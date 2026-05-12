همزمان با ادامه قطع سراسری اینترنت در ایران و افزایش انتقادها به دسترسی طبقاتی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد طرح اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و تا شرایط عادی نشود این طرح ادامه خواهد داشت.
روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که جرارد پیکه، مدافع سابق تیم ملی اسپانیا و بارسلونا، به دلیل انجام معامله بر پایه اطلاعات محرمانه، ۲۰۰ هزار یورو جریمه شده است.
بر اساس این گزارش، پیکه دو روز پیش از اعلام رسمی خرید و ادغام یک شرکت امنیتی، سهام آن را خریداری کرده بود.
سازمان بورس اسپانیا اعلام کرد که پیکه مرتکب «تخلفی بسیار جدی» شده است. او در ژانویه ۲۰۲۱، پس از دریافت اطلاعاتی از فرانسیسکو خوزه الیاس ناوارو درباره مذاکرات شرکت «آتریس هلث» برای خرید شرکت «آسپی»، بیش از ۱۰۴ هزار سهم این شرکت را خریداری کرد. ارزش سهام آسپی بین زمان خرید و فروش پیکه حدود ۲۰ درصد افزایش یافت.
الیاس ناوارو نیز به دلیل افشای اطلاعات محرمانه، ۱۰۰ هزار یورو جریمه شد.
فایننشال تایمز نوشت که افزایش ارتباط میان ورزش حرفهای و بازارهای مالی، باعث شده چهرههای ورزشی بیشتری در پروندههای مشابه قرار بگیرند. در یکی از نمونههای مشابه، جو لوئیس، مالک سابق باشگاه تاتنهام، سال گذشته از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پرونده معاملات محرمانه عفو شد.
جو لوئیس در ژانویه ۲۰۲۴ به اتهام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه اعتراف کرد و به پرداخت ۵ میلیون دلار جریمه و سه سال آزادی مشروط محکوم شد. تحقیقات نشان داد او اطلاعات محرمانه بازار بورس را در اختیار دوستان، خلبانان شخصی و نامزدش قرار داده بود و این افراد از این طریق بیش از نیم میلیون دلار سود به دست آوردند.
پیکه که اکنون مدیریت رقابتهای «کینگز لیگ» را برعهده دارد، میتواند به حکم صادرشده در دادگاه عالی اسپانیا اعتراض کند.
روزنامه معاریو در مطلبی با اشاره به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو، احتمال انجام شدن عملیاتی از سوی اسرائیل برای خارج کردن ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داد و به جزییات یکی از نمونههای تاریخی مشابه پرداخت.
نخستوزیر اسرائیل ۲۱ اردیبهشت در گفتوگو با شبکه سیبیاس اعلام کرد در صورت دستیابی به توافقی با تهران، خارج کردن مواد هستهای جمهوری اسلامی «کاملا امکانپذیر» است.
نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره احتمال استفاده از زور برای جابهجایی ذخایر اورانیوم حکومت ایران در صورت شکست مذاکرات گفت نمیتواند درباره گزینهها و عملیات نظامی احتمالی اظهار نظر کند.
معاریو سهشنبه ۲۲ اردیبهشت نوشت با وجود پاسخ مبهم نتانیاهو، ارتش اسرائیل سابقه اجرای «عملیاتهای ویژه در عمق خاک دشمن» را در کارنامه خود دارد.
بر اساس این گزارش، نیروهای واحد شلدگ هشتم سپتامبر ۲۰۲۴ در عملیاتی ویژه در خاک سوریه، به یک سایت زیرزمینی تولید موشک در منطقه مصیاف یورش بردند و آن را منهدم کردند.
واحد شلدگ، نیروی ویژه نخبه وابسته به نیروی هوایی اسرائیل است که ماموریتهایی چون نفوذ، شناسایی و عملیات مخفی در عمق خاک دشمن را انجام میدهد.
۲۱ اردیبهشت، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پاسخ تهران به پیشنهاد واشینگتن را «آشغال» و «بسیار ضعیف» توصیف کرد و شانس پایداری آتشبس موقت را «حدود یک درصد» دانست.
در روزهای اخیر گمانهزنیها درباره احتمال ازسرگیری کارزار نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی بالا گرفته است.
بهدلیل موقعیت جغرافیایی و عوارض طبیعی منطقه مصیاف سوریه، نیروهای اسرائیلی توانستند به سرعت محدوده عملیات را تحت کنترل درآورند و از هر گونه دخالت نیروهای متخاصم جلوگیری کنند.
نیروهای اسرائیلی پس از شکستن درها، حجم زیادی از مواد منفجره را در اتاقهای مجموعه کار گذاشتند. در مجموع، ۳۰۰ کیلوگرم مواد منفجره بههمراه مهمات موجود در سایت، انفجاری معادل حدود یک تُن مهمات ایجاد کرد.
در این عملیات، نظامیان اسرائیلی به تجهیزات کلیدی در تولید موشکهای دقیق، از جمله یک میکسر سیارهای، دست یافتند و همچنین مقادیری سلاح و اسناد اطلاعاتی را ضبط کردند.
پس از انفجار گستردهای که به نابودی کامل سایت انجامید و شدت آن همچون زمینلرزه احساس شد، نیروها از مسیر تخلیه به سوی بالگردها حرکت کردند.
عملیات خروج با پشتیبانی یگان ۶۶۹ و دیگر نیروهای هوایی انجام شد.
ارتش اسرائیل این جزییات را بهطور رسمی منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، نیروهای شلدگ و ۶۶۹ توانایی اجرای عملیات مشابه را در ایران یا دیگر مناطق نیز دارند و اجرای چنین عملیاتی به تصمیم رهبران اسرائیل و آمریکا بستگی خواهد داشت.
یگان ۶۶۹، واحد ویژه نجات رزمی نیروی هوایی اسرائیل است و مسئولیت بازیابی خلبانان، تخلیه مجروحان و اجرای عملیات نجات در عمق خاک دشمن را بر عهده دارد.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون با انتقال کامل ذخایر اورانیوم موافقت نکرده و غنیسازی را «خط قرمز» تهران دانستهاند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۱ اردیبهشت گفت حکومت ایران در مقطع کنونی بر «پایان جنگ» متمرکز است و وارد مذاکرات هستهای نخواهد شد.
در بنبست در مذاکرات تهران و واشینگتن، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا در دیدار با تیم امنیت ملی و شماری از فرماندهان نظامی ایالات متحده، پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی را «زباله» توصیف کرد و گفت احتمال بقای آتشبس «تقریبا یک درصد» است.
جزییات بیشتر با علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال