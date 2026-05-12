یک منبع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفت پزشک زندان جراحی فوری پرندین را ضروری دانسته و درباره خطر تومور نزدیک مخچه هشدار داده است؛ توموری که باعث اختلال در بینایی، تکلم و حرکات بدنی او شده و به گفته هم‌بندی‌هایش، آثار آن در راه رفتن و صحبت کردنش قابل مشاهده است.

به گفته این منبع آگاه، با وجود تاکید پزشک زندان، مسئولان تاکنون برای اعزام درمانی او همکاری نکرده‌اند و با وجود گذشت بیش از نیمی از ایام حبس و وخامت حال، با آزادی مشروط و مرخصی درمانی‌اش نیز مخالفت کرده‌اند؛ این در حالی است که سند لازم برای مرخصی در اختیار دادستانی قرار دارد.

محترم پرندین مادر یک پسر نوجوان و محصل است و پس از درگذشت همسرش سرپرستی خانواده را بر عهده دارد. فرزند او نیز به بیماری خاص مبتلاست و در نبود مادر با مشکلات جدی روبه‌رو شده است.