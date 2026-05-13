وزرای کشور شورای همکاری خلیج فارس درباره هماهنگی امنیتی مشترک گفتوگو کردند
وزرای کشور شورای همکاری خلیج فارس در نشست اضطراری ریاض، آخرین تحولات امنیتی و راههای تقویت هماهنگی و همکاری امنیتی مشترک میان کشورهای عضو را بررسی کردند.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، از بلاتکلیفی در نحوه برگزاری امتحانات بهدلیل قطعی اینترنت حکایت دارد. دانشآموزان، دانشجویان و فعالان آموزشی در پیامهای خود گفتند قطع اینترنت باعث افت کیفیت آموزش، ایجاد موجی از ناامیدی و فرسودگی روانی شده است.
شماری از دانشآموزان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از ناکارآمدی آموزش مجازی و اختلال مداوم اپلیکیشنهای داخلی گلایه کردهاند.
یک دانشآموز ۱۶ ساله با اشاره به قطع و وصل مکرر کلاسهای آنلاین گفت وسط کلاس و حین تدریس، دسترسی معلمان به اپلیکیشن قطع میشود، فایلها و عکسها دیر آپلود میشوند و دیگر انگیزهای برای درس خواندن ندارد.
پیشتر نیز تعدادی از دانشآموزان، والدینشان و معلمان در پیامهایی به ایراناینترنشنال از نبود بستر مناسب آموزش در اپلیکیشنهای «شاد» و «بله» خبر دادند.
مادر یک دانشآموز با اشاره به مجازی بودن کلاس بچهها گفت فضای اپلیکیشن بهنحوی طراحی شده که فقط معلم میتواند در آن صحبت کند و اگر دانشآموز سوالی داشته باشد یا موضوعی را نفهمد، باید تا ساعت پنج بعدازظهر که دسترسی دانشآموز باز میشود، صبر کند.
افت کیفیت آموزش در میان اختلال و ابهام
بلاتکلیفی درباره حضوری یا مجازی بودن امتحانات به دیگر نگرانیها دامن زده است.
یک دانشآموز پایه دهم از منطقه فردیس خبر داد با رسیدن به امتحانات آخر ترم، آموزش و پرورش هر روز یک تصمیم جدید میگیرد و مشخص نیست امتحانها «حضوری» است یا «غیرحضوری».
برخی دانشآموزان همچنین از افت شدید کیفیت یادگیری در میان خود و همکلاسیهاشان خبر دادند.
دانشآموزی نوشت بهخاطر ضعیف بودن اینترنت حتی نمیتواند برنامه «شاد» را روی گوشی خود باز کند، چه برسد به حضور سر کلاس درس.
نوجوانی ۱۴ ساله به ایراناینترنشنال گفت اگر امتحانها حضوری شود، خیلیها قبول نمیشوند. چراکه هیچکسی درسها را بلد نیست و بیشتر بچهها جواب پرسشها را از هوش مصنوعی میپرسند و مینویسند.
فعالان حوزه آموزش نیز از کاهش شدید امید و انگیزه در میان نوجوانان و جوانان سخن گفتند.
یک مشاور تحصیلی در پیامی نوشت از زمان آغاز جنگ، بسیاری از دانشآموزان کلاسهای خود را لغو کردهاند و در سه ماه گذشته «تقریبا هیچ شاگرد جدیدی» نداشته است.
آموزش و معیشت؛ دو بحران همزمان
فشار اقتصادی نیز در کنار مشکلات آموزشی، شرایط را برای دانشآموزان و معلمان دشوارتر کرده است.
یک داوطلب کنکور با اشاره به هزینه بالای کتابهای کمکدرسی و محدودیت اینترنت گفت: «اگر امسال در دانشگاه قبول نشوم، باید به سربازی بروم اما نه پول کتاب دارم و نه دسترسی به اینترنت که بتوانم چیزی یاد بگیرم.»
برخی معلمان و مدرسهای خصوصی نیز در شبکه اجتماعی ایکس از لغو مداوم کلاسهای آنلاین بهدلیل اختلال اپلیکیشنهای داخلی و همچنین فشار اقتصادی بر مردم خبر دادهاند.
شماری از آنها نوشتهاند کلاسها بهدلیل قطع و وصل اینترنت یا نبود دانشآموز کنسل میشود و حتی از کاربران خواستهاند اگر کسی به معلم یا مدرس نیاز دارد، آنها را معرفی کنند.
ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل گفت: «ما در همه جبههها واقعیت امنیتی جدیدی ایجاد کردهایم، با این حال نبرد به پایان نرسیده است. ارتش اسرائیل برای ازسرگیری جنگ در صورت نیاز آماده است و در دفاع و حمله، از یهودا و سامره تا تهران، در آمادگی و هوشیاری دائم قرار دارد.»
او که در جریان بازدید و ارزیابی امنیتی در شمال کرانه باختری سخن میگفت، افزود ارتش اسرائیل در همه جبههها «با ابتکار عمل و رویکرد تهاجمی» عمل میکند و عملیات نظامی این کشور در لبنان، غزه و کرانه باختری ادامه دارد.
زمیر گفت ارتش اسرائیل به عملیات خود در لبنان ادامه میدهد، در مناطق اطراف رود لیتانی فعالیت میکند و «روزانه دهها شبهنظامی و زیرساخت» را هدف قرار میدهد.
او همچنین گفت ارتش اسرائیل در غزه نیز «بهصورت تهاجمی» عمل میکند و در کرانه باختری «بدون توقف» در حال عملیات است.
رییس ستاد کل ارتش اسرائیل به وضعیت شمال کرانه باختری اشاره کرد و گفت این منطقه در حال تجربه «تغییرات مهم» است و افزود میزان «تروریسم» در کرانه باختری به یکی از پایینترین سطوح خود در سالهای اخیر رسیده که به گفته او، نتیجه «عملیات پیشگیرانه و تهاجمی مداوم» است.
او همچنین از نیروهای تیپ ناحال که به گفته او حدود یک ماه پیش در لبنان درگیر نبرد بودند و سپس به کرانه باختری منتقل شدند، تقدیر کرد و گفت ارتش اسرائیل در همه مناطق در آمادهباش قرار دارد.
اوایل ورود اینترنت، بسیاری آن را فقط یک فناوری تازه یا ابزار سرگرمی میدانستند؛ اما بهتدریج اینترنت از یک امکان جانبی خارج شد و به بخشی از جریان اصلی زندگی تبدیل شد؛ تا جایی که امروز بخش بزرگی از کار، ارتباطات، آموزش و حتی تجربه ما از جهان بدون آن قابل تصور نیست.
امروزه برای میلیونها نفر، اینترنت بخشی از زیرساخت زندگی روزمره و شرط حضور در جهان اجتماعی است. معیشت بخش بزرگی از جامعه نیز به اینترنت وابسته شده است؛ از فروشگاههای آنلاین و کسبوکارهای کوچک گرفته تا رانندگان تاکسیهای اینترنتی، افراد شاغل بهصورت دورکاری و پروژهای، تولیدکنندگان محتوا و مشاغلی که شبکههای اجتماعی بستر اصلی فعالیت آنهاست.
به همین دلیل، قطع یا محدودسازی اینترنت فقط به معنای کند شدن ارتباطات نیست، بلکه میتواند مستقیما جریان زندگی، درآمد و احساس امنیت افراد را مختل کند.
شبکههای اجتماعی و پیامرسانها در سالهای اخیر به بخشی از تجربه جمعی جامعه تبدیل شدهاند؛ فضایی برای حرف زدن، دیده شدن، روایت کردن و شریک شدن در تجربههای مشترک. افراد بخش مهمی از احساس باهمبودن را در فضای دیجیتال تجربه میکنند.
در بحرانها، همین فضا میتواند به بستری برای همدلی، انتقال تجربه، شکلگیری حافظه جمعی و حتی سازماندهی اجتماعی تبدیل شود.
این فضا بخشی از تجربه روانی و اجتماعی انسان امروز شده است؛ جایی که افراد در آن خود را بیان میکنند، دیده میشوند و احساس میکنند به جهان پیرامون متصلاند. در چنین شرایطی، محرومیت از اینترنت فقط محرومیت از یک ابزار نیست، بلکه میتواند تجربهای از حذف شدن، نادیده گرفته شدن و قطع ارتباط با جهان بیرون باشد؛ وضعیتی که افراد در آن نوعی محرومیت روانی و اجتماعی را تجربه میکنند.
اینترنت و کنترل ادارک
با توجه به اینکه اینترنت در جامعه ما همواره با نوسان، کندی و قطعیهای دورهای همراه بوده، در زمانهای بحران این اختلالها شدت بیشتری پیدا میکند.
این وضعیت نشان میدهد که دسترسی به اطلاعات و امکان اشتراکگذاری روایتها در شرایط بحرانی به مسئلهای حساس تبدیل میشود؛ جایی که کنترل یا محدودسازی اینترنت میتواند بر آگاهی جمعی و شکلگیری روایتهای عمومی اثر بگذارد. هرچه اینترنت بیشتر در زندگی روزمره ریشه دوانده، حساسیت نسبت به کنترل آن نیز بیشتر شده است.
در لحظههای بحران، قطع یا محدودسازی اینترنت فقط به کمبود اطلاعات منجر نمیشود، بلکه پیوستگی تجربه مشترک از واقعیت را دچار اختلال میکند. افراد به تصویر همزمان و مشترکی از آنچه در حال رخ دادن است دسترسی ندارند؛ خبرها با تاخیر میرسند، روایتها ناقصاند و منابع مختلف اطلاعاتی همپوشانی ندارند. نتیجه این وضعیت، شکلگیری نوعی تعلیق ذهنی و ناامنی جمعی است؛ وضعیتی که در آن تشخیص واقعیت دشوارتر شده و احساس اطمینان نسبت به جهان پیرامون کاهش مییابد.
در چنین شرایطی، اختلال در اینترنت میتواند درک مشترک جامعه از واقعیت را دچار گسست و آشفتگی کند.
به همین دلیل، محدودسازی اینترنت در بحرانها بخشی از شیوههای مدیریت و کنترل افکار جمعی است؛ جایی که مساله فقط قطع ارتباط نیست، بلکه مدیریت سرعت انتشار اطلاعات، دیدهشدن روایتها و شکلگیری تصویر عمومی از رویدادهاست.
در این وضعیت، اینترنت از یک زیرساخت ارتباطی فراتر رفته و به بخشی از سازوکار تنظیم و مدیریت فضای اجتماعی تبدیل میشود.
در امتداد همین منطق، مساله اینترنت فقط به لحظههای بحران محدود نیست و در سطح دسترسی نیز نوعی نابرابری ساختاری وجود دارد. اگرچه این نابرابری پیشتر هم وجود داشت، اما در ماههای اخیر با شکلگیری انواعی از اینترنت طبقاتی و دسترسیهای متفاوت، نمود روشنتری پیدا کرده است.
پدیدههایی مانند اینترنت ویژه، دسترسیهای سازمانی یا عبور برخی گروهها از محدودیتهای عمومی نشان میدهند که همان ساختار محدودکننده، امکان عبور را نیز بهصورت نابرابر توزیع میکند. به این ترتیب، اینترنت بهتدریج از یک حق عمومی و شهروندی به نوعی امتیاز اجتماعی و سیاسی تبدیل میشود.
این وضعیت مستقیما بر تجربه روانی و اجتماعی افراد اثر میگذارد. وقتی بخشی از جامعه به امکانات ارتباطی و اطلاعاتی گستردهتر دسترسی دارد و بخش دیگر در محدودیت قرار میگیرد، احساس بیعدالتی، طردشدگی و شکاف اجتماعی تشدید میشود. فرد نهتنها از دسترسی به اطلاعات محروم میشود، بلکه ممکن است احساس کند از جریان کامل زندگی اجتماعی و امکان حضور برابر کنار گذاشته شده است.
در چنین فضایی، اعتماد اجتماعی نیز فرسوده میشود؛ زیرا شهروندان درمییابند که حتی دسترسی به واقعیت و امکان ارتباط نیز به شکلی نابرابر توزیع شده است. در نتیجه، اینترنت به بخشی از سازوکار توزیع قدرت، مدیریت ادراک و بازتولید شکاف اجتماعی تبدیل میشود.
پیامدهای روانی و اجتماعی گسست دیجیتال در بحران
وقتی جریان اینترنت در دورههای بحران دچار قطع یا محدودیت میشود، اثر آن فقط در سطح نبود اطلاعات یا تغییر در ادراک جمعی باقی نمیماند. این وضعیت بهطور مستقیم وارد زندگی روزمره افراد میشود و خود را در روابط خانوادگی، کاری، آموزش و حتی شکل تعاملات ساده اجتماعی نشان میدهد.
در سطح خانواده، اینترنت به یکی از بسترهای اصلی ارتباط میان اعضا تبدیل شده است؛ بهویژه در شرایطی که فاصلههای جغرافیایی یا شغلی وجود دارد. در لحظههای قطع یا اختلال، این ارتباط ناگهان دچار وقفه میشود. تماسهای روزمره، پیامهای فوری و اطلاع از وضعیت یکدیگر با تاخیر یا عدم امکان مواجه میشود و همین موضوع میتواند احساس نگرانی، بیخبری و تنشهای عاطفی را افزایش دهد. حتی در روابط نزدیک، نوعی اضطراب ناشی از دسترسی نداشتن به دیگری شکل میگیرد.
در حوزه کاری، وابستگی به اینترنت در بسیاری از مشاغل به حدی است که اختلال در آن به معنای توقف واقعی کار است. کسبوکارهای آنلاین، مشاغل خدماتی و حتی بخشهایی از اقتصاد سنتی که به ارتباط دیجیتال وابسته شدهاند، در این شرایط با وقفه ناگهانی مواجه میشوند. این وقفه مستقیماً به کاهش درآمد، ناامنی شغلی و فشار روانی ناشی از بیثباتی اقتصادی منجر میشود.
در حوزه آموزش نیز این گسست بهوضوح قابل مشاهده است. دانشآموزان و دانشجویان که بخش مهمی از فرآیند یادگیری آن ها به منابع آنلاین، کلاسهای مجازی و ارتباط با استادان وابسته شده است، در زمان اختلال اینترنت با نوعی توقف اجباری مواجه میشوند. این توقف میتواند احساس عقبماندگی، اضطراب تحصیلی و از بین رفتن پیوستگی یادگیری را به همراه داشته باشد.
در سطح اجتماعی گستردهتر، اختلال در اینترنت الگوی تعاملات روزمره را نیز تغییر میدهد. بسیاری از هماهنگیهای ساده، از قرارهای کاری گرفته تا ارتباطات دوستانه و فعالیتهای جمعی، به بسترهای دیجیتال وابسته شدهاند. در نتیجه، قطع این بسترها باعث نوعی ناپیوستگی در زندگی اجتماعی میشود؛ جایی که ارتباطات نه کاملاً قطع میشوند، اما بهشدت دشوار، کند و غیرقابل پیشبینی میگردند.
در سطح روانی، این وضعیت میتواند احساس کند شدن زندگی و از دست رفتن کنترل بر امور روزمره را تقویت کند. افراد در موقعیتی قرار میگیرند که بخشی از ابزارهای اصلی تنظیم زندگی روزمره از دسترس خارج شده است، بدون آنکه جایگزین فوری و پایدار برای آن وجود داشته باشد. این وضعیت بهمرور میتواند احساس خستگی روانی، تنش و کاهش توان برنامهریزی برای آینده را تشدید کند.
در شرایط بحران، انسان بیش از هر زمان دیگری به ارتباط، اطلاع از وضعیت دیگران و حفظ پیوندهای اجتماعی نیاز دارد. افراد میخواهند از حال خانواده، دوستان و اطرافیان خود باخبر شوند، اخبار را دنبال کنند و احساس کنند در مواجهه با بحران تنها نیستند. اما قطع یا محدودسازی اینترنت دقیقا همین شبکه ارتباطی را مختل میکند و بخشی از زندگی روزمره را از کار میاندازد؛ از ارتباط با خانواده و پیگیری اخبار گرفته تا کار، آموزش و حفظ احساس پیوند با دیگران. در نتیجه، اختلال در اینترنت مستقیماً بر تجربه روانی و اجتماعی افراد اثر میگذارد و میتواند احساس ابهام، اضطراب و بیثباتی را تشدید کند.
صورتبندی نهایی
در چنین شرایطی، اینترنت برای جمهوری اسلامی بهتدریج به یکی از مهمترین میدانهای تقابل میان جامعه و قدرت تبدیل شده است.
دلیل اصلی این مساله به تجربهای بازمیگردد که ساختار قدرت طی سالهای اخیر از نقش اینترنت در شکلگیری آگاهی جمعی، انتشار روایتهای مستقل و سازماندهی اجتماعی به دست آورده است.
در گذشته، ساختارهای قدرت میتوانستند تا حد زیادی جریان اطلاعات را کنترل کنند؛ روایت رسمی از طریق رسانههای حکومتی منتشر میشد و امکان دسترسی گسترده به روایتهای جایگزین محدود بود. اما اینترنت این معادله را تغییر داد.
شبکههای اجتماعی و فضای دیجیتال باعث شدند مردم بتوانند تجربههای شخصی، تصاویر و روایتهایی را منتشر کنند که پیشتر امکان دیدهشدن نداشتند. اینترنت به فضایی تبدیل شد که در آن شکاف میان روایت رسمی و واقعیت زیسته مردم آشکارتر شد. اعتراضات، خشونتها، سرکوبها و نارضایتیهای اجتماعی دیگر صرفا در سطح فردی باقی نمیماندند، بلکه بهسرعت در سطح جمعی و حتی جهانی بازتاب پیدا میکردند.
به همین دلیل، اینترنت به بستری برای شکلگیری نوعی آگاهی جمعی تبدیل شد؛ آگاهیای که میتوانست احساس مشترک، خشم مشترک و امکان کنش جمعی را تقویت کند.
برای ساختاری که سالها بر کنترل روایت و روان جمعی تکیه داشته، این تغییر بهتدریج به یک مساله حساس و تهدیدکننده تبدیل شد. اینترنت نهتنها جریان اطلاعات را گسترش داد، بلکه انحصار قدرت بر تفسیر واقعیت را نیز به چالش کشید.
به بیان دیگر، مساله فقط دیدهشدن اخبار نبود؛ بلکه این بود که مردم دیگر صرفا دریافتکننده روایت رسمی نبودند، بلکه خود به تولیدکننده روایت تبدیل شدند. از همین رو، اینترنت وارد حوزه امنیت و کنترل اجتماعی شد و کنترل آن به بخشی از مداخله در ادراک، احساس و واکنش اجتماعی تبدیل شد.
در این چارچوب، کنترل اینترنت را میتوان بخشی از منطق سیاسی حفظ و بازتولید اقتدار دانست؛ بهویژه در شرایطی که ساختار قدرت با کاهش شدید اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی اجتماعی مواجه میشود.
اما نکته اساسی اینجاست که هرچه سطح کنترل و محدودسازی اینترنت افزایش مییابد، این پیام نیز در سطح جامعه تقویت میشود که مسئله فقط امنیت یا مدیریت فنی نیست، بلکه ترس از آگاهی، ارتباط و دیدهشدن نیز در میان است.
به همین دلیل، اینترنت در جامعه به نمادی از رابطه پیچیده میان قدرت، آگاهی جمعی، کنترل اجتماعی و بحران اعتماد تبدیل شده است.
وانگ یی، وزیر خارجه چین، در تماس تلفنی با محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، از این کشور خواست «اعتماد خود را حفظ کند» و «تلاشهای میانجیگرانه را افزایش دهد» تا میان آمریکا و جمهوری اسلامی توافقی حاصل شود.
این تماس چهارشنبه و اندکی پیش از ورود دونالد ترامپ به پکن انجام شد.
یک شهروند با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال، با اشاره به وضعیت معیشتی خود گفت دیگر قادر به خرید نان هم نیست.
پیام این مخاطب برای حفظ امنیت او با هوش مصنوعی بازخوانی شده است.