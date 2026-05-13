فلورنتینو پرز، رییس باشگاه رئال مادرید، عصر سهشنبه در یک نشست خبری کمسابقه، با لحنی تند به منتقدان و مخالفان خود حمله کرد؛ اظهاراتی که بازتاب گستردهای در فوتبال اسپانیا داشت.
پرز در شرایطی مقابل خبرنگاران قرار گرفت که رئال مادرید با بحرانهای فنی، نتایج ضعیف و تنش در رختکن روبهرو است. با این حال، او به جای پاسخ به انتقادهای ورزشی، رسانهها و مخالفانش را به تلاش برای ضربه زدن به باشگاه متهم کرد. برخی اظهارات او خطاب به خبرنگاران نیز با انتقادهایی درباره ادبیات «زنستیزانه» همراه شد.
رییس ۷۹ ساله رئال مادرید در بخشی از صحبتهایش اعلام کرد قصد استعفا ندارد و از هیاتمدیره خواسته روند برگزاری انتخابات را آغاز کند. او با اشاره به شرایط سخت نامزدی در انتخابات باشگاه، از جمله ارائه ضمانت مالی ۱۸۷ میلیون یورویی، رقبای احتمالی خود را به چالش کشید و گفت: «انتخابات برگزار میکنم تا کسانی که به دنبال جایگاه من هستند، وارد رقابت شوند.»
پرز همچنین در واکنش به فشارها و درخواستها برای کنارهگیری، گفت: «فلورنتینو نمیرود. برای برکناری من باید به من شلیک کنند.» او در طول نشست از پاسخ مستقیم به پرسشها درباره نتایج ضعیف تیم و اختلافهای داخلی طفره رفت؛ موضوعی که باعث شد این نشست، بیش از آنکه تلاشی برای آرام کردن فضا باشد، نشانهای از تشدید تقابل میان او و منتقدانش تلقی شود.
جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران بر نشست دو روزه وزیران خارجه گروه بریکس که از پنجشنبه در دهلی نو آغاز میشود، سایه انداخته است. این نشست توانایی این بلوک را برای رسیدن به موضعی مشترک در این زمینه و انتشار بیانیه نهایی، محک خواهد زد.
گروه بریکس که در ابتدا شامل آفریقای جنوبی، برزیل، چین، روسیه و هند بود، در سالهای اخیر با پیوستن اتیوپی، امارات متحده عربی، اندونزی، ایران و مصر، گسترش یافته است.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت خبر داد که تهران از هند، رییس دورهای بریکس در سال ۲۰۲۶، خواسته است از این سازوکار برای «ایجاد اجماع در محکوم کرد اقدامات آمریکا و اسرائیل در جنگ و تنش در خلیج فارس» استفاده کند.