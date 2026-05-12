سازمان بورس اسپانیا اعلام کرد که پیکه مرتکب «تخلفی بسیار جدی» شده است. او در ژانویه ۲۰۲۱، پس از دریافت اطلاعاتی از فرانسیسکو خوزه الیاس ناوارو درباره مذاکرات شرکت «آتریس هلث» برای خرید شرکت «آسپی»، بیش از ۱۰۴ هزار سهم این شرکت را خریداری کرد. ارزش سهام آسپی بین زمان خرید و فروش پیکه حدود ۲۰ درصد افزایش یافت.

الیاس ناوارو نیز به دلیل افشای اطلاعات محرمانه، ۱۰۰ هزار یورو جریمه شد.

فایننشال تایمز نوشت که افزایش ارتباط میان ورزش حرفه‌ای و بازارهای مالی، باعث شده چهره‌های ورزشی بیشتری در پرونده‌های مشابه قرار بگیرند. در یکی از نمونه‌های مشابه، جو لوئیس، مالک سابق باشگاه تاتنهام، سال گذشته از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در پرونده معاملات محرمانه عفو شد.

جو لوئیس در ژانویه ۲۰۲۴ به اتهام معاملات مبتنی بر اطلاعات محرمانه اعتراف کرد و به پرداخت ۵ میلیون دلار جریمه و سه سال آزادی مشروط محکوم شد. تحقیقات نشان داد او اطلاعات محرمانه بازار بورس را در اختیار دوستان، خلبانان شخصی و نامزدش قرار داده بود و این افراد از این طریق بیش از نیم میلیون دلار سود به دست آوردند.

پیکه که اکنون مدیریت رقابت‌های «کینگز لیگ» را برعهده دارد، می‌تواند به حکم صادرشده در دادگاه عالی اسپانیا اعتراض کند.