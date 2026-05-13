نسرین ستوده به قید وثیقه آزاد شد
مهراوه خندان، فرزند نسرین ستوده، از آزادی موقت این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، خبر داد.
ستوده چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت به قید وثیقه آزاد شده است.
چارلز سوم در «سخنرانی پادشاه» در پارلمان بریتانیا گفت کشورش در حوزههای اقتصاد، انرژی و دفاع با آزمونهای دشواری روبهرو شده است.
او تاکید کرد دولت بریتانیا با یهودستیزی برخورد خواهد کرد.
مجله مادام فیگارو گزارش داد فلوریان تاردیف، روزنامهنگار پاریمچ، در کتاب خود نوشته است دلیل سیلی بریژیت مکرون به همسرش در هواپیما، کشف پیامهای عاشقانه رییسجمهوری فرانسه به گلشیفته فراهانی بوده است. تاردیف گفت مکرون «برای چند ماه» رابطهای «افلاطونی» با گلشیفته داشته است.
به نوشته این مجله، تاردیف تاکید کرده اطلاعات مطرحشده بر پایه واقعیت است و مکرون برای چند ماه رابطهای «افلاطونی» با این بازیگر ایرانی داشته است.
این گزارش در حالی منتشر شد که پیشتر کاخ الیزه این رخداد را تنها یک «لحظه صمیمانه» میان امانوئل مکرون و همسرش توصیف کرده بود.
تاردیف گفت رییسجمهوری فرانسه «برای چند ماه» رابطهای «افلاطونی» با گلشیفته داشته و «پیامهایی نوشته که نسبتا فراتر رفتهاند»، از جمله جملهای مانند «به نظرم بسیار زیبا هستید». تاردیف افزود: «این همان چیزی است که اطرافیان او به من گفتهاند و امروز بیان میکنم.»
دان یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، گفت این اتحادیه در کوتاهمدت نگرانی جدی درباره تامین سوخت جت ندارد، اما احتمال بروز چالشها در بلندمدت همچنان منتفی نیست.
سخنگوی دولت آلمان نیز اعلام کرد در حال حاضر هیچگونه مشکلی در روند تامین انرژی این کشور وجود ندارد.
بریتانیا اعلام کرد برای مقابله با فعالیت عوامل نیابتی وابسته به دولتهای متخاصم، قوانین جدیدی تصویب خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم در پی افزایش تهدیدهای امنیتی و رشد حملات یهودستیزانه در این کشور مطرح شده است.
به گفته دولت بریتانیا، این قوانین اختیارات لازم را برای ممنوع کردن فعالیت گروههای وابسته به دولتهای خارجی فراهم میکند.
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، در واکنش به حملات اخیر به جامعه یهودیان این کشور تاکید کرده دولت باید با «بازیگران مخرب» وابسته به دولتهای خارجی برخورد کند.
چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، در سخنرانی در پارلمان این کشور با اشاره به مناقشه خاورمیانه اعلام کرد این درگیریها تهدیدهای متعددی علیه بریتانیا ایجاد کرده و پیامدهای آن امنیت اقتصادی و تامین انرژی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
او با تاکید بر لزوم افزایش تولید انرژی گفت: «استقلال در حوزه انرژی باید یک هدف بلندمدت برای کشور باشد.»
چارلز سوم افزود بریتانیا برای مقابله با یهودستیزی اقدامات جدی انجام خواهد داد.
به گفته پادشاه بریتانیا، دولت این کشور برای ارتقای امنیت، تقویت روابط با شرکای اروپایی را در دستور کار قرار خواهد داد.
او همچنین تاکید کرد بریتانیا از راه حل دو کشوری برای پایان دادن به مناقشه فلسطینیان و اسرائیل حمایت میکند.