طبق این گزارش، اگرچه ایران امسال در شاخص بازداشت نویسندگان همچنان در رتبه دوم باقی ماند، اما افزایش نگران‌کننده شمار نویسندگان زندانی از ۴۳ نفر به ۵۳نفر، افزایشی ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.

به گفته انجمن قلم آمریکا، در حالی که میانگین جهانی نویسندگان زن زندانی ۱۶ درصد است، ۳۲درصد نویسندگان زندانی در ایران را زنان تشکیل می‌دهند و اقلیت‌های قومی نیز در معرض خطر بیشتری قرار دارند.

بر اساس گزارش این انجمن، جنگ و بحرانهای داخلی، هم وضعیت نویسندگان در ایران را وخیم‌تر کرده و هم سرکوب بی‌وقفه صداهای منتقد از سوی حکومت ایران را تشدید کرده است.

انجمن قلم آمریکا در گزارش خود نوشت گلرخ ایرایی، نویسنده و برگزیده جایزه آزادی نوشتن پن که به‌دلیل نوشته‌ها و فعالیت‌هایش با اتهام‌هایی چون «تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» با چندین حکم زندان روبه‌روست، همچنان از داخل زندان اوین به دفاع از حقوق بشر ادامه می‌دهد.

این گزارش هشدار داد برای نخستین بار از زمان راه‌اندازی «شاخص آزادی نوشتن» در سال ۲۰۱۹، بیش از ۴۰۰ نویسنده زندانی هستند. طبق این گزارش، چین با ۱۱۹ مورد بزرگ‌ترین زندان نویسندگان در جهان است و عربستان سعودی نیز با ۲۷ مورد در رتبه سوم قرار دارد.