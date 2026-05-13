چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، در سخنرانی در پارلمان این کشور با اشاره به مناقشه خاورمیانه اعلام کرد این درگیری‌ها تهدیدهای متعددی علیه بریتانیا ایجاد کرده و پیامدهای آن امنیت اقتصادی و تامین انرژی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

او با تاکید بر لزوم افزایش تولید انرژی گفت: «استقلال در حوزه انرژی باید یک هدف بلندمدت برای کشور باشد.»

چارلز سوم افزود بریتانیا برای مقابله با یهودستیزی اقدامات جدی انجام خواهد داد.

به گفته پادشاه بریتانیا، دولت این کشور برای ارتقای امنیت، تقویت روابط با شرکای اروپایی را در دستور کار قرار خواهد داد.

او همچنین تاکید کرد بریتانیا از راه حل دو کشوری برای پایان دادن به مناقشه فلسطینیان و اسرائیل حمایت می‌کند.