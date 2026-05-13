بلومبرگ ۲۲ اردیبهشت در گزارشی نوشت تصاویر ماهوارهای اروپایی نشان میدهد در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۱ اردیبهشت هیچ نفتکش اقیانوسپیمایی در پایانه نفتی جزیره خارک دیده نشده است. موضوعی که به گفته این رسانه، نخستین توقف طولانی صادرات نفت ایران از آغاز جنگ محسوب میشود.
بر اساس این گزارش، از زمان شروع حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، پایانه خارک حتی در جریان جنگ نیز به بارگیری نفت ادامه داده بود و نفتکشها پس از پر شدن، بهدلیل محاصره دریایی آمریکا در خلیج فارس، به عنوان مخازن شناور استفاده میشدند.
بلومبرگ نوشت اگر فعالیت پایانه خارک همچنان متوقف بماند، فشار بر دیگر تاسیسات ذخیرهسازی نفت ایران بیشتر خواهد شد.
تصاویر ماهوارهای نشان میدهند مخازن ذخیرهسازی جزیره خارک در حال پر شدن هستند و ظرفیت خالی آنها به سطح بسیار پایینی رسیده است.
این گزارش افزود در صورتی که ایران فضای کافی برای ذخیره نفت نداشته باشد، ممکن است ناچار شود تولید نفت در برخی میدانها را کاهش دهد.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز بخشی از تولید خود را کم کرده بود.
بلومبرگ با استناد به تصاویر ماهوارهای اتحادیه اروپا نوشت تعداد نفتکشهای پهلوگرفته یا لنگرانداخته در نزدیکی خارک از سه فروند در ۲۴ فروردین، به دستکم ۱۸ نفتکش در ۲۱ اردیبهشت رسیده است. بخشی از این نفتکشها احتمالا حامل محمولههایی هستند که امکان خروج از خلیج فارس را پیدا نکردهاند.
نیویورکتایمز پیشتر با استناد به تصاویر ماهوارهای از نشت سه هزار بشکه نفت در تاسیسات خارک در ۱۶ اردیبهشت خبر داد. رخدادی که ممکن است بر روند بارگیری نفت تاثیر گذاشته باشد.
جمهوری اسلامی وقوع این نشت را رد کرده است.
بلومبرگ همچنین نوشت تحلیل تصاویر ماهوارهای از مخازن نفتی خارک نشان میدهد سقف شناور برخی مخازن بالاتر آمده و این موضوع نشانه افزایش حجم نفت ذخیرهشده در آنهاست.
این رسانه افزود دولت دونالد ترامپ و مقامهای آمریکایی از زمان آغاز محاصره دریایی ایران بارها گفتهاند جمهوری اسلامی بهزودی ناچار به تعطیلی چاههای نفت خواهد شد.
شرکت تحلیلی کپلر پیشبینی کرده است تهران احتمالا تا اواخر ماه می امکان ادامه تولید بدون فضای ذخیرهسازی جدید را خواهد داشت.