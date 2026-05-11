یک مدرس کاشت ناخن و مانیکور از توقف کسب‌وکار خود از اسفندماه سال گذشته تاکنون خبر داد.

به گفته این شهروند، گرچه مردمی که از تامین نیازهای اولیه خود درمانده شده‌اند، کمتر به خدمات زیبایی می‌پردازند، اما عوامل دیگری نیز در این رکود موثر است؛ از جمله قطعی اینترنت که موجب شده تا او کسب درآمد از طریق فروش پکیج‌های آموزشی را از دست بدهد.

او همچنین توضیح داد از همان زمان تاکنون آنتن دستگاه کارتخوانش قطع شده است و در پاسخ به پیگیری‌هایش گفته‌اند سیگنال دستگاه کارتخوان «مشاغل غیرضروری» به دلایل «امنیتی» تا اطلاع ثانوی قطع خواهد بود.

بحران در صنایع پتروشیمی و بنادر

افزون بر این، پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از موج گسترده بیکاری و ورشکستگی در کسب‌وکارهای صنعتی و خدماتی وابسته به صنایع سنگین است.

بسیاری از فعالان این حوزه‌ها که تعدیل، اخراج یا بیکار شده‌اند، گفتند همچون دیگر صنف‌هایی که با مشکل اقتصادی مواجه شده‌اند، به مشاغلی نظیر رانندگی در اسنپ یا کارهایی روی آورده‌اند که امنیت شغلی پایین‌تری دارند.

یک شهروند شاغل در حوزه صنعت گفت: «هر کیلو پروفیل پیش از جنگ تا حدود قیمت ۷۰ هزارتومان خریدوفروش می‌شد، اما اکنون قیمت آن به ۱۵۵ هزار تومان رسیده است. به دلیل همین افزایش قیمت مدت سه‌ ماه است که بیکاریم و توان پرداخت هزینه مواد اولیه را نداریم.»

قیمت پروفیل، به‌عنوان ماده اولیه ساخت‌وساز در صنایع طی یک‌سال گذشته افزایش قیمتی ۱۲۰ تا ۱۶۰ درصدی را تجربه کرده است.

مخاطب دیگری که فعال در صنف کابینت‌سازی است، نیز گفت قیمت هر ورق ام‌دی‎‌اف از ۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان در سال جدید رسیده است.

این شهروند با اشاره به رشد ۴۰۰ تا ۴۷۰ درصدی قیمت مواد اولیه، گفت در چنین شرایطی دیگر امکان ادامه کار و پرداخت اجاره محل کسب وجود ندارد.

پیش از این نیز شهروندان از بحران بیکاری در مشاغل مرتبط با پتروشیمی و نبود ورق آهن و مواد پتروشیمی در شهرهایی از جمله اصفهان خبر داده بودند که باعث تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های صنعتی شده است.

علاوه بر صنایع، گزارش‌هایی نیز از موج توقف کسب و کارها و تعدیل نیرو در بنادر به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است.

یکی از کارکنان بندر رجایی گفت بسیاری از کارگران این منطقه اقتصادی تعدیل شده‌اند و آنها که همچنان سر کار مانده‌اند، حقوق‌هایشان به‌صورت مرتب پرداخت نمی‌شود و بندر بسیار خلوت شده است.

بندر رجایی یکی از مهم‌ترین بنادر تجاری ایران است که اردیبهشت سال ۱۴۰۴ با آنچه انفجار یکی از کانتینرهای حامل مواد شیمیایی خطرناک، از جمله سدیم پرکلرات اعلام شد، دچار آتش‌سوزی شد و به مرگ ده‌ها نفر انجامید.

بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری وابسته به این بندر پس از انفجار و تا پیش از جنگ نیز با مشکلات اقتصادی بسیاری دست به گریبان بوده‌اند.

شهروند دیگری از سربندر در پیامی مشابه نوشت تمامی شرکت‌های بندر نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند و حقوق افرادی که کماکان بر سر کار مانده‌اند هم به درستی پرداخت نمی‌شود.

پایگاه خبری رویداد ۲۴ نیز ۱۷ اردیبهشت در گزارشی درباره وضعیت مجموعه فولاد مبارکه پس از حملات آمریکا و اسرائیل نوشت که با وجود اطمینان‌دهی اولیه به کارکنان مبنی بر پرداخت بدون مشکل حقوق،دستمزد نیروها به حداقل دستمزد مصوب اداره کار تقلیل یافته است و بسیاری از نیروهای متخصص به رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی روی آورده‌اند.

رستوران‌ها تحت تاثیر گرانی

صنف رستوران و غذاخوری‌ها نیز از جمله کسب و کارهایی هستند که با افزایش قیمت مواد اولیه و فشارهای اقتصادی آسیب زیادی دیده‌اند.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال که صاحب یک رستوران فست‌فود در لاهیجان است، نوشت: «مواد اولیه ساندویچی که اکنون به مبلغ ۱۰۰ هزارتومان فروخته می‌شود، چند روز بعد ۱۱۰ هزار تومان خریداری می‌شود. پس ناچار به افزایش قیمت روزانه هستیم که هم موجب نارضایتی مشتری است و هم خود از این مساله آسیب دیده‌ایم.»

رستوران‌دار دیگری از کیش نیز گفت اول ناچار شد بیش از ۱۰ نفر از نیروهایش را تعدیل کند و حالا چاره‌ای جز تعطیلی برایش نمانده است.

هم‌زمان، برخی مخاطبان از افزایش قیمت فست‌فود خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، قیمت یک ساندویچ به‌طور متوسط به ۵۰۰ هزار تومان و یک پیتزا به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.