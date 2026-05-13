هم‌زمان با ادامه تجمعات شبانه حامیان حکومت، محسن کدیور، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه دوک آمریکا، در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از این تجمعات حمایت کرد.

کدیور که برای نخستین‌ بار پس از ۱۷ سال امکان انتشار رسمی اظهاراتش در رسانه‌های داخل ایران را یافته، حضور حامیان حکومت در خیابان‌ها را «دفاع مردم ایران از میهن» توصیف کرد.

او در بخش دیگری از این مصاحبه با انتقاد از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، حامیان مداخله خارجی را «نادان، خائن و مزدور اجنبی» خواند و از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ دفاع کرد.

کدیور همچنین تایید کرد که هشت بخش از مصاحبه‌اش سانسور شده، اما در عین حال از خبرگزاری ایرنا به‌دلیل انتشار این گفت‌وگو قدردانی کرد.

او که پیش‌تر به‌عنوان یکی از منتقدان شاخص ولایت فقیه شناخته می‌شد، در این مصاحبه اشاره‌ای به موضوع رهبری مجتبی خامنه‌ای نکرد.