عراقچی با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان بهصورت تلفنی گفتوگو کرد
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با جیحون بایراموف، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان، بهصورت تلفنی گفتوگو کردند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با جیحون بایراموف، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان، بهصورت تلفنی گفتوگو کردند.
فلورنتینو پرز، رییس باشگاه رئال مادرید، عصر سهشنبه در یک نشست خبری کمسابقه، با لحنی تند به منتقدان و مخالفان خود حمله کرد؛ اظهاراتی که بازتاب گستردهای در فوتبال اسپانیا داشت.
پرز در شرایطی مقابل خبرنگاران قرار گرفت که رئال مادرید با بحرانهای فنی، نتایج ضعیف و تنش در رختکن روبهرو است. با این حال، او به جای پاسخ به انتقادهای ورزشی، رسانهها و مخالفانش را به تلاش برای ضربه زدن به باشگاه متهم کرد. برخی اظهارات او خطاب به خبرنگاران نیز با انتقادهایی درباره ادبیات «زنستیزانه» همراه شد.
رییس ۷۹ ساله رئال مادرید در بخشی از صحبتهایش اعلام کرد قصد استعفا ندارد و از هیاتمدیره خواسته روند برگزاری انتخابات را آغاز کند. او با اشاره به شرایط سخت نامزدی در انتخابات باشگاه، از جمله ارائه ضمانت مالی ۱۸۷ میلیون یورویی، رقبای احتمالی خود را به چالش کشید و گفت: «انتخابات برگزار میکنم تا کسانی که به دنبال جایگاه من هستند، وارد رقابت شوند.»
پرز همچنین در واکنش به فشارها و درخواستها برای کنارهگیری، گفت: «فلورنتینو نمیرود. برای برکناری من باید به من شلیک کنند.» او در طول نشست از پاسخ مستقیم به پرسشها درباره نتایج ضعیف تیم و اختلافهای داخلی طفره رفت؛ موضوعی که باعث شد این نشست، بیش از آنکه تلاشی برای آرام کردن فضا باشد، نشانهای از تشدید تقابل میان او و منتقدانش تلقی شود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام احسان افراشته به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد.
اعدام افراشته در حالی انجام شده که پرونده او با گزارشهایی درباره فشارهای امنیتی، اعترافات اجباری و ابهام در روند دادرسی همراه بود.
گفتوگو با محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر
جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران بر نشست دو روزه وزیران خارجه گروه بریکس که از پنجشنبه در دهلی نو آغاز میشود، سایه انداخته است. این نشست توانایی این بلوک را برای رسیدن به موضعی مشترک در این زمینه و انتشار بیانیه نهایی، محک خواهد زد.
گروه بریکس که در ابتدا شامل آفریقای جنوبی، برزیل، چین، روسیه و هند بود، در سالهای اخیر با پیوستن اتیوپی، امارات متحده عربی، اندونزی، ایران و مصر، گسترش یافته است.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت خبر داد که تهران از هند، رییس دورهای بریکس در سال ۲۰۲۶، خواسته است از این سازوکار برای «ایجاد اجماع در محکوم کرد اقدامات آمریکا و اسرائیل در جنگ و تنش در خلیج فارس» استفاده کند.
اختلاف میان تهران و ابوظبی
اصلیترین اختلافها میان جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی شکل گرفته است. دو کشوری که در دو سوی جبهه جنگی قرار دارند که آمریکا و اسرائیل از ۹ اسفند ۱۴۰۴ علیه جمهوری اسلامی آغاز کردند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، احتمالا اواخر روز چهارشنبه برای شرکت در این نشست وارد دهلی خواهد شد. این نشست روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت برگزار میشود.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز قرار است در این نشست حضور داشته باشد.
هنوز مشخص نیست چه کسی نمایندگی امارات را در این نشست بر عهده خواهد داشت.
رویترز نوشت: «دور جدید مذاکرات میتواند پرتنش باشد؛ بهویژه پس از گزارشهایی مبنی بر اینکه امارات و عربستان سعودی در واکنش به حملات ایران، حملاتی نظامی علیه جمهوری اسلامی انجام دادهاند.»
رندهیر جایسوال، سخنگوی وزارت خارجه هند، پیش از این گفته بود برخی اعضای بریکس مستقیما در این جنگ درگیر هستند و به همین دلیل «رسیدن به اجماع برای ما دشوار بوده» است.
با این حال، یکی دیگر از مقامهای وزارت خارجه هند به رویترز گفت دهلی امیدوار است پس از این دور از نشستها، بیانیهای مشترک صادر شود.
تلاش برای حفظ انسجام بریکس
مانجیو سینگ پوری، دیپلمات پیشین هند، گفت: «خوشحالکننده است که وزیران خارجه همه کشورهای بریکس، بهجز چین که بهدلیل دیگری درگیر است، در نشست حضور پیدا میکنند.»
اشاره سینگ پوری به درگیری وزیر خارجه چین احتمالا به سفر پیش روی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به چین برمیگردد.
او افزود: «این نشانه مثبتی برای تلاشها به منظور ایجاد ائتلافی در بریکس حول موضوعات مهم برای اقتصادهای نوظهور و کشورهای جنوب جهانی است.»
پوری گفت: «البته رسیدن به راهحل سیاسی دشوار است، اما همین که آنها دور هم جمع میشوند اتفاق مثبتی است و امیدواریم راهی رو به جلو ایجاد کند.»
افزایش شدید قیمت انرژی ناشی از جنگ با حکومت ایران باعث شده است بسیاری از کشورهای بریکس، از جمله هند، اقدامهای اضطراری برای حفاظت از اقتصاد و مصرفکنندگان خود انجام دهند.
موضع محتاطانه چین
چین تاکنون موضعی ظاهرا بیطرفانه اتخاذ کرده است. موضوعی که به روابط نزدیک پکن هم با تهران و هم با کشورهای عرب سنیمذهب مرتبط دانسته میشود.
قرار است شو فیهونگ، سفیر چین در هند، بهجای وانگ یی، وزیر خارجه چین، در نشست وزیران خارجه بریکس شرکت کند، چون وانگ احتمالا همزمان با سفر ترامپ به پکن، امکان حضور در دهلی را نخواهد داشت.
نتبلاکس یادآوری کرد که قطعی اینترنت در ایران از هزار و ۷۷۶ ساعت گذشت و وارد هفتاد و پنجمین روز شد.
این نهاد پایش وضعیت اینترنت در جهان، تاکید کرد که این محدودیت، با حمایت دولت و ایجاد فهرستهای دسترسی گزینشی، باعث فساد و کلاهبرداری و کاهش امنیت آنلاین شده است.
باشگاه ممفیس گریزلیز اعلام کرد که برندون کلارک، بازیکن این تیم، در ۲۹ سالگی درگذشت. علت مرگ او هنوز اعلام نشده است.
کلارک که متولد ونکوور کانادا بود، در سال ۲۰۱۹ در دور نخست درفت انبیای انتخاب شد و از آن زمان برای ممفیس گریزلیز بازی میکرد. او در این فصل به دلیل مصدومیت تنها در دو مسابقه به میدان رفت.
باشگاه ممفیس گریزلیز در بیانیهای اعلام کرد: «برندون نهتنها همتیمی فوقالعادهای بود، بلکه شخصیتی تاثیرگذار در باشگاه و جامعه ممفیس داشت و هرگز فراموش نخواهد شد.»
کلارک در مجموع ۳۰۹ بازی در انبیای انجام داد و میانگین ۱۰.۲ امتیاز در هر مسابقه را ثبت کرد. او در سال ۲۰۲۰ نیز در تیم منتخب بازیکنان تازهوارد انبیای قرار گرفت.
آدام سیلور، رییس انبیای، در واکنش به درگذشت کلارک گفت او یکی از محبوبترین بازیکنان ممفیس گریزلیز بود و با «انرژی، اشتیاق و روحیه جنگندگی» بازی میکرد.