در این بیانیه آمده است: «ما با هیجان اعلام می‌کنیم که گوگل جمینای به عنوان حامی رسمی فناوری تیم‌های ملی فوتبال عراق و مراکش انتخاب شده است. این حمایت با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته هوش مصنوعی ما، فرهنگ غنی ورزشی منطقه را گرامی می‌دارد و تجربه هواداران را متحول خواهد کرد.»

این همکاری بر استفاده از هوش مصنوعی برای تولید محتوای فراگیر و فراهم کردن شیوه‌های نوآورانه تعامل هواداران با بازیکنان و تیم‌های محبوبشان متمرکز است.

گوگل جمینای گفته در همکاری با فدراسیون‌های فوتبال، طی سه ماه آینده مجموعه‌ای از برنامه‌های هوادارمحور اجرا خواهد شد: «هواداران می‌توانند با استفاده از مدل تبدیل متن به تصویر جمینی موسوم به «نانو بنانا» تصاویر تشویقی اختصاصی خلق کنند یا با مدل تبدیل متن به موسیقی «لایریا» سرودهای تیمی بسازند و حمایت خود را به شکلی زنده تجربه کنند؛ گویی در زمین حضور دارند.»

همچنین هواداران می‌توانند از گوگل جمینی برای توضیح قوانین پیچیده فوتبال، تحلیل عملکرد مسابقات و پیش‌بینی تیم‌های پیروز استفاده کنند.

همکاری مالی و فناوری جمینای با فدراسیون‌های فوتبال عراق و مراکش درحالی است که روز گذشته فارس، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد تیم ملی فوتبال برای اجرای برنامه آماده‌سازی خود در ترکیه، به تزریق فوری منابع مالی نیاز دارد؛ منابعی که پیش‌تر وعده پرداخت آن داده شده بود.