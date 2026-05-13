اسلامآباد و کویت بر حلوفصل سریع و صلحآمیز بحران منطقه تاکید کردند
وزرای خارجه پاکستان و کویت ابراز امیداوری کردند که بتوان به یک راهحل صلحآمیز، پایدار و سریع برای وضعیت کنونی در منطقه دست پیدا شود.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد چهار هفته پیش اجرای محاصره کشتیهای ورودی و خروجی از بنادر ایران را آغاز کرده و تا امروز ۶۷ کشتی تجاری را تغییر مسیر داده، به ۱۵ کشتی حامل کمکهای بشردوستانه اجازه عبور داده و چهار کشتی را برای اطمینان از پایبندی به این محاصره متوقف کرده است.
سنتکام افزود نیروهای آمریکایی اوایل این هفته، پس از ارتباط رادیویی و شلیک هشدار با سلاح سبک، دو کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کردند و این اقدام نشان میدهد اجرای محاصره از سوی آمریکا همچنان بهطور کامل ادامه دارد.
ارتش اسرائیل و شاباک اعلام کردند حمزه شرباصی، از فرماندهان گردان «شجاعیه» حماس، هفته گذشته در حملهای هوایی در شمال نوار غزه کشته شد؛ فردی که به گفته آنها در حمله هفت اکتبر ۲۰۲۳ به پایگاه «نحل عوز» مشارکت داشت.
بر اساس این بیانیه، شرباصی در جریان حمله هفت اکتبر ۲۰۲۳ وارد خاک اسرائیل شد و در حمله به پایگاه نحل عوز که در آن شماری از سربازان اسرائیلی کشته و ربوده شدند، نقش داشت.
ارتش اسرائیل و شاباک اعلام کردند شرباصی اخیرا در نزدیکی «خط زرد» فعالیت میکرد و در چارچوب مسئولیت خود، در پیشبرد طرحهایی علیه نیروهای اسرائیلی در منطقه نقش داشت.
در همین حمله، عزام الحیه، پسر ۲۳ ساله خلیل الحیه، مذاکرهکننده ارشد حماس نیز کشته شد.
به گفته ارتش اسرائیل، الحیه عضو یگان نخبه حماس بود و اخیرا «نقشی مرکزی» در این گروه داشت.
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهایش در فرماندهی جنوب، مطابق توافق آتشبس، همچنان در منطقه مستقر هستند و برای رفع هرگونه تهدید فوری به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، در پیامی به علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که «مقاومت هرگز تسلیم نخواهد شد.»
نعیم قاسم در پیام خود نوشت: «ما قدردان حمایت خالصانه و مستمر جمهوری اسلامی از ابتدا تا امروز هستیم. حمایتی که با دستور روحالله خمینی آغاز شد و تحت هدایت علی خامنهای و از طریق سپاه پاسداران و خصوصا نیروی قدس ادامه یافت.»
دبیرکل حزبالله حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی را «حمله به پرچم مقاومت، استقلال و حمایت از فلسطین و قدس» دانست و نوشت با این حال مجتبی خامنهای، این مرحله را نیز با پیروزی پشت سر خواهد گذاشت.
بر اساس گزارش منابع حقوقبشری، دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد، فیضالله آذرنوش، پدر دادخواه پدارم آذرنوش را به ۱۵ سال حبس، میلاد کریمینسب را به شش سال حبس، امیرحسین محسنیپور را به شش سال حبس و مهدی کرمی را به سه سال حبس محکوم کرد.
سایت حقوقبشری هرانا چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت گزارش داد این شهروندان در یک پرونده مشترک، از سوی ابوالحسن دادگر و سعید جریدهاصل، مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد، به احکام حبس محکوم شدهاند.
از میان این شهروندان، آذرنوش بابت اتهامهای «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «فعالیت تبلیغی در جهت تایید و تقویت اسرائیل»، «توهین به رهبری»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور» و «توهین به مقدسات اسلام» در مجموع به ۱۵ سال حبس محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴، پنج سال آن قابل اجراست.
همچنین کریمینسب به اتهامهای «مشارکت در تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به شش سال حبس محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴، پنج سال آن قابل اجراست.
محسنیپور نیز با اتهامهای «عضویت در دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری» در مجموع به شش سال حبس محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴، سه سال آن قابل اجراست.
کرمی هم به اتهام «عضویت در دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» به سه سال حبس محکوم شده و تمام این حکم قابل اجراست.
حمید دستوانه، متهم ردیف پنجم این پرونده، که پیشتر در مرحله بدوی به یک سال حبس محکوم شده بود، در مرحله تجدیدنظر از اتهامات انتسابی تبرئه شد.
شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان کهگیلویه پیشتر در آذر ۱۴۰۴، آذرنوش را به ۲۳ سال حبس، کریمینسب را به ۱۱ سال زندان، محسنیپور را به هشت سال زندان، کرمی را به پنج سال حبس و دستوانه را به یک سال حبس محکوم کرده بود.
آذرنوش ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ در یاسوج بازداشت و پس از مدتی از زندان این شهر آزاد شد. او ۱۸ آبان ۱۴۰۴ به دست ماموران اطلاعات سپاه یاسوج احضار شد و پس از حضور در این نهاد امنیتی، چند ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.
پسر او، پدرام آذرنوش، جوان ۱۸ سالهای بود که ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در دهدشت با شلیک مستقیم ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد.
کریمینسب ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، کرمی ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ و محسنیپور دوم تیر ۱۴۰۴ از سوی نیروهای امنیتی در استان کهگیلویه و بویراحمد بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی از نخستین سالهای استقرار خود، بازداشت و زندانی کردن منتقدان، فعالان مدنی و کنشگران سیاسی را به یکی از ابزارهای اصلی سرکوب تبدیل کرده است.
از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، برخورد امنیتی با معترضان و فعالان مدنی و سیاسی شدت بیشتری گرفت؛ روندی که پس از جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ نیز با دامنهای گستردهتر ادامه یافته است.
وبسایت اقتصادنیوز گزارش داد با وجود تثبیت نمایشی نرخ دلار از سوی بانک مرکزی در محدوده ۱۸۰ هزار تومان، قیمت کالاها بر اساس دلار ۵۰۰ هزار تومانی محاسبه میشود.
گفتوگو با آرش آزرمی، دبیر بخش اقتصادی ایراناینترنشنال