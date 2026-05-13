پرز در شرایطی مقابل خبرنگاران قرار گرفت که رئال مادرید با بحران‌های فنی، نتایج ضعیف و تنش در رختکن روبه‌رو است. با این حال، او به جای پاسخ به انتقادهای ورزشی، رسانه‌ها و مخالفانش را به تلاش برای ضربه زدن به باشگاه متهم کرد. برخی اظهارات او خطاب به خبرنگاران نیز با انتقادهایی درباره ادبیات «زن‌ستیزانه» همراه شد.

رییس ۷۹ ساله رئال مادرید در بخشی از صحبت‌هایش اعلام کرد قصد استعفا ندارد و از هیات‌مدیره خواسته روند برگزاری انتخابات را آغاز کند. او با اشاره به شرایط سخت نامزدی در انتخابات باشگاه، از جمله ارائه ضمانت مالی ۱۸۷ میلیون یورویی، رقبای احتمالی خود را به چالش کشید و گفت: «انتخابات برگزار می‌کنم تا کسانی که به دنبال جایگاه من هستند، وارد رقابت شوند.»

پرز همچنین در واکنش به فشارها و درخواست‌ها برای کناره‌گیری، گفت: «فلورنتینو نمی‌رود. برای برکناری من باید به من شلیک کنند.» او در طول نشست از پاسخ مستقیم به پرسش‌ها درباره نتایج ضعیف تیم و اختلاف‌های داخلی طفره رفت؛ موضوعی که باعث شد این نشست، بیش از آنکه تلاشی برای آرام کردن فضا باشد، نشانه‌ای از تشدید تقابل میان او و منتقدانش تلقی شود.