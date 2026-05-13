این رسانه حکومتی نوشت افرشته «به‌عنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته نهاد نظامی» مشغول به کار بود و «هویت و مشخصات کارکنان، سلسله مراتب و چارت دقیق سازمانی و ماموریت‌های شرکت» را در اختیار موساد قرار می‌داد.

بر اساس این گزارش، افرشته در جریان همکاری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل، به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عبری مسلط شده بود و به‌صورت مجازی، در حوزه‌های مختلف از جمله «فعالیت در بازار ارز دیجیتال، عکس‌برداری مخفیانه، تهیه سیستم ارتباطی امن، رمزنگاری و انتقال اطلاعات، و گزارش‌نویسی» آموزش دیده بود.

در این گزارش، خبرگزاری قوه قضاییه هیچ‌گونه سند یا مدرکی برای اثبات این اتهامات ارائه نکرده و صرفا چند تصویر از افرشته منتشر کرده است.

افرشته، متولد ۱۳۷۲ و اهل اصفهان، دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه و فناوری اطلاعات بود. او اوایل سال ۱۴۰۳ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

افرشته چندین ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی تحت بازجویی و فشار روانی قرار داشت. یک نهاد حقوق بشری پیش‌تر هشدار داده بود اتهام «جاسوسی» علیه او بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه مطرح شده است.

آذرماه ۱۴۰۴، سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به سرنوشت افرشته ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته بود برای نجات جان او وارد عمل شود.

کانال تلگرامی «خبرانه‌ها»، متعلق به مهدی محمودیان، فعال مدنی و حقوق بشری، پیش‌تر در خصوص این زندانی سیاسی نوشته بود افرشته «پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه سوءاستفاده سرویس‌های خارجی از او شد، با گفت‌وگوی پدرش با نهادهای امنیتی و هماهنگی با آنان، تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران گرفت، اما پس از بازگشت در روندی قضایی به اعدام محکوم شد».

روایت رسانه قوه قضاییه از بازداشت افرشته

خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه گزارش داد افرشته مدتی در «یک خانه امن» در شهر پوخارا نپال تحت «آموزش حضوری» افسران موساد قرار گرفت و «ماموریت‌های جدیدی» به او واگذار شد.

میزان نوشت این زندانی سیاسی «نپال را به مقصد استانبول ترک و برای انجام ماموریت جدید سپس به تهران پرواز می‌کند، اما در هنگام خروج از هواپیما در فرودگاه امام خمینی با دستور قضایی بازداشت و وسایل همراهش توقیف می‌شود».

به گزارش این رسانه حکومتی، افرشته به‌دلیل وجود «قرائن و شواهدی» چون «رشد نامتعارف مالی، ارتباط با یهودیان، تلاش برای یادگیری زبان عبری، خرید و فروش رمزارز از طریق صرافی‌های جنوب شرق آسیا و تردد و اقامت مشکوک در ترکیه و امارات» تحت رصد دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود.

میزان افزود دادگاه اقدامات افرشته را «در حکم محارب و مفسد فی الارض» دانست و حکم اعدام او پس از رد درخواست فرجام‌خواهی و تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.

حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.

روند اجرای احکام اعدام در جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر، به‌ویژه در پی تحولات جنگ ۴۰ روزه، شتاب بیشتری گرفته است.

حکم اعدام عرفان شکورزاده در ۲۱ اردیبهشت، یعقوب کریم‌پور و ناصر بکرزاده در ۱۲ اردیبهشت، مهدی فرید در دوم اردیبهشت، و محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی در ۳۱ فروردین به اتهام «جاسوسی» اجرا شد.

عقیل کشاورز ، جواد نعیمی ، بهرام چوبی اصل ، بابک شهبازی ، روزبه وادی ، مجید مسیبی و کوروش کیوانی نیز از جمله افرادی بودند که در سال ۱۴۰۴ به اتهام «جاسوسی» اعدام شدند.