

بابا جان بهار؛ روایت یک فقدان

محمود ملکی، ۳۸ ساله، راننده تریلی و پدر یک فرزند، از دیگر کشته‌شدگان اعتراضات ۱۸ دی‌ در نجف‌آباد است.

او در جریان اعتراضات مردمی با شلیک مستقیم ماموران حکومتی به پهلو هدف قرار گرفت و جان باخت.

به نقل از منابع آگاه، دختر خردسالش، بهار، آرزو داشت نخستین کسی که روخوانی او را می‌شنود، پدرش باشد. آرزویی که پس از کشته شدن محمود، بر سر مزار او محقق شد.

بر سنگ مزار ملکی نوشته شده است «بابا جان بهار».

وحید شهرآشوب؛ اعتراضی که با گلوله پاسخ گرفت

صبح روز ۱۹ دی، وحید شهرآشوب که در نزدیکی آرامستان نجف‌آباد مغازه بستنی‌فروشی و ذرت مکزیکی داشت، هنگام انتقال پیکر کشته‌شدگان با ماشین حمل زباله به این وضعیت اعتراض کرد.

شاهدان گفتند ماموران حکومتی به سر او شلیک کردند و پیکرش را در همان خودرو انداختند.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، جسد او همراه با شماری دیگر از کشته‌شدگان، شبانه و بدون غسل و کفن در جنت‌الشهدای نجف‌آباد دفن شد.