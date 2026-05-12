عراقچی با وزیر خارجه ازبکستان گفتوگو کرد
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در تماس تلفنی با بختیار سعیدوف، وزیر خارجه ازبکستان گفتوگو کرد.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، اعلام کرد سهشنبه ریاست مشترک نشست ۴۰ وزیر دفاع را با هدف جلب حمایت از ماموریت تحت رهبری بریتانیا برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بر عهده خواهد داشت.
او در شبکه ایکس نوشت مردم نگران درگیریهای کنونی و بحرانهای جهانی پیشرو هستند و انتظار دارند دولت، همانطور که نخستوزیر عمل میکند، کشور را از این شرایط عبور دهد.
هیلی افزود بریتانیا مشارکتهای نظامی خود در این ماموریت را اعلام خواهد کرد و تاکید کرد بیثباتی بیشتر به نفع بریتانیا نیست و دولت باید بر چالشهای فوری اقتصادی و امنیتی تمرکز کند.
وزیر دفاع بریتانیا نوشت دولت باید برای بازگرداندن امنیت اقتصادی خانوادهها در داخل کشور اقدام کند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا ۱۲ فرد و شرکت را بهدلیل نقش داشتن در تسهیل فروش و انتقال نفت ایران از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جمهوری خلق چین تحریم کرد.
گفتوگو با آرش آزرمی، دبیر بخش اقتصادی ایراناینترنشنال
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد نهادهای امنیتی، اینترنت و سیمکارت برخی شهروندان را بهدلیل «فعالیتهای معاندانه و مغرضانه علیه جمهوری اسلامی» مسدود کردهاند و از آنها خواستهاند برای رفع محدودیتها، در تجمعات حکومتی شرکت کنند، تعهد کتبی بدهند و ضامن بیاورند.
بر اساس این اطلاعات، پیامهایی از سوی نهادهای امنیتی «بدون سربرگ» برای شهروندان ارسال شده است که در آن از افراد خواسته شده مشخصات کامل هویتی، نشانی منزل و محل کار، شماره حسابهای بانکی، تصاویر کارت بانکی و همچنین نشانی و مشخصات تمامی حسابهایشان در شبکههای اجتماعی را برایشان بفرستند.
در بخشی دیگر، از شهروندان خواسته شده تعهدنامهای دستنویس امضا کنند که در آن متعهد شوند دیگر «فعالیت مغرضانه» یا محتوایی که به گفته فرستندگان پیام «امنیت روانی، اجتماعی یا سیاسی کشور» را بر هم بزند، منتشر نکنند.
در این متنها تاکید شده فعالیتهای کاربران تحت «رصد هوشمند و سامانههای مصنوعی» قرار دارد و تکرار چنین فعالیتهایی میتواند به «پیگرد قضایی» و «مجازاتهای سنگینتر» منجر شود.
همچنین از برخی افراد خواسته شده برای رفع محدودیتها، دستکم ۲۰ پست در حمایت از جمهوری اسلامی در شبکههای اجتماعی منتشر و تصاویر مربوط به آن را ارسال کنند.
همزمان با ادامه قطع سراسری اینترنت در ایران و افزایش انتقادها به دسترسی طبقاتی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد طرح اینترنت پرو مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و تا شرایط عادی نشود این طرح ادامه خواهد داشت.
گفتوگو با نیما اکبرپور، کارشناس فناوری
روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که جرارد پیکه، مدافع سابق تیم ملی اسپانیا و بارسلونا، به دلیل انجام معامله بر پایه اطلاعات محرمانه، ۲۰۰ هزار یورو جریمه شده است. بر اساس این گزارش، پیکه دو روز پیش از اعلام رسمی خرید و ادغام یک شرکت امنیتی، سهام آن را خریداری کرده بود.
سازمان بورس اسپانیا اعلام کرد که پیکه مرتکب «تخلفی بسیار جدی» شده است. او در ژانویه ۲۰۲۱، پس از دریافت اطلاعاتی از فرانسیسکو خوزه الیاس ناوارو درباره مذاکرات شرکت «آتریس هلث» برای خرید شرکت «آسپی»، بیش از ۱۰۴ هزار سهم این شرکت را خریداری کرد. ارزش سهام آسپی بین زمان خرید و فروش پیکه حدود ۲۰ درصد افزایش یافت.
الیاس ناوارو نیز به دلیل افشای اطلاعات محرمانه، ۱۰۰ هزار یورو جریمه شد.
فایننشال تایمز نوشت که افزایش ارتباط میان ورزش حرفهای و بازارهای مالی، باعث شده چهرههای ورزشی بیشتری در پروندههای مشابه قرار بگیرند. در یکی از نمونههای مشابه، جو لوئیس، مالک سابق باشگاه تاتنهام، سال گذشته از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پرونده معاملات محرمانه عفو شد.
جو لوئیس در ژانویه ۲۰۲۴ به اتهام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه اعتراف کرد و به پرداخت ۵ میلیون دلار جریمه و سه سال آزادی مشروط محکوم شد. تحقیقات نشان داد او اطلاعات محرمانه بازار بورس را در اختیار دوستان، خلبانان شخصی و نامزدش قرار داده بود و این افراد از این طریق بیش از نیم میلیون دلار سود به دست آوردند.
پیکه که اکنون مدیریت رقابتهای «کینگز لیگ» را برعهده دارد، میتواند به حکم صادرشده در دادگاه عالی اسپانیا اعتراض کند.