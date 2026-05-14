معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به قرقیزستان سفر کرد
علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی که به بیشکک سفر کرده، با اورزبکوف، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری قرقیزستان دیدار کرد.
شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، پنجشنبه پس از نشستی کلیدی با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، از «بازتعریف» روابط دوجانبه سخن گفت.
او افزود دو طرف توافق کردهاند ایجاد یک رابطه سازنده و از نظر راهبردی باثبات، جهتگیری روابط دوجانبه را در سه سال آینده و فراتر از آن مشخص خواهد کرد.
به گزارش منابع رسمی دولت چین، شی و ترامپ همچنین «در مورد خاورمیانه تبادل نظر کردند».
توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
چین بار دیگر مجوز صادرات صدها کارخانه گوشت گاو آمریکا را معلق کرد. این اقدام تنها چند ساعت پس از انتشار گزارش رویترز درباره تایید مجدد این مجوزها در حاشیه نشست دونالد ترامپ و شی جینپینگ در پکن صورت گرفت.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در وبسایت گمرک چین، وضعیت ثبت بیش از ۴۰۰ واحد فرآوری گوشت گاو آمریکا که پیشتر در پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت «فعال» اعلام شده بود، دوباره به «منقضیشده» تغییر یافت.
بیش از ۴۰۰ کارخانه که در مجموع حدود ۶۵ درصد از تاسیسات ثبتشده آمریکا برای صادرات گوشت گاو به چین را تشکیل میدهند، طی یک سال گذشته بهدلیل عدم تمدید مجوز، امکان صادرات خود را از دست داده بودند.
تمدید این مجوزها میتوانست دستاوردی مهم برای صنعت گوشت گاو آمریکا محسوب شود؛ بهویژه پس از آنکه کاخ سفید اعلام کرده بود این موضوع در مذاکرات واشینگتن و پکن مطرح خواهد شد.
نجفآباد، سومین شهر پرجمعیت استان اصفهان، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی و همزمان با اعتراضات سراسری در دیگر شهرهای ایران، صحنه سرکوب خونین معترضان بود.
به گفته شهروندان، نیروهای حکومتی با قطع سراسری برق در جریان اعتراضات، به سوی مردم شلیک کردند و دستکم ۵۳ نفر در سرکوب خونین این دو شب در نجفآباد کشته شدند.
این گزارش درباره پنج تن از کشتهشدگان آن دو شب است.
امیرحسین زینلی؛ شلیک به سرباز ۲۶ ساله
امیرحسین زینلی، ۲۶ ساله، شامگاه ۱۸ دی مقابل کلانتری ۱۲ نجفآباد مورد اصابت مستقیم گلوله جنگی ماموران قرار گرفت. او سرباز وظیفه بود و تنها مدت کوتاهی از آغاز خدمت سربازیاش میگذشت.
برخی منابع خبر دادند زینلی زمانی که برای کمک به یک زن مجروح اقدام کرده بود، هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفت و کشته شد.
امیرحسین خدادادی؛ رویای ناتمام یک کافه
امیرحسین خدادادی، ۲۷ ساله، جوان دیگری بود که شب ۱۸ دی در نجفآباد کشته شد.
به گفته نزدیکانش، او و نامزدش بهصورت شبانهروزی در یک کافه کار میکردند و رویای راهاندازی کافه خودشان را داشتند.
ماموران حکومتی، پیکر او را پس از گذشت یک هفته به خانواده تحویل دادند.
امید قاسمی؛ پدر دو کودک کشته شد
امید قاسمی نافچی، ۳۷ ساله و پدر یک دختر پنج ساله و یک پسر ۱۰ ساله، ۱۸ دی بر اثر اصابت گلوله جنگی به قلبش در نجفآباد اصفهان کشته شد.
پیکر او را در شهرکرد به خاک سپردند.
بابا جان بهار؛ روایت یک فقدان
محمود ملکی، ۳۸ ساله، راننده تریلی و پدر یک فرزند، از دیگر کشتهشدگان اعتراضات ۱۸ دی در نجفآباد است.
او در جریان اعتراضات مردمی با شلیک مستقیم ماموران حکومتی به پهلو هدف قرار گرفت و جان باخت.
به نقل از منابع آگاه، دختر خردسالش، بهار، آرزو داشت نخستین کسی که روخوانی او را میشنود، پدرش باشد. آرزویی که پس از کشته شدن محمود، بر سر مزار او محقق شد.
بر سنگ مزار ملکی نوشته شده است «بابا جان بهار».
وحید شهرآشوب؛ اعتراضی که با گلوله پاسخ گرفت
صبح روز ۱۹ دی، وحید شهرآشوب که در نزدیکی آرامستان نجفآباد مغازه بستنیفروشی و ذرت مکزیکی داشت، هنگام انتقال پیکر کشتهشدگان با ماشین حمل زباله به این وضعیت اعتراض کرد.
شاهدان گفتند ماموران حکومتی به سر او شلیک کردند و پیکرش را در همان خودرو انداختند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، جسد او همراه با شماری دیگر از کشتهشدگان، شبانه و بدون غسل و کفن در جنتالشهدای نجفآباد دفن شد.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: «اولویت بودجه را بر روی مسائل نظامی گذاشتهایم.»
او همچنین از وجود «شگفتانههایی در حوزه پدافند، پهپادی، موشکی و بانک اهداف» خبر داد.
زنگنه افزود: «بستن تنگه هرمز باعث ایجاد تورم در آمریکا شده و محصولات فناوری افزایش قیمت داشته است.»
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پرهام محرابی، نوجوان ۱۸ ساله اهل مشهد، شامگاه ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات بلوار هفتتیر، کنار پل هفتتیر ، در حالیکه در کنار پدرش حضور داشت، با شلیک مستقیم ماموران سرکوبگر کشته شد.
پدر او که لحظه اصابت گلوله را از نزدیک دیده بود، پیکر بیجان فرزندش را در آغوش گرفت و صدها متر حمل کرد تا به خودرویشان برسد و سپس او را به خانه منتقل کرد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پدر پرهام آن شب همراه فرزندش در محل اعتراضات حضور داشت و از فاصلهای نزدیک شاهد تیر خوردن او بود. او پس از اصابت گلوله، پیکر فرزندش را در آغوش گرفت و مسافتی طولانی حمل کرد تا به خودرو برسد و سپس مستقیما او را به خانه منتقل کرد. خانواده روز بعد برای دفن پیکر اقدام کردند اما به گفته منابع آگاه، ماموران امنیتی از پدر او تعهد کتبی گرفتند که اعلام کند فرزندش توسط «اغتشاشگران» کشته شده است و تهدید کردند در غیر این صورت اجازه دفن صادر نخواهد شد.
به گفته خانواده و اطرافیان، پرهام نوجوانی آرام، مهربان و محبوب بود و رابطه نزدیکی با پدر و مادرش داشت. خانوادهاش میگویند او حتی یکبار هم روی حرف پدر و مادرش حرف نزد و همواره با احترام و محبت رفتار میکرد.
یکی از علاقههای اصلی پرهام بازیهای کامپیوتری بود. پدرش همان شب برای منصرف کردن او از حضور در خیابان به او گفته بود: «نرو، برایت پلیاستیشن ۵ میخرم.» اما پرهام در پاسخ گفته بود: «اگر من نرم، با وجدانم چکار کنم؟»
پدرش که از دور مراقب او بود، لحظه جانباختن فرزندش را دید و پرهام در آغوش پدرش کشته شد.