کره جنوبی مشارکت در ائتلاف دریایی آمریکا در تنگه هرمز را بررسی میکند
مشاور امنیت ملی کره جنوبی گفت که این کشور مشارکت در ائتلاف دریایی آمریکا در تنگه هرمز را بررسی میکند.
انجمن قلم آمریکا اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در ایران بیشترین افزایش را در سطح جهانی ثبت کرده است و با ثبت ۱۷ بازداشت تازه، تعداد نویسندگان زندانی به سطحی نزدیک به اوج اعتراضات سال ۱۴۰۱ رسیده است.
در این گزارش آمده است شمار کلی نویسندگان زندانی در جهان برای نخستین بار از مرز ۴۰۰ نفر عبور کرده و در سال ۲۰۲۵ به ۴۰۱ نفر در ۴۴ کشور رسیده است.
بر اساس این گزارش، چین با ۱۱۹ نویسنده زندانی همچنان در صدر فهرست قرار دارد و ایران پس از چین در رتبه دوم جهان ایستاده است.
انجمن قلم آمریکا اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در ایران از ۴۳ نفر به ۵۳ نفر افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۲۳ درصدی است. در این گزارش آمده است جنگ و بحرانهای داخلی وضعیت نویسندگان را وخیمتر کرده و حکومت سرکوب صداهای منتقد را تشدید کرده است.
دادستانی آمریکا اعلام کرد شارون گوهری، شهروند ایرانی-آمریکایی، در دادگاه بروکلین به اتهام قاچاق غیرقانونی افراد به آمریکا و دریافت محتوای حاوی سوءاستفاده جنسی از کودکان اعتراف کرده است.
بر اساس این پرونده، او با دریافت پول از اتباع ایرانی، قاچاق غیرقانونی به آمریکا را از مسیرهایی از جمله مکزیک سازماندهی کرده و ورود دستکم یک فرد مرتبط با سپاه پاسداران را نیز تسهیل کرده است.
مقامهای فدرال آمریکا میگویند در تحقیقات، ویدیوهای حاوی آزار کودکان خردسال و تصاویر تعقیب پنهانی زنان در شهر نیویورک نیز در دستگاههای متهم کشف شده است.
گوهری در صورت محکومیت با حداقل پنج سال و حداکثر ۲۰ سال زندان برای اتهام محتوای سوءاستفاده جنسی از کودک و همچنین تا ۱۰ سال زندان برای قاچاق انسان روبهرو است.
انجمن قلم آمریکا، پن، در گزارش «شاخص آزادی نوشتن» خود نوشت ایران دومین زندان بزرگ نویسندگان است و بالاترین شمار نویسندگان زن زندانی در جهان را دارد. به گفته این انجمن، بازداشت نویسندگان در ایران طی یک سال گذشته ۲۳ درصد افزایش یافته است.
طبق این گزارش، اگرچه ایران امسال در شاخص بازداشت نویسندگان همچنان در رتبه دوم باقی ماند، اما افزایش نگرانکننده شمار نویسندگان زندانی از ۴۳ نفر به ۵۳نفر، افزایشی ۲۳ درصدی را نشان میدهد.
به گفته انجمن قلم آمریکا، در حالی که میانگین جهانی نویسندگان زن زندانی ۱۶ درصد است، ۳۲درصد نویسندگان زندانی در ایران را زنان تشکیل میدهند و اقلیتهای قومی نیز در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
بر اساس گزارش این انجمن، جنگ و بحرانهای داخلی، هم وضعیت نویسندگان در ایران را وخیمتر کرده و هم سرکوب بیوقفه صداهای منتقد از سوی حکومت ایران را تشدید کرده است.
انجمن قلم آمریکا در گزارش خود نوشت گلرخ ایرایی، نویسنده و برگزیده جایزه آزادی نوشتن پن که بهدلیل نوشتهها و فعالیتهایش با اتهامهایی چون «تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» با چندین حکم زندان روبهروست، همچنان از داخل زندان اوین به دفاع از حقوق بشر ادامه میدهد.
این گزارش هشدار داد برای نخستین بار از زمان راهاندازی «شاخص آزادی نوشتن» در سال ۲۰۱۹، بیش از ۴۰۰ نویسنده زندانی هستند. طبق این گزارش، چین با ۱۱۹ مورد بزرگترین زندان نویسندگان در جهان است و عربستان سعودی نیز با ۲۷ مورد در رتبه سوم قرار دارد.
شرکت نفت دولتی ویتنام اعلام کرد که بخش بازرگانی این شرکت از نیروی دریایی ایالات متحده خواسته است تا به یک نفتکش حامل نفت عراق اجازه دهد تا از محاصره این کشور در خلیج فارس عبور کند و مواد حیاتی مورد نیاز یک پالایشگاه در ویتنام را تأمین کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دادههای ردیابی کشتی در «مارین ترافیک» نشان داد که ابرنفتکش «آگیو فانوریوس-یک» با پرچم مالت، که حامل دو میلیون بشکه نفت خام است، یکشنبه از تنگه هرمز خارج شد و قبل از تغییر مسیر در دوشنبه در خلیج عمان در حال حرکت بود.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در بیانیهای در پاسخ به پرسش رویترز در مورد این نفتکش اعلام کرد: «نیروهای آمریکا به عنوان بخشی از اجرای مداوم محاصره علیه ایران، مسیر این کشتی را تغییر دادند.»
در این بیانیه مشخص نشده است که آیا نیروی دریایی ایالات متحده در نهایت به این کشتی اجازه خواهد داد تا طبق درخواست ویتنام به حرکت خود به سوی آن کشور ادامه دهد یا خیر.
هوانگ دین تونگ، معاون رییس شرکت نفت پتروویتنام سهشنبه در نامهای که توسط رویترز مشاهده و برای هیئتهای نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده ارسال شده است، نوشت این محموله برای پالایشگاه نگیسان و مردم ویتنام از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گفته او، موجودی خوراک شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ویتنام (NSRP) به شدت پایین است، و هرگونه تأخیر بیشتر، خطر توقف تولید پالایشگاه را به دنبال دارد و پیامدهای ناگواری برای میلیونها مصرفکننده، کسبوکار، خدمات عمومی و صنایع ویتنامی به همراه خواهد داشت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا سهشنبه ۲۳ اردیبهشت گفت جمهوری اسلامی از نظر نظامی شکست خورده و «یا کار درست را انجام خواهد داد یا ما کار را تمام خواهیم کرد».
وزیر خارجه چین اعلام کرد پاکستان باید تلاشهای میانجیگرانه میان واشینگتن و تهران را افزایش دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از پنج منبع آگاه نوشت عراق و پاکستان با جمهوری اسلامی برای حمل نفت و گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز قرارداد بستهاند.
الجزیره گزارش داد ۱۱۲ کشور به پیشنویس آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس درباره تنگه هرمز پیوستهاند.
شورای اجرایی کنگره ملی کردستان در بیانیهای تحویل سلاح از سوی آمریکا به کردها را تکذیب کرد.