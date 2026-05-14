به گزارش رویترز، سفر راتکلیف به هاوانا نخستین سفر یک رییس سیا به کوبا از زمان انقلاب کمونیستی ۱۹۵۳ به شمار می‌رود و نشانه‌ای از تماسی نادر در سطح عالی میان دو کشور است.

یک مقام سیا که به شرط ناشناس ماندن با رویترز گفت‌وگو کرده، اعلام کرد راتکلیف در دیدارهای خود پیام ترامپ را منتقل کرده و تاکید کرده است ایالات متحده تنها در صورتی آماده تعامل جدی بر سر مسائل اقتصادی و امنیتی خواهد بود که کوبا «تغییرات بنیادی» ایجاد کند.

این مقام جزئیات بیشتری درباره ماهیت تغییرات مورد نظر واشینگتن ارائه نکرد.

سفر رییس سیا در شرایطی انجام شد که تنش‌ها میان آمریکا و کوبا در حال افزایش است. دولت ترامپ در ماه‌های اخیر فشارها بر هاوانا را تشدید کرده و با تهدید کشورهایی که به کوبا سوخت صادر می‌کنند، عملاً نوعی محاصره سوختی علیه این جزیره ایجاد کرده است.

به نوشته رویترز، این فشارها باعث خاموشی‌های گسترده و تشدید بحران اقتصادی در کوبا شده است.

شامگاه چهارشنبه، هم‌زمان با قطع برق‌های طولانی‌مدت که در برخی مناطق هاوانا به بیش از ۲۴ ساعت رسیده بود، اعتراض‌های گسترده‌ای در پایتخت کوبا شکل گرفت.

وزیر انرژی و معادن کوبا نیز اعلام کرد این کشور ذخایر گازوئیل و نفت کوره خود را از دست داده و شبکه برق آن وارد وضعیت «بحرانی» شده است.

کاخ سفید در واکنش به پرسش‌ها درباره این سفر، خبرنگاران را به سیا ارجاع داد.

دولت کوبا نخستین بار با انتشار بیانیه‌ای سفر راتکلیف را علنی کرد و گفت او با همتای کوبایی خود در وزارت کشور در هاوانا دیدار کرده است، هرچند نام مقام‌هایی که در این دیدار حضور داشتند منتشر نشد.

در بیانیه دولت کوبا آمده است دو طرف بر «توسعه همکاری دوجانبه میان نهادهای اجرای قانون در راستای امنیت دو کشور و همچنین امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی» تاکید کرده‌اند.

بر اساس این بیانیه، مقام‌های کوبایی همچنین گفته‌اند این کشور «تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا» محسوب نمی‌شود.

رویترز گزارش داد انتشار این بیانیه پس از آن صورت گرفت که یک هواپیمای دولتی آمریکا عصر پنج‌شنبه فرودگاه بین‌المللی هاوانا را ترک کرد.

مقام آمریکایی به رویترز گفت راتکلیف در این سفر با رائولیتو رودریگز کاسترو، لازارو آلوارس کاساس وزیر کشور و رییس سرویس‌های اطلاعاتی کوبا دیدار کرده است.

به گفته این مقام، دو طرف درباره «همکاری اطلاعاتی، ثبات اقتصادی و مسائل امنیتی» گفت‌وگو کردند؛ آن هم در شرایطی که واشینگتن معتقد است «کوبا دیگر نمی‌تواند پناهگاهی امن برای دشمنان آمریکا در نیمکره غربی باشد.»

او مشخص نکرد منظور آمریکا از «دشمنان» چه کشورها یا گروه‌هایی است. این مقام همچنین گفت راتکلیف تلاش کرده گفت‌وگوهای جدی درباره اقداماتی که هاوانا باید برای ایجاد روابطی سازنده با واشینگتن انجام دهد، آغاز کند.

رویترز در ادامه گزارش خود نوشت مقام آمریکایی شرایط کنونی کوبا را با وضعیت ونزوئلا مقایسه کرده است؛ جایی که پس از عملیات نظامی آمریکا در ژانویه و برکناری نیکلاس مادورو، روابط خصمانه جای خود را به همکاری محتاطانه داده است.

بر اساس این گزارش، مادورو پس از برکناری به آمریکا منتقل شد تا با اتهام قاچاق مواد مخدر روبه‌رو شود؛ اتهاماتی که او رد کرده است.

مقام آمریکایی همچنین گفت کوبا اکنون «فرصتی نادر» برای تثبیت اقتصاد بحران‌زده خود در اختیار دارد، اما این فرصت دائمی نخواهد بود.

ترامپ پیش‌تر هشدار داده بود که پس از ونزوئلا، «نوبت کوبا» خواهد رسید.

رویترز یادآوری کرد مقام‌های دو کشور اوایل امسال تایید کرده بودند که در حال مذاکره هستند، اما به نظر می‌رسد ادامه محاصره سوختی آمریکا روند این گفت‌وگوها را متوقف کرده است.

