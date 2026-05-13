حملات پهپادی حزبالله علیه نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای حزبالله طی ساعات گذشته چند پهپاد را به سمت مواضع نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان پرتاب کردند.
به گفته ارتش اسرائیل، این حملات تلفات جانی در پی نداشت.
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای حزبالله طی ساعات گذشته چند پهپاد را به سمت مواضع نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان پرتاب کردند.
به گفته ارتش اسرائیل، این حملات تلفات جانی در پی نداشت.
یک مرد بریتانیایی-ایرانی گفته است فردی که مظنون به ارتباط با جمهوری اسلامی بوده، در ازای قتل یک روزنامهنگار ساکن لندن که از منتقدان تهران است، ۴۰ هزار پوند به او پیشنهاد داده است.
روزنامه «جوییش کرونیکل» چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت در گزاشی به نقل از این مرد که با نام مستعار «نیما» معرفی شده، نوشت او پس از بازگشت به بریتانیا، موضوع را به پلیس گزارش کرده و روزنامهنگاری را که برای یک رسانه فارسیزبان کار میکند، در جریان قرار داده است.
نیما که حدود یک دهه است در بریتانیا زندگی میکند و در یک بار کار میکند، گفت این ماجرا در جریان سفر تفریحیاش به جنوب اروپا آغاز شد؛ جایی که به یک رستوران ایرانی رفت و با دو مرد آشنا شد که یکی از آنها را از ایران میشناخت.
به گزارش جوییش کرونیکل، آن مرد ابتدا درباره راهاندازی یک بار در لندن صحبت کرد و با مطرح کردن موضوع بهعنوان یک پیشنهاد کاری، اطلاعات تماس نیما را گرفت.
پیشنهادی برای قتل
نیما گفت دیدار دوم شکل متفاوتی پیدا کرد؛ زمانی که آن مرد همراه دو نفر دیگر آمد و شروع به اشاره به جزییات زندگی او در بریتانیا و بستگانش در ایران کرد.
نیما به جوییش کرونیکل گفت: «به من گفت تو آدم محترمی هستی. خانوادهای در ایران داری که به حمایت تو نیاز دارند. میخواهم کاری به تو پیشنهاد بدهم؛ با پرداخت اولیه ۴۰ هزار پوند.»
بر اساس این گزارش، آن مرد سپس به یک روزنامهنگار ایرانی در لندن اشاره کرد که نیما پیشتر در فضای مجازی با او مشاجره کرده بود و گفت میخواهد او را «مجازات» کند.
او از نیما پرسید آیا خودش میتواند این کار را انجام دهد یا فرد دیگری را برای آن پیدا کند.
نیما گفت به او پیشنهاد شده بود ۲۰ هزار پوند نقد همان ابتدا دریافت کند و بقیه مبلغ را پس از مشخص کردن محل اقامت آن روزنامهنگار بگیرد.
او افزود این افراد تصور میکردند آن روزنامهنگار در خانه امن زندگی میکند.
به گفته نیما، فرد مظنون مستقیما خود را عضو سپاه پاسداران معرفی نکرد، اما یکی از آشنایانش گفته بود او در ایران نفوذ دارد و هنگام صحبت درباره کمک احتمالی به خانواده نیما، از «سپاه» نام برده بود.
افزایش نگرانیهای امنیتی در بریتانیا
این گزارش در شرایطی منتشر شده است که نگرانیها در بریتانیا درباره تهدیدهای مرتبط با جمهوری اسلامی علیه مخالفان، روزنامهنگاران و نهادهای یهودی افزایش یافته است.
یک گروه همسو با جمهوری اسلامی (حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه)، مسئولیت حمله به چند مکان یهودی در بریتانیا و اروپا، از جمله حملات ماه گذشته به دو کنیسه در شمال لندن را بر عهده گرفته است.
کن مککالوم، مدیرکل سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا «امآی۵» بارها هشدار داده جمهوری اسلامی که از طریق سپاه پاسداران عمل میکند، تهدیدی «احتمالا مرگبار» برای بریتانیا بهشمار میرود.
به گفته مقامهای بریتانیایی، از سال ۲۰۲۲ تاکنون چندین طرح منتسب به جمهوری اسلامی که قصد داشته است مخالفان، روزنامهنگاران و افراد یا نهادهای مرتبط با اسرائیل و یهودیان را در این کشور هدف قرار دهد، خنثی شده است.
در فاصله یک ماه تا شروع جام جهانی، تیم ملی فوتبال در پی انزوای سیاسی جمهوری اسلامی نتوانست با حریفان تدارکاتی مناسب دیدار کند و در تهران، سهبار در قالب بازیهای درونتیمی به مصاف خودش رفت.
حالا خبرگزاری تسنیم نوشته است که یکی از نگرانیهای اصلی کادرفنی، بحث صدور ویزا از سوی کشور آمریکاست؛ چرا که در صورت صادر نشدن ویزای هر یک از بازیکنان یا اعضای کادرفنی، چالشهای تیم ملی بیش از پیش خواهد شد.
تیم ملی در نظر داشت پیش از شروع رقابتها چندین دیدار تدارکاتی برگزار کند، اما تا این لحظه فقط بازی با گامبیا نهایی شده است.
تیمهای مقدونیه، آنگولا، اسپانیا و پورتوریکو به دلیل شرایط سیاسی ایران، از تقابل با تیم ملی انصراف دادهاند.
قرار است بازیکنان و اعضای کادرفنی بهزودی جهت طی کردن مراحل دریافت ویزای آمریکا راهی ترکیه شوند. با این حال، گفته میشود احتمال دارد برخی از اعضا به دلیل سوابق فعالیت یا ارتباط با سپاه پاسداران، موفق به دریافت ویزا نشوند.
از سوی دیگر، تیم ملی با بحران مالی نیز دست و پنجه نرم میکند. ملیپوشان برای اجرای برنامههای آمادهسازی خود در ترکیه به تزریق فوری منابع مالی نیاز دارند؛ منابعی که به گفته مناف هاشمی، معاون وزارت ورزش، قرار است نهایتاً تا شنبه به فدراسیون فوتبال پرداخت شود.
محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، گفت: «نظارت ما بر تنگه هرمز هم درآمدهای سرشار اقتصادی به میزان حتی دو برابر درآمدهای نفتی برای کشورمان به همراه خواهد داشت و هم قدرت ما را در بعد سیاست خارجی تقویت میکند.»
او افزود: «اکنون غرب این آبراه در اختیار نیروی دریایی سپاه و شرق آن در کنترل نیروی دریایی ارتش است.»
اکرمینیا ادامه داد: «امروز از یک سمت تسلیحات آمریکا در پایگاههای منطقهایاش نابود شده و از سمت دیگر، ما اجازه نمیدهیم دیگر این تسلیحات از تنگه هرمز عبور داده شود.»
چارلز سوم در «سخنرانی پادشاه» در پارلمان بریتانیا گفت کشورش در حوزههای اقتصاد، انرژی و دفاع با آزمونهای دشواری روبهرو شده است.
او تاکید کرد دولت بریتانیا با یهودستیزی برخورد خواهد کرد.
مجله مادام فیگارو گزارش داد فلوریان تاردیف، روزنامهنگار پاریمچ، در کتاب خود نوشته است دلیل سیلی بریژیت مکرون به همسرش در هواپیما، کشف پیامهای عاشقانه رییسجمهوری فرانسه به گلشیفته فراهانی بوده است. تاردیف گفت مکرون «برای چند ماه» رابطهای «افلاطونی» با گلشیفته داشته است.
به نوشته این مجله، تاردیف تاکید کرده اطلاعات مطرحشده بر پایه واقعیت است و مکرون برای چند ماه رابطهای «افلاطونی» با این بازیگر ایرانی داشته است.
این گزارش در حالی منتشر شد که پیشتر کاخ الیزه این رخداد را تنها یک «لحظه صمیمانه» میان امانوئل مکرون و همسرش توصیف کرده بود.
تاردیف گفت رییسجمهوری فرانسه «برای چند ماه» رابطهای «افلاطونی» با گلشیفته داشته و «پیامهایی نوشته که نسبتا فراتر رفتهاند»، از جمله جملهای مانند «به نظرم بسیار زیبا هستید». تاردیف افزود: «این همان چیزی است که اطرافیان او به من گفتهاند و امروز بیان میکنم.»