آژانس خبری کردپا بر اساس «گزارش‌ها و شواهد از شهر سقز در استان کردستان»، از افزایش فزاینده قیمت کالاهای اساسی، کمبود شدید نقدینگی، اختلال مکرر در خدمات بانکی، رکود و تعطیلی مراکز تولیدی، افزایش بیکاری و فشار بی‌سابقه اقتصادی خبر داد.

کردپا نوشت: «روایت‌های مردمی نشان می‌دهد که تنها طی دو هفته، قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی و مواد اولیه چند برابر شده و همزمان توان خرید و معیشت بخش بزرگی از جامعه به‌شدت کاهش یافته است.»

این گزارش حاکی از آن است که در شهر سقز، خانه‌ای برای کرایه، کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۵ میلیون تومان اجاره ماهانه باقی نمانده است، آن هم برای خانه‌ای کوچک که تنها یک اتاق و آشپزخانه داشته باشد.

در این میان، بسیاری از مراکز تولیدی به دلایل مختلف مانند نبود مواد اولیه، هزینه بالای تولید، افزایش نرخ انرژی و کرایه‌ها، تعطیل شده‌اند.

در همین ارتباط، در شهرک صنعتی سقز، تا ابتدای اردیبهشت‌ماه بیش از ۳۰۰ کارگر، یعنی حدود نیمی از نیروی کار، اخراج شده‌اند و حدود ۱۵۰ کارگر دیگر نیز با نصف حقوق مشغول به کار هستند.

براساس این گزارش، هم‌زمان با بحران اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی از جمله «سرقت، راه‌زنی و کسب درآمد از راه‌های نابه‌هنجار»‌ افزایش یافته‌اند.