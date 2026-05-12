وزارت نفت هند: ذخایر انرژی کشور برای هفتهها کافی است
وزارت نفت هند اعلام کرد این کشور ۶۰ روز ذخایر نفت خام و گاز طبیعی مایع و ۴۵ روز ذخایر گاز مایع در اختیار دارد و در زمینه تامین انرژی با مشکلی مواجه نیست.
نمایشگاهی با هدف «بیدارسازی افکار عمومی» اروپا نسبت به نقض گسترده حقوق بشر و موج اعدامها در ایران، بهمدت یک ماه در شهرهای برلین، لاهه، آمستردام، بروکسل، پاریس و ژنو برگزار شد.
مهدی تهرانی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
تنشها میان اسرائیل و حزبالله همچنان ادامه دارد و دو طرف یکدیگر را به نقض آتشبس متهم میکنند.
ارتش اسرائیل سهشنبه ۲۲ اردیبهشت اعلام کرد از زمان برقراری آتشبس، بیش از ۱۱۰۰ موضع حزبالله را هدف قرار داده و بیش از ۳۵۰ نفر از نیروهای این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را در جنوب لبنان از پا درآورده است.
ارتش اسرائیل افزود حملات به ساختمانهای نظامی، انبارهای سلاح و پرتابگرهای حزبالله ادامه دارد و عملیات طبق دستور مقامهای سیاسی اسرائیل انجام میگیرد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، محترم پرندین، معروف به محشر، هنرمند و نقاش زندانی در اوین که ماههاست با اتهامات سیاسی در حبس است، با وجود ابتلا به دو تومور در ناحیه پشت سر، نزدیک مخچه و گلو و همچنین بیماری حاد قلبی، از اعزام درمانی و جراحی فوری محروم مانده است.
یک منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفت پزشک زندان جراحی فوری پرندین را ضروری دانسته و درباره خطر تومور نزدیک مخچه هشدار داده است؛ توموری که باعث اختلال در بینایی، تکلم و حرکات بدنی او شده و به گفته همبندیهایش، آثار آن در راه رفتن و صحبت کردنش قابل مشاهده است.
به گفته این منبع آگاه، با وجود تاکید پزشک زندان، مسئولان تاکنون برای اعزام درمانی او همکاری نکردهاند و با وجود گذشت بیش از نیمی از ایام حبس و وخامت حال، با آزادی مشروط و مرخصی درمانیاش نیز مخالفت کردهاند؛ این در حالی است که سند لازم برای مرخصی در اختیار دادستانی قرار دارد.
محترم پرندین مادر یک پسر نوجوان و محصل است و پس از درگذشت همسرش سرپرستی خانواده را بر عهده دارد. فرزند او نیز به بیماری خاص مبتلاست و در نبود مادر با مشکلات جدی روبهرو شده است.
ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، اعلام کرد این وزارتخانه در تلاش برای «برگزاری حضوری» کلاسها و امتحانات پایانترم دانشجویان است.
او گفت: «بیش از یک ماه تا پایان کلاسها باقی مانده و در صورت فراهم شدن شرایط عادی، برنامه وزارت علوم بر حضوری شدن کلاسهای درس خواهد بود.»
واحدی ادامه داد: «وزارت علوم دنبال بازگشت به روند عادی آموزش حضوری در دانشگاههاست، مگر آنکه شرایط خاص، تصمیمات دیگری را ایجاب کند.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام عبدالجلیل شهبخش، زندانی سیاسی بلوچ، پس از تایید در دیوان عالی کشور، بامداد سهشنبه ۲۲ اردیبهشت به اجرا درآمد.
این رسانه حکومتی اتهامات شهبخش را «عضویت در گروه انصار الفرقان و بغی از طریق حمله مسلحانه به مقرهای انتظامی» عنوان کرد.